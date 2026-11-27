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Sky Sport
✅ Zeigt rund 80 Prozent aller Bundesliga-Partien in voller Länge, darunter das Freitagsspiel, alle Einzelspiele am Samstagnachmittag und das Topspiel.
✅ Außerdem überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und hält Rechte an der Premier League.
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Wann ist Anstoß bei 1. FC Köln gegen Elversberg?
Der 1. FC Köln empfängt im RheinEnergieSTADION den Aufsteiger Elversberg zu einem Bundesliga-Spiel, in dem beide Teams Punkte brauchen.
Die Kölner haben zuletzt Eindruck hinterlassen. Beim 1:1 gegen den FC Bayern holte die Mannschaft von Trainer Rene Wagner einen Punkt in München, Mikey Moore brachte den Effzeh in Führung.
Der Auftritt in der Allianz Arena hatte allerdings einen bitteren Beigeschmack. Joel Schmied war in den Zweikampf verwickelt, nach dem Bayerns Harry Kane mit einem Syndesmosebandriss ausfiel.
Elversberg reist mit einer Niederlage im Gepäck an. Das Team von Trainer Vincent Wagner verlor zuletzt 0:1 beim SC Freiburg und holte aus den vergangenen fünf Bundesliga- und Pokalspielen nur einen Sieg.
Zuvor hatte Elversberg mit einem 4:1 gegen Mainz 05 gezeigt, dass die Mannschaft offensiv durchaus treffen kann. In der Tabelle steht das Team vor den Kölnern.
Wie Ihr die Partie verfolgen könnt, zeigen wir Euch im Folgenden.
Was war zuletzt bei Köln und Elversberg los?
Der 1. FC Köln steht in den jüngsten fünf Pflichtspielen bei einem Sieg, drei Remis und einer Niederlage. Zuletzt trennte sich der Effzeh 1:1 vom FC Bayern München, zuvor gab es ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal gewann Köln 5:0 gegen Union Berlin. Insgesamt erzielte das Team acht Tore und kassierte vier.
Elversberg kommt auf einen Sieg und vier Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team dem SC Freiburg 0:1, zuvor gewann es 4:1 gegen Mainz 05. Im DFB-Pokal schied Elversberg mit 0:2 bei Darmstadt aus.
Wie sehen die Aufstellungen von Köln und Elversberg aus?
1. FC Köln vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen
Startelf
Trainer
- R. Wagner
- V. Wagner
In welcher Form sind Köln und Elversberg?
Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?
Head to Head
Wo stehen Köln und Elversberg in der Tabelle?
|#
|P
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|U
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|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
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|3
|0
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|+10
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S
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|+20
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U
S
U
S
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|+11
|22
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S
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|7
|0
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|14
|+18
|21
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|+7
|19
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N
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|3
|2
|21
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|+6
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N
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S
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|3
|3
|16
|20
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S
U
S
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|1
|5
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|15
|0
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U
S
S
N
N
|9
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|4
|1
|5
|17
|19
|-2
|13
N
N
S
N
S
|10
|10
|3
|3
|4
|23
|21
|+2
|12
S
N
N
U
N
|11
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|4
|0
|6
|16
|18
|-2
|12
N
S
N
S
S
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|4
|0
|6
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|24
|-14
|12
N
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N
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|3
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|6
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|22
|-3
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N
N
N
N
S
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|2
|4
|4
|11
|15
|-4
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U
N
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U
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|2
|4
|4
|8
|15
|-7
|10
N
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|16
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|5
|5
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U
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N
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|1
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|5
|8
|26
|-18
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U
U
U
|18
|10
|1
|1
|8
|12
|26
|-14
|4
N
N
U
S
N