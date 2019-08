1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM kostenlos mit dem DAZN-Gratismonat

Der 1. FC Köln hat Borussia Dortmund zu Gast. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell mit dem DAZN-Gratismonat live und ohne Kosten anschauen könnt.

Das zweite Freitagabendspiel der noch jungen Saison ist ein echtes Traditionsduell: Der hat zu Gast und hofft, dem Meisterfavoriten ein Bein stellen zu können. Der Anpfiff zum zweiten -Spieltag ertönt um 20.30 Uhr.

In der vergangenen Saison hat der 1. FC Köln den Wiederaufstieg geschafft, nachdem in der eine ordentliche Spielzeit zum Meistertitel reichte. Nun hat man mit Achim Beierlorzer zwar einen Neuling an der Seitenlinie stehen, der 51-Jährige hat jedoch während seiner Zeit beim SSV bewiesen, dass er ein passender Trainer für Underdog-Teams ist. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Wolfsburg hoffen Modeste, Terodde und Co. auf eine erfolgreiche Heimpremiere.

Der BVB hat beim 5:1-Erfolg über Augsburg seine Titelambitionen unterstrichen. Die Mannschaft von Lucien Favre drehte einen Blitzrückstand noch in einen souveränen Heimerfolg um und stellte dabei einmal mehr ihre Klasse in der Offensive unter Beweis. Im schweren Gastspiel im RheinEnergie-Stadion will man unbedingt einen Dreier einfahren, um den perfekten Saisonstart zu untermauern.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wie Ihr das Bundesligaspiel am Freitag kostenlos im Netz sehen könnt. Außerdem erfahrt Ihr, wie die letzten Spiele zwischen beiden Teams endeten.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM kostenlos bei DAZN sehen

Die Bundesliga kommt ab sofort live bei DAZN, dies war die Meldung des Sommers. Damit kommt die Begegnung 1. FC Köln vs. BVB heute Abend ebenfalls live im Stream bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt / überträgt alle Freitagsspiele der neuen Saison 2019/20 live und in voller Länge auf seinen Kanälen. Zudem hat der Sender die Rechte für die frühen Sonntags- und die Montagsspiele für sich beansprucht.

Zudem gibt es hierzu beste Neuigkeiten für alle Fans des Effzeh, des BVB oder generell der Bundesliga: Köln vs. BVB könnt Ihr heute Abend ohne jegliche Kosten ansehen. 'Das Spiel kommt doch gar nicht im Free-TV', denkt Ihr Euch nun sicher. Das ist richtig, doch DAZN bietet Euch mit dem Gratismonat die Chance, ohne finanziellen Aufwand live und exklusiv mit von der Partie zu sein.

Dabei müsst Ihr Euch zunächst als Neukunde dort registrieren, um 30 Testtage zu erhalten. In dieser Zeit könnt Ihr das gesamte Angebot nutzen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Nach Beendigung der Probephase zahlt Ihr entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119 Euro für ein Jahresabonnement. Hier gibt's alle Infos zu den Preise, etc.

Natürlich ist die Bundesliga nicht der einzige Kracher, den der Streamingdienst in seinen Reihen hat. Spitzenfußball aus , und , zudem Top-Events wie die Darts-WM, die US Open oder die Australian Open, die NFL und vieles mehr. DAZN hat ein unglaublich vielseitiges Programmspektrum.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute bei DAZN: Alle Infos zum kostenlosen LIVE-STREAM

Nun wisst Ihr Bescheid: Köln vs. BVB läuft live und in voller Länge auf DAZN. Ihr zahlt keinen Cent für die vollen 90 Minuten und habt mit einem Abonnement bei DAZN nur Vorteile. Übrigens zeigt DAZN insgesamt 45 Spiele aus Deutschlands höchster Liga live, hier bekommt Ihr einen Überblick.

Der Stream zum Freitagsspiel der Bundesliga wird ab 20.15 Uhr online sein, ab dann könnt Ihr ihn auch aufrufen und die Vorberichte genießen. Das Team, das im Namen von DAZN live in Köln vor Ort ist, besteht aus Moderator Alex Schlüter, Experte Ralph Gunesch und Kommentator Jan Platte. Dieses Trio war bereits am vergangenen Wochenende im Einsatz, als der FC Bayern gegen Hertha die neue Saison eröffnete.

Das ist eigentlich alles, was Ihr zum Duell Köln vs. BVB wissen solltet. Vielleicht noch eines: Wollt Ihr ein DAZN-Abonnement abschließen (so geht's), habt Ihr nicht nur ausgewählte Bundesligaspiele live im Programm, sondern könnt noch vieles mehr sehen: die Highlights der 2. Bundesliga, die Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr - unter anderem die Champions League und die Europa League. Dazu kommen andere Sportarten, die die Massen begeistern, beispielsweise die NBA, NFL, NHL sowie zahlreiche Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events.

Bei DAZN bekommt Ihr Spitzenfußball und Spitzensport pur live im Stream zu sehen!

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM kostenlos mit der DAZN-App sehen

Bundesliga am Freitagabend live im Stream schauen? Das geht, wie wir wissen - mit DAZN. Der Ismaninger Streamingdienst schenkt Euch via Gratismonat das Spiel Köln vs. BVB quasi. Doch auf welchen Geräten können die vollen 90 Minuten angesehen werden?

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) bei DAZN: Auf welchen Geräten ist der LIVE-STREAM verfügbar?

Da die vollen 90 Minuten von Köln vs. Dortmund definitiv bei DAZN zu sehen sein werden, bleibt Euch auch überlassen, welches technische Gerät Ihr benutzt. Soviel sei gesagt, es gibt einige Möglichkeiten, wie Ihr das Spiel sehen könnt.

Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV oder Playstation4? Ganz egal. DAZN ist auf nahezu allen technischen Geräten verfügbar und abrufbar. Seid Ihr also beispielsweise unterwegs, könnt Ihr bequem auf dem Smartphone oder Tablet schauen.

Um dann wirklich die Bundesliga live und ohne Probleme sehen zu können, müsst Ihr nur eine weitere Voraussetzung erfüllen. Ihr braucht eine einigermaßen stabile Internetverbindung. Klappt das am Smartphone nicht, dann findet Ihr DAZN auf Eurem Computer / Laptop unter www.dazn.de . Für die mobilen Geräte ist DAZN als kostenlose App verfügbar. Schaut im App-Store Eurer Wahl vorbei und ladet Euch die App des Streamingdienstes gratis herunter:

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die letzten Duelle

DATUM WETTBEWERB SPIEL (ERGEBNIS) 02.02.2018 Bundesliga 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) (2:3) 17.09.2017 Bundesliga BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln (5:0) 29.04.2017 Bundesliga BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln (0:0) 10.12.2016 Bundesliga 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) (1:1) 14.05.2016 Bundesliga BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln (2:2) 19.12.2015 Bundesliga 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) (2:1)

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bilanz