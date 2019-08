1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Wer beginnt für den 1. FC Köln? Wer steht für Borussia Dortmund in der Startaufstellung? Goal hält Euch auf dem Laufenden.

Die neue Saison der Bundesliga nimmt Fahrt auf. Am zweiten Spieltag gastiert Borussia Dortmund beim 1. FC Köln. Die Partie findet am heutigen Freitagabend im RheinEnergie-Stadion statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Der BVB ist furios in die Saison gestartet und marschiert in der Bundesliga-Tabelle direkt vorne weg. Mit 5:1 besiegten die Borussen den FC Augsburg. Vor heimischem Publikum setzte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre die erste richtungsweisende Duftmarke. Der BVB will Deutscher Meister werden - Schritt eins von 34 ist gelungen.

Dagegen konnte der Aufsteiger zum Saisonauftakt nicht punkten. Der 1. FC Köln gastierte beim VfL Wolfsburg und kassierte eine 1:2-Niederlage. Nach einem Jahr -Abstinenz will der Effzeh nun im ersten Heimspiel der Saison die ersten Punkte einfahren. Sicher ist aber: Gegen furios aufspielende Schwarz-Gelbe wird es keinesfalls einfach.

Gelingt der zweite Sieg im zweiten Spiel? Oder kann der ein erstes Ausrufungszeichen setzen? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie die Mannschaftsaufstellungen beider Teams aussehen. Außerdem zeigen wir Euch das Personal, mit welchem sowohl der 1. FC Köln als auch der BVB in den vergangenen Partien aufliefen.

Bundesliga: 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) - Das sind die Aufstellungen

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die voraussichtlichen Aufstellungen

Never change a winning Team? Trainer Lucien Favre hat nach der überzeugenden Vorstellung seiner Mannschaft gegen den nur wenig Gründe, seine Mannschaftsaufstellung zu verändern. Schließlich überzeugten die Spieler, die in der ersten Elf standen. Doch auch die Einwechslungen zeigten Wirkung. Julian Brandt, der gegen den FCA zunächst auf der Bank saß, dann rein kam und direkt traf, drängt in die Startformation.

Eine Veränderung dürfte es dagegen vermutlich auf der Torhüterposition geben. Roman Bürki, der zum Saisonauftakt von Marwin Hitz vertreten wurde, ist wieder fit und trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft.

Voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Köln:

Startelf: Horn - Hector, Czichos, Jorge Mere, Ehizibue - Verstraete, Höger - Kainz, Drexler, Schindler - Terodde.

Voraussichtlich auf der Bank: Kessler - Bader, Bornauw, Sobiech, Koziello, Risse, Skhiri, Modeste, Churlinov.

Voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund:

Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Akanji, Pisczek - Witsel, Weigl - Brandt, Reus, Sancho - Alcacer.

Voraussichtlich auf der Bank: Hitz - Hakimi, Schmelzer, Zagadou, Dahoud, Delaney, Bruun Larsen, Götze, T. Hazard.

vs. : Die Aufstellungen in der vergangenen Bundesliga-Saison

Spektakel pur: Im Rückspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund in der Bundesliga-Saison 2017/2018 entwickelte sich eine packende Begegnung. Knapp mit 3:2 setzte sich der BVB auswärts gegen mutige Kölner durch. Während Simon Zoller und Jorge Mere für die Hausherren trafen, erzielten Mitchy Batshuayi, der doppelt knipste, und Andre Schürrle die Treffer für die Schwarz-Gelben.

Das Hinspiel war dagegen eine klare Angelegenheit. Borussia Dortmund ließ vor heimischem Publikum nichts anbrennen und siegte deutlich mit 5:0. Die Tore erzielten Maximilian Philipp (2x), Sokratis und Pierre-Emerick Aubameyang (2x).

Bundesliga, Saison 2017/2018: Mit diesen Aufstellungen liefen der 1. FC Köln und Borussia Dortmund im Hinspiel auf:

Borussia Dortmund: Bürki - Zagadou, Toprak, Sokratis, Pisczek - Dahoud, Sahin, Castro - Philipp, Aubameyang, Yarmolenko.

1. FC Köln: T. Horn - J. Horn, Heintz, Jorge Mere, Klünter - Lehmann, Höger - Bittencourt, Osako, Risse - Cordoba.

Bundesliga, Saison 2017/2018: Mit diesen Aufstellungen liefen der 1. FC Köln und Borussia Dortmund im Rückspiel auf:

1. FC Köln: Horn - Hector, Heintz, Jorge Mere, Sörensen - Jojic, Özcan, Höger - Clemens, Terodde, Guirassy.

Borussia Dortmund: Bürki - Toljan, Toprak, Sokratis, Pisczek - Dahoud, Weigl, Kagawa - Schürrle, Batshuayi, Pulisic.

1. FC Köln: Die Aufstellung am 1. Bundesliga-Spieltag

Saisonauftakt? Misslungen. Der 1. FC Köln musste am Saisonstart direkt die erste Niederlage einstecken. Die Geißböcke unterlagen in der Fremde dem mit 1:2. Maximilian Arnold brachte die Hausherren in Führung, Wout Weghorst legte nach. Der Anschlusstreffer von Simon Terodde kurz vor dem Ende der Partie reichte nicht mehr, um etwas Zählbares aus der Volkswagen Arena mitzunehmen. Hier gibt's die Aufstellung des 1. FC Köln am ersten Spieltag der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg!

Die Startelf: Horn - Hector, Czichos, Jorge Mere, Ehizibue - Verstraete, Höger - Kainz, Drexler, Schindler - Modeste.

Bank: Kessler - Bader, Bornauw, Sobiech, Koziello, Risse, Skhiri, Terodde, Churlinov

Borussia Dortmund: Die Aufstellung am 1. Bundesliga-Spieltag

Saisonauftakt? Geglückt. Borussia Dortmund feierte zum Auftakt der 57. Bundesliga-Saison den ersten Kantersieg und schoss sich beim 5:1 gegen den FC Augsburg für das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln schon einmal warm. Der Schockmoment allerdings direkt zu Beginn: Florian Niederlechner brachte den FCA in Front, Paco Alcacer konnte aber nur wenige Minuten später ausgleichen. Danach nahm der BVB-Sturmlauf Fahrt auf: Jadon Sancho, Marco Reus, erneut Alcacer und Julian Brandt sorgten schließlich für den verdienten Endstand. Hier gibt's die Aufstellung von Borussia Dortmund am ersten Spieltag der Bundesliga gegen den FC Augsburg!

Die Startelf: Hitz - Schulz, Hummels, Akanji, Pisczek - Witsel, Weigl - Hazard, Reus, Sancho - Alcacer.

Bank: Bürki- Hakimi, Schmelzer, Zagadou, Dahoud, Delaney, Bruun Larsen, Götze, Brandt.