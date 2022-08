1. FC Köln vs. FC Schalke 04 live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 17.30 Uhr steigt das Traditionsduell 1. FC Köln vs. FC Schalke 04. Bei GOAL gibt es die Infos zur Übertragung im TV sowie LIVE-STREAM.

Zum Abschluss des 1. Spieltags in der Bundesliga kommt es am Sonntag um 17.30 Uhr zum Aufeinandertreffen 1. FC Köln – FC Schalke 04. Somit messen sich der Siebte in der Vorsaison und der Zweitligameister. In der Bundesliga 2020/21 gewannen die Geißböcke beide Partien gegen die Königsblauen.

Der 1. FC Köln geht in seine zweite Spielzeit mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Davor erlebten die Domstädter in der Vorbereitung etwa eine Niederlage gegen den italienischen Meister AC Mailand und einen Kantersieg gegen den niederländischen Eredivisie-Vertreter NEC Nijmegen.

Der FC Schalke 04 feiert nach einem Jahr sein Comeback im Oberhaus. Trotzdem entschied sich Mike Büskens dazu, ins zweite Glied zurückzukehren. Deswegen fungiert nun Frank Kramer als Cheftrainer. Die Gelsenkirchener fuhren in Testspielen zuerst unter anderem ein Unentschieden gegen Augsburg ein. Danach unterlagen sie bei einem niederländischen Erstligisten, Twente Enschede.

Heute um 17.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Begegnung 1. FC Köln vs. FC Schalke 04. GOAL bietet Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04 heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. FC Schalke 04 Datum: Sonntag, 7. August 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln gegen Schalke 04 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sat.1 dazu, einige Partien der regulären Saison im Free-TV auszustrahlen. Dazu kommen der DFB-Supercup und die Relegation. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Traditionsduells Köln vs. Schalke 04?

1. FC Köln vs. FC Schalke 04 heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Denn: Sat.1 darf in der regulären Saison lediglich die Freitagsspiele des 1., 15. und 16. Spieltags zeigen. Überdies ist heute Sonntag und daher zeichnet sich DAZN für die Übertragung der Begegnung 1. FC Köln – FC Schalke 04 verantwortlich.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04 heute live im TV bei DAZN

Wenn Ihr Euch die Begegnung zwischen den Geißböcken und den Königsblauen anschauen wollt, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierbei könnt Ihr Jahres- und Monatsverträge abschließen. Dafür müsst Ihr monatlich 24,99 Euro oder 29,99 Euro auf den Tisch legen. Somit profitiert Ihr mit der erstgenannten Option von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch nachfolgend findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos zu DAZN:

Der Kauf erfolgt im Handumdrehen. Danach gilt es für die Eigentümer von internetfähigen Fernsehern, die Gratis-Anwendung zu installieren. Alternativ könnt Ihr Euer TV-Gerät mit einem PC oder Notebook verbinden. Das gelingt mithilfe von HDMI-Kabeln. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Matches Köln vs. FC Schalke 04:

Übertragungsbeginn: 16.45 Uhr

16.45 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter vor Ort: Mario Rieker

1. FC Köln gegen FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen

Angesichts der zweitgenannten Vorgangsweise versteht sich von selbst, dass DAZN sein gesamtes Programm ebenso mittels LIVE-STREAM zur Verfügung stellt. Somit könnt Ihr Euch die Ausstrahlung des Kräftemessens zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 grundsätzlich von überall aus ansehen. Natürlich benötigt Ihr hierfür zusätzlich eine geeignete Internetverbindung. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnt Ihr genauso gut auf Tablets und Smartphones zurückgreifen.

Zu 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Spiel 1. FC Köln – Schalke 04 weiter. Hiermit bleibt Ihr zu allen Ereignissen im RheinEnergieStadion im Bilde. Ihr erhaltet etwa während der Begegnung zwischen den Domstädtern und den Gelsenkirchenern Push-Nachrichten.

Highlights in der Sportschau: So seht Ihr 1. FC Köln – FC Schalke 04

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch ab morgen die Höhepunkte aus Eurer Sicht kostenlos auf YouTube anschauen. Ihr werdet diesbezüglich bei der Sportschau fündig. Dasselbe gilt für sämtliche weitere Bundesliga-Spiele.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekannt gegeben.