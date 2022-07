1. FC Köln vs. AC Mailand (Milan): TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER – das Testspiel heute live

Heute steigt das Testspiel 1. FC Köln vs. AC Mailand (Milan). GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Übertragung live im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Samstag um 19.00 Uhr steht der 11. Telekom Cup im RheinEnergieSTADION auf dem Programm. Hierbei empfängt der 1. FC Köln in einem Testspiel den AC Mailand. Damit fordert der Siebte in der Bundesliga 2021/22 den amtierenden Meister in der italienischen Serie A heraus.

Für den 1. FC Köln handelt sich um das vierte Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Hierbei setzte sich die Mannschaft von Steffen Baumgart zunächst beim Landesligisten Mondorf und gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau durch. Es folgte am Samstag ein Unentschieden gegen den schweizerischen Super League Grasshoppers Zürich. Im Anschluss daran empfangen die Geißböcke den AC Milan. Die Elf von Stefano Pioli bestreitet ihren ersten Probegalopp seit dem Titel von Ende Mai.

Heute um 19.00 Uhr fordert der 1. FC Köln den AC Mailand (Milan) in einem Testspiel heraus. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM sowie zum LIVE-TICKER.

1. FC Köln vs. AC Mailand (Milan): Die Eckdaten zum Testspiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. AC Mailand (Milan) Datum: Samstag, 16. Juli 2022 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln vs. AC Mailand (Milan): Das Testspiel heute live im TV bei Magenta Sport

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem AC Milan findet im Rahmen des 11. Telekom Cups statt. Infolgedessen überrascht es wenig, dass Magenta Sport die Rechte daran hält. Wenn Ihr die Partie zwischen den Domstädtern und den Rossoneri im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr allerdings nicht um ein Abo herum. In diesem Kontext stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Weiters hängen die Preise von Eurem Telekom-Status ab. So müsst Ihr als Kunden jeweils 4,95 Euro und 9,95 Euro pro Monat auf den Tisch legen. Andernfalls kosten Euch die Pakete 9,95 Euro und 16,95 Euro. Der Bezahlsender versorgt Euch auf seiner Webseite mit zahlreichen weiterführenden Details.

Schluss im Salinenstadion: Der #effzeh holt im zweiten Testspiel binnen 24 Stunden ein 1:1 gegen den Grasshopper Club Zürich. Maximilian Schmid erzielte dabei den Ausgleich für den FC! 🔴⚪

1:1 #KOEGCZ (90.) pic.twitter.com/ZqXQECDKNZ — 1. FC Köln (@fckoeln) July 9, 2022

Das Fußballangebot bei Magenta Sport umfasst zusätzlich unter anderem die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga. Weiters kommt Ihr als Basketballliebhaber mit der BBL, dem BBL Pokal, der EuroLeague und Länderspielen auf Eure Kosten. Dazu kommen die DEL und die HBL. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des internationalen Testspiels im RheinEnergieStadion auf:

Übertragungsbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

1. FC Köln – AC Mailand (Milan): Das Testspiel heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abo bei Magenta Sport lohnt sich selbst dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Der Pay-TV-Anbieter sendet sein gesamtes Programm ebenso im LIVE-STREAM. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass Ihr Euch das Testspiel 1. FC Köln vs. AC Mailand grundsätzlich von jedem beliebigen Ort aus ansehen könnt. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich eine adäquate Verbindung und ein internetfähiges Endgerät.

Bei 1. FC Köln gegen AC Mailand (Milan) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Kräftemessen 1. FC Köln vs. AC Milan im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen spielentscheidenden Ereignissen im internationalen Testspiel zwischen den Geißböcken und dem italienischen Meister. Hierfür müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Denn: Ihr erhaltet von uns Push-Mitteilungen.

1. FC Köln gegen AC Mailand (Milan) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Köln vs. AC Mailand (Milan): Die Aufstellungen zum Testspiel

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.