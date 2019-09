1. FC Köln vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Der 1. FC Köln empfängt Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 6. Spieltag der trifft der auf . Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 29. September, um 18 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln.

Die beiden heutigen Kontrahenten sind überaus durchwachsen in die neue Bundesliga-Saison gestartet: Während Köln bereits vier Niederlagen aus fünf Spielen verkraften musste, holte die Hertha lediglich einen Punkt mehr als die Kölner.

Wer sichert sich heute den wichtigen Dreier?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie bekannt sind.

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Duell 1. FC Köln - Hertha BSC Datum Sonntag, 29. September 2019 | 18 Uhr Ort RheinEnergieSTADION, Köln Zuschauer 49.968 Plätze

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Die Bundesliga heute live im TV schauen

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Köln und Hertha: Das heutige Aufeinandertreffen wird leider nicht im frei empfangbaren TV übertragen. Folglich muss man auf einen Bezahlsender zurückgreifen, um live dabei zu sein.

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Die Bundesliga-Partie live im TV bei Sky

Die einzige Anlaufstelle für die Begegnung zwischen Köln und Hertha ist der Pay-TV-Sender Sky . Übertragen wird die Partie auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff - also um 17.30 Uhr. Sobald der Ball rollt, kommentiert Marcus Lindemann das Spielgeschehen aus dem RheinEnergieSTADION in Köln.

1. FC Köln vs. Hertha BSC - alle Details zur Sky-Übertragung auf einen Blick:

Beginn der Vorberichterstattung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Marcus Lindemann

Um live dabei sein zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Sämtliche Informationen zu den Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Website von Sky .

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Alternativ zur TV-Übertragung steht Euch noch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung: Sky zeigt sein Programm nicht nur im TV, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM . Zugriff auf den Stream erhaltet Ihr dabei entweder durch Sky Go oder das Sky Ticket.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute via LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Jeder Sky-Kunde erhält neben dem TV-Zugang auch einen Zugriff auf das Streaming-Angebot von Sky Go . Die LIVE-STREAM-Übertragung ist dabei deckungsgleich mit der aus dem TV.

Wer also ein Abonnement beim Bezahlsender besitzt, erhält zusätzlich einen kostenlosen Zugang zu Sky Go. Die Sky-Go-App ist in den jeweiligen Stores erhältlich:

1. FC Köln vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket sehen

Wer sich nicht an eine Mitgliedschaft beim Pay-TV-Sender binden möchte, hat noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket . Auch hier seht Ihr Köln gegen Hertha live und in voller Länge via LIVE-STREAM.

Der Unterschied zu Sky Go: Hier müsst Ihr kein langfristiges Abo abschließen, sondern könnt monatlich kündigen oder ein Tagesabo abschließen. Allerdings schaltet Ihr mit dem Abo keine TV-Sender frei, sondern habt lediglich Zugang zu den LIVE-STREAMS.

Im ersten Monat kostet Sky Ticket 9,99 Euro . Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Für einmalig 9,99 Euro könnt Ihr Euch auch ein Tagesticket zulegen.

Alle Infos zum Sky Ticket findet Ihr hier!

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN

Wer die Begegnung in Köln nicht live TV oder im LIVE-STREAM verfolgen kann, hat im Anschluss die Möglichkeit, auf DAZN die Highlights zwischen Köln und Hertha anzuschauen. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff - also gegen 20.30 Uhr - steht das Highlight-Video jederzeit auf Abruf bereit.

Um Zugriff auf DAZN zu erhalten, benötigt Ihr lediglich ein gültiges Abo. Zuvor könnt Ihr das komplette Angebot jedoch im Rahmen eines Probemonats vier Wochen lang gratis testen .

Im Anschluss kostet ein Abo lediglich 11,99 Euro monatlich . Alternativ könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen, wodurch Ihr hochgerechnet knapp 24 Euro spart.

Auf DAZN erwarten Euch Unmengen an Live-Events: Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga , ausgewählte Spiele der Champions League und Europa League , die Serie A , LaLiga und viele weitere Top-Ligen hat das Streamingportal im Angebot. Hinzu kommen zahlreiche weitere Übertragungen aus anderen Sportarten.

Die DAZN-App erhaltet Ihr kostenlos in sämtlichen Stores. Hier geht's direkt zu den jeweiligen Downloads:

Falls Ihr noch Fragen rund um das vielfältige Angebot von DAZN habt, werden diese in den folgenden Artikeln beantwortet:

Sobald die Aufstellungen von Köln und Hertha bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zur Partie Köln vs. Hertha an.

Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Alles Wissenswerte wird Euch ausführlich geschildert und mit Statistiken aufbereitet. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos .

