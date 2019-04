1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen – die Übertragung der 2. Bundesliga

Es ist das Top-Spiel der 2. Bundesliga: Der 1. FC Köln hat den Hamburger SV zu Gast. Goal verrät, wie Ihr live im TV und im LIVE-STREAM dabei seid.

Es geht um den direkten Aufstieg in die , um die Ehre und die Meisterschaft in der : Am Montagabend kommt es zum Zweitliga-Kracher zwischen dem und dem . Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Der 1. FC Köln hat es dabei in der eigenen Hand. Mit 58 Punkten rangiert das Team von Trainer Markus Anfang auf Platz eins der Zweitliga-Tabelle. Damit haben die Geißböcke sieben Punkte Vorsprung auf den heutigen Gegner aus dem Norden. Auch wenn man das Duell vor heimischer Kulisse verlieren sollte, so kann der Klub dennoch aus eigener Kraft Meister werden. Unter der Woche ließ man beim 4:4 in Duisburg allerdings zwei Zähler liegen.

Auf der Gegenseite hat der Hamburger SV den Anspruch, nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bundesliga sofort wieder zurückzukehren. Bei dieser Mission ließ das Team von Trainer Hannes Wolf jedoch schon des öfteren Federn, beispielsweise am vergangenen Montag, als man gegen Abstiegskandidat Magdeburg ein 1:0 noch aus der Hand gab und am Ende gar mit leeren Händen dastand.

Das Hinspiel zwischen Köln und dem HSV endete mit 1:0 für den ehemaligen Bundesliga-Dino.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) am Montagabend live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Begegnung und wo sie übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr, wo Ihr die Highlights seht.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): Alles Infos zum Top-Spiel der 2. Bundesliga

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live im TV sehen - geht das?

Das Top-Spiel der 2. Liga würden viele Fans gerne im deutschen Fernsehen sehen, doch leider geht das nicht. Das liegt daran, dass die Begegnung 1. FC Köln vs. HSV heute Abend nicht live im Free-TV gezeigt wird.

Weder Sport 1, ARD, ZDF noch RTL übertragen die Partie am Montagabend in voller Länge live. Stattdessen nimmt sich der Pay-TV-Sender Sky den Montagspartien der zweihöchsten deutschen Spielklasse an.

Der Sender aus Unterföhring bei München hat alle Partien der 2. Bundesliga live im Programm – darunter auch exklusiv 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) am Montagabend. Viele Jahre lang lief das Montagsspiel der zweiten Liga aber auch live im TV bei Sport 1.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): 2. Bundesliga heute live bei Sky sehen

Da an diesem Montagabend kein anderes Spiel in Deutschland läuft, ist Sky Eure Nummer eins in Sachen TV-Übertragung. Der Sender Sky Sport Bundesliga HD 1 ist ab 20.00 Uhr live auf Sendung, ehe um 20.30 Uhr der Ball zwischen Köln und dem HSV rollt.

Das Einzige, was Ihr tun müsst, um heute live in der Karnevalsstadt zusehen zu können, ist eine Registrierung bei Sky abzuschließen. Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Paketen findet Ihr auf der Website des Unternehmens.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Die Begegnung 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) läuft heute Abend allerdings nicht nur live im TV bei Sky. Alternativ könnt Ihr auch einen LIVE-STREAM bemühen, um die vollen 90 Minuten des Zweitliga-Spitzenspiels zu sehen.

Hier können leider nicht alle Fans auf den Stream zugreifen, denn dafür muss man aktuell Kunde bei Sky sein, das am Montag einen LIVE-STREAM zu Köln vs. HSV offeriert.

Der Bezahlservice bietet jedem Kunden einen Login für die Online-Plattform Sky Go. Dort läuft das Montagsspiel in identischer Version wie in der regulären TV-Übertragung in voller Länge.

Der LIVE-STEAM zum Spiel ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar und kann über die Sky-Go-App gestartet werden. Diese steht in allen gängigen Stores zum kostenlosen Download bereit (zum Beispiel Google-Play-Store, Apple-Store etc.).

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Spiel 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Dann müsst Ihr Euch wohl oder übel mit den besten Szenen, den Highlights, zufrieden geben.

DAZN ist hierbei Euer erster Ansprechpartner, weil der Streamingdienst am Montag nach Ende der Partie die Highlights des Zweitliga-Krachers auf seiner Plattform parat hat. Das geschieht rund 40 Minuten nachdem das Spiel abgepfiffen wurde.

Natürlich gibt es auch bei allen Programmen von Sky Highlight-Formate von der Begegnung aus dem Kölner RheinEnergieStadion (Sky, Sky-Sport-News-HD und Sky-Homepage), dafür hat DAZN aber noch ein paar weitere Argumente vorliegen.

Denn der Ismaninger Sender hat auch die Highlights der Bundesliga, sämtliche Live-Events aus Europa und viele andere Sportarten im Programm. Zudem könnt Ihr die Highlights kostenlos anschauen, indem Ihr Euch via Gratismonat registriert.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER

Es ist ein Jammer: Ihr könnt Euch die Partie 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM ansehen und seid unterwegs, sodass auch die mobilen Daten zum streamen der Highlights bei DAZN nicht ausreichen?

Dann habt Ihr eine letzte Option, um wirklich keine Sekunde der Top-Partie des 29. Spieltags in Liga zwei zu verpassen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Köln gegen HSV könnt Ihr per Push-Benachrichtigung immer brandaktuell miterleben, was zum Wochenstart in der Kölner Arena so geschieht.

Neben blitzschnellen Aktualisierungen versorgt Euch der zuständige Tickerer dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um das Top-Duell in Liga Zwei. Das Angebot ist selbstverständlich kostenlos.

Die Mannschaftsaufstellungen der beiden Trainer Markus Anfang und Hannes Wolf erscheinen gegen 19.30 Uhr an genau dieser Stelle.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): Der direkte Vergleich