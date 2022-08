1. FC Köln vs. Fehérvár FC heute im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Europa Conference League?

In den Play-offs der Europa Conference League bekommt es Köln mit Fehérvár zu tun. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Am 18. August 2022 empfängt der 1. FC Köln den ungarischen Fehérvár FC. Die Partie der Play-offs für die Europa Conference League wird um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen.

In den Play-offs der Conference League treten zwei Teams zweimal gegeneinander an. Wer sich schließlich in diesen beiden Duellen durchsetzen kann, wird mit einem Platz in der Gruppenphase der Conference League belohnt. Der Fehérvár FC ist nach Ferencváros Budapest der zweiterfolgreichste Verein Ungarns. Ob sich die Elf aus Ungarn durchsetzen kann oder das Team von Trainer Steffen Baumgart das Hinspiel für sich entscheiden kann, sehen wir dann am 18. August ab 20.30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Der 1. FC Köln vs. Fehérvár FC im TV und LIVE-STREAM: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Der 1. FC Köln vs. Fehérvár FC Wettbewerb Europa Conference League / Play-offs Anpfiff 18. August - 20.30 Uhr Spielort Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Der 1. FC Köln vs. Fehérvár FC heute im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die TV-Übertragung?

Verantwortlich für die Übertragung der Europa Conference League war letztes Jahr der Free-TV-Sender RTL. Daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert. RTL zeigt weiterhin sowohl die Europa League als auch die Europa Conference League.

Ihr braucht nur am 18. August um 20.15 Uhr einzuschalten und könnt schon die vollen 90 Minuten der Partie bei RTL sehen. Die Übertragung dort ist natürlich wie gewohnt völlig kostenlos.

Der 1. FC Köln vs. Fehérvár FC im TV und LIVE-STREAM: Die Begegnung per LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch dafür müsst Ihr wieder auf RTL zurückgreifen. Der LIVE-STREAM des Spiels wird auf der Internetplattform RTL+ gezeigt.

Jetzt kommt allerdings ein kleiner Haken. Das Zusehen bei RTL+ ist nicht umsonst möglich. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen. Das kostet Euch in der billigsten Variante 4,99 Euro pro Monat.

Dazu haben wir allerdings noch einen Tipp für Euch: RTL+ bietet nämlich die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats an. Dann könnt Ihr 30 Tage lang alle Inhalte gratis testen und somit auch die Begegnung zwischen Köln und Fehérvár kostenlos verfolgen.

Den Link zu noch mehr Infos von RTL+ haben wir hier für Euch.

Der 1. FC Köln vs. Fehérvár FC heute im TV und LIVE-STREAM - Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Der 1. FC Köln vs. Fehérvár FC im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.