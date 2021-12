Der 15. Spieltag in der Bundesliga hält unter anderem die Begegnung 1. FC Köln vs. FC Augsburg bereit. Der Anstoß erfolgt am Freitagabend um 20.30 Uhr im Kölner RheinEnergieStadion.

Vor allem die Schwaben benötigen dringend einen Sieg, um sich aus der Abstiegszone herauszukämpfen. Die Kölner finden sich indes im Tabellenmittelfeld wieder, und möchten den Abstand auf die Abstiegsränge mit einem Sieg gerne beibehalten.

In den letzten fünf Partien zwischen den beiden Teams gab es drei Unentschieden und jeweils einen Sieg bzw. eine Niederlage. Wer wird die Statistik heute zu seinen Gunsten kippen können? GOAL informiert Euch über die Übertragung live im TV und STREAM.

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb Bundesliga, 15. Spieltag Match 1.FC Köln vs. FC Augsburg Datum Freitag, 10. Dezember 2021 (heute) Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Köln, RheinEnergieStadion

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen? Schön wär's! Leider findet Ihr die Bundesliga bereits seit geraumer Zeit schon nicht mehr im Free-TV wieder. Lediglich ausgewählte Begegnungen wie das Eröffnungsspiel werden noch kostenlos ausgestrahlt. Grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren einiges getan in der Übertragungslandschaft.

Welcher Sender die Partie heute live und in voller Länge zeigt, werden wir Euch in diesem Artikel verraten und kleiner Spoiler - es ist nicht Sky!

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live im TV: So seht Ihr die Bundesliga mit DAZN im TV

Auch wenn die Begegnung nicht im Free-TV gezeigt wird und der Bezahlsender Sky ebenso nicht bei der Übertragung mitwirkt, gibt es trotzdem die Möglichkeit die Bundesliga heute live im Fernsehen zu sehen.

Seit diesem Sommer können ausgewählte Inhalte des Streamingdienstes DAZN auch im linearen Fernsehen verfolgt werden. Die Sender DAZN 1 & DAZN 2 zeigen diese ausgewählten Inhalte und die Partie zwischen den Geißböcken und Augsburg seht Ihr heute ab 19.30 Uhr auf DAZN 1.

Einen Haken hat das ganze jedoch noch: Bisher könnt Ihr die beiden linearen Sender von DAZN nur über Vodafone und Sky empfangen.

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live im Internet: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Selbstverständlich könnt Ihr die Partie auch wie gewohnt im LIVE-STREAM auf DAZN abrufen.

Alle Bundesligaspiele, die am Freitag und Sonntag stattfinden, konnte sich in dieser Saison der Münchener Streamingdienstleister sichern. Somit zeigt Sky nur noch die Samstagspartien exklusiv.

Den LIVE-STREAM zur Begegnung auf DAZN könnt Ihr auf zahlreichen internetfähigen Devices abrufen und seid somit maximal flexibel. Alles was Ihr benötigt ist eine stabile Internetverbindung und die DAZN-App installiert auf Eurem mobilen Endgerät der Wahl.

Bundesliga live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Um die Bundesliga live bei DAZN zu sehen, benötigt Ihr allerdings eine mit Kosten verbundene Mitgliedschaft. Die Kosten variieren hierbei je nach Vertragslaufzeit.

Entscheidet Ihr Euch für die Jahresmitgliedschaft, kostet dies einmalig 149,99€.

Das Monatsabo veranschlagt Kosten in Höhe von 14,99€ pro Monat und ist monatlich kündbar.

Es ist also sowohl für Sparfüchse (Jahresabo entspricht monatlichen Kosten von ca. 12,50€) als auch für Fans von Flexibilität (monatliches Kündigungsrecht im Monatsabo) etwas dabei.

Zudem gibt es zu vielen Fußballspielen aus allen Top-Ligen Europas eine Übertragung auf DAZN.

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live auf DAZN: Die Übertragung beim Streamingdienst im Überblick

Sender: DAZN 1 (linear) | DAZN (LIVE-STREAM)

DAZN 1 (linear) | DAZN (LIVE-STREAM) Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderation: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Andres Veredas

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mit welchen Startformationen die beiden Teams in die Partie gehen, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

1.FC Köln vs. FC Augsburg heute live verfolgen: Die Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL

Neben der Übertragung im TV und STREAM können wir Euch unseren kostenlosen LIVE-TICKER zur Partie empfehlen. Ihr verpasst keine wichtige Szene und erhaltet außerdem spannende Statistiken zur Partie.

Zum LIVE-TICKER.

Bundesliga heute live: 1. FC Köln vs. FC Augsburg live im TV, STREAM & TICKER - die Übertragung in der Übersicht