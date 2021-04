Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am heutigen Samstag, 3. April, am 30. Spieltag der 3. Liga den Halleschen FC. Spielbeginn im Fritz-Walter-Stadion ist um 14 Uhr.

Dem 1. FC Kaiserslautern steht in der 3. Liga das Wasser bis zum Hals. Der Traditionsklub steckt mitten im Abstiegskampf. Als 18. haben die "Roten Teufel" bereits sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, Rang 16.

Vor der Ligapause wegen den ersten Spielen in der WM-Qualifikation kassierte Kaiserslautern zwei Niederlagen in Folge. Gelingt jetzt die Wende zu Besseren?

Für den Halleschen FC hat sich die Lage in den vergangenen Wochen zusehends verschlechtert. Nachdem viele Mannschaften aus dem Tabellenkeller zuletzt fleißig punkteten, liegt Halle als 11. nur noch fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Kaiserslautern gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Dazu gibt es hier unmittelbar vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

In der Saison 2020/21 werden alle Spiel der 3. Liga live im Free-TV, im Pay-TV oder im LIVE-STREAM übertragen. Verantwortlich dafür zeichnen MagentaSport und die 3. Programme der ARD.

MagentaSport zeigt jedes Einzelspiel im LIVE-STREAM, zeitgleich beginnende Partien an Samstagen werden zudem zu einer Konferenz zusammengefasst.

Auf den Sendern der ARD sind insgesamt 86 Spiele live zu sehen. Gehört das heutige Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Halleschen FC auch dazu? Das verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

Auf Livebilder im Free-TV von der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Halleschen FC müssen wir heute verzichten. Die verantwortlichen Sender (SWR, MDR) haben sich entweder für keine Übertragung oder für ein anders Spiel aus dem Sendungsgebiet entschieden.

Nach dem spielfreien Wochenende und einem harten Trainingsprogramm in der zurückliegenden Woche geht es nun wieder in den geregelten Spielbetrieb über. Hier gibt's die #FCK-Termine vor Ostern in der Übersicht. #Betze 📅 pic.twitter.com/EMDdnx4jxk