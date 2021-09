Heute spielen der 1. FC Köln und RB Leipzig gegeneinander. Wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, lest Ihr in diesem Artikel.

Die Bundesliga geht weiter: Heute Abend empfängt der 1. FC Köln das Spitzenteam von RB Leipzig zum 5. Spieltag der noch jungen Saison. Los geht es um 18.30 Uhr.

Der Effzeh hat unter Neu-Coach Steffen Baumgart bisher sieben Punkte geholt, RB dagegen mit Jesse Marsch nur drei. Wer hat heute die Oberhand im Duell beider Teams?

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live sehen: Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM! Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald offiziell.

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live: Das Bundesliga-Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 5. Spieltag Begegnung 1. FC Köln vs. RB Leipzig Anpfiff 18. September - 18.30 Uhr Ort RheinEnergieSTADION, Köln

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live im TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im Fernsehen? Die Übertragung

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring hat in der Spielzeit 2021/22 die Rechte an der Übertragung von allen Samstagsspielen der Bundesliga. Deswegen läuft auch 1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live im TV an diesem Samstag in voller Länge auf Sky! Im Free-TV wird es dagegen keine Übertragung geben, das ist allerdings schon länger bekannt.

Dennoch geht das nicht kostenlos: Für Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement Pflicht. Die unterschiedlichen Vertragsmodelle könnt Ihr der Homepage von Sky entnehmen.

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live auf Sky: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Vorberichte zur Bundesliga: ab 14 Uhr

Vorberichte zum Spiel: 17.30 Uhr

Spielbeginn: 18.30 Uhr

Kommentar: Wolff Fuss

Sky Sport Bundesliga 1 / HD

Die Bundesliga am Samstagnachmittag wird ebenfalls auf Sky gezeigt / übertragen - und zwar im Einzelspiel und in der Konferenz.

1. FC Köln vs. RB Leipzig, Übertragung: Die Bundesliga heute auch im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet Euch zwei Optionen, falls Ihr keine Gelegenheit habt, 1. FC Köln vs. RB Leipzig vor dem TV-Gerät verfolgen zu können. Die Lösung heißt hier: LIVE-STREAM!

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket sehen

Habt Ihr noch kein TV-Abo bei Sky, ist Sky Ticket eine passende Lösung! Alles, was Ihr benötigt, ist eine stabile Internetverbindung sowie ein mobiles Gerät oder einen Smart-TV. Nachdem Ihr Euch für eine der Sky-Ticket-Optionen entschieden habt, könnt Ihr losstreamen und das Spiel verfolgen. Weitere Informationen sowie die Preise von Sky Ticket gibt es auf deren Homepage!

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Seid Ihr bereits Sky-TV-Kunden, habt Ihr kostenlosen Zugriff auf Sky Go. Dort könnt Ihr das gesamte TV-Programm auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier könnt Ihr Sky Go auf Eurem Desktop, Handy oder Tablet installieren.

1. FC Köln vs. RB Leipzig verpasst? Die Bundesliga-Highlight-Show auf DAZN

Übertragen in voller Länge wird die Bundesliga bei DAZN nur am Freitag und Sonntag. Trotzdem bietet Euch der Streaminganbieter aus Ismaning die Gelegenheit, samstags die Highlights der Nachmittagsspiele noch einmal Revue passieren zu lassen.

Ab 17.30 Uhr starten dort die Zusammenfassungen aller Begegnungen. Voraussetzung, um die Highlight-Show sehen zu können, ist jedoch ein DAZN-Abo. Da 1. FC Köln vs. RB Leipzig jedoch das späte Spiel ist, kommen die besten Szenen des Duells nicht in der Show.

Ein DAZN-Abo gibt es für nur 14,99€ pro Monat. Bei einer Jahresmitgliedschaft könnt Ihr das Angebot von DAZN mit umgerechnet 12,50€ pro Monat günstiger nutzen.. Neukunden haben sogar die Möglichkeit, mit einem Gratis-Probemonat auf DAZN zu starten. Doch den Gratismonat wird es nur noch bis zum 30. September geben!

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute LIVE im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Um 17.30 Uhr flattern hier an dieser Stelle die Aufstellungen rein.

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Chance, das Gastspiel Leipzigs in Köln im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Das ist überhaupt kein Problem. Goal bietet einen kostenfreien LIVE-TICKER zur Begegnung an. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin!

1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live sehen: Die Opta-Fakten vor der Übertragung