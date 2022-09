Der 1. FC Köln empfängt in der Conference League Slovacko. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Abend (14. September 2022) ist Slovacko zu Gast beim 1. FC Köln. Die Partie der Europa Conference League wird um 21 Uhr im Kölner RheinEnergieSTADION angepfiffen.

Gegen Nizza startete Köln mit einem 1:1 in die Conference League, heute sollen natürlich drei Punkte her. Dabei geht es gegen den Tabellenachten der tschechischen Liga. Slovacko konnte keines der vergangenen fünf Spiele gewinnen, zuletzt stehen drei Unentschieden in Folge zu Buche. Allerdings unterlagen auch die Kölner zuletzt in der Liga mit 0:1 gegen Union Berlin. Ob es heute für einen Sieg gegen Slovacko reicht, sehen wir dann ab 21 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

1. FC Köln vs. Slovacko heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung 1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko Wettbewerb Europa Conference League / Gruppenphase Anpfiff 15. September - 21 Uhr Spielort RheinEnergieSTADION (Köln)

1. FC Köln vs. Slovacko heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Zuständig für das Zeigen der Conference League ist der Free-TV-Sender RTL. Dieser zeigt pro Spieltag immer eine ausgewählte Partie im Free-TV. Für alle die sich jetzt fragen, ob heute also Köln vs. Slovacko im Free-TV gezeigt wird, haben wir gute Nachrichten.

Die vollen 90 Minuten der Partie werden live bei RTL im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Moderiert wird die Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr von Laura Papendick, als Experten sind sowohl Lothar Matthäus als auch Karl-Heinz Riedle dabei.

1. FC Köln vs. Slovacko heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Außerdem könnt Ihr das Spiel auch per LIVE-STREAM sehen. Dafür müsst Ihr dann allerdings auf die Plattform RTL+ zurückgreifen. RTL+ ist nicht kostenlos, um Zugriff auf das komplette Programm dort zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Das kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Allerdings bietet RTL+ auch einen kostenlosen Probemonat an. Nutzt Ihr diesen, könnt Ihr das Spiel Köln vs. Slovacko sogar umsonst verfolgen. Den Link zu RTL+ findet Ihr übrigens hier.

1. FC Köln vs. Slovacko heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL hat übrigens auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

1. FC Köln vs. Slovacko heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.