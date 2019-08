1. FC Kaiserslautern - Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Alle Infos zur Übertragung des DFP-Pokals

1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05: Wir verraten Euch, wie Ihr den DFB-Pokal live im TV, im LIVE-STREAM und in unserem LIVE-TICKER verfolgen könnt.

In der ersten DFB-Pokalrunde empfängt der 1. FC Kaiserslautern den 1. FSV Mainz 05. Die Partie findet am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. Ausgetragen wird das Duell im Fritz-Walter-Stadion.

Derbytime in Kaiserslautern! Es ist das rheinland-pfälzische Derby zwischen dem und , die sich nun seit Jahren im Ligabetrieb nicht mehr begegnet sind. Schließlich ist Mainz 05 noch immer in der Bundesliga aktiv. Kaiserslautern hat sich mittlerweile in der angesiedelt.

Während die noch immer nicht in die neue Saison gestartet ist, hat die 3. Liga schon längst wieder begonnen. Der 1. FC Kaiserslautern hat bereits vier Partien hinter sich. Die Bilanz: ein Sieg, zwei Remis, eine Niederlage.

1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 - Wer holt sich den Derbysieg im ? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das spannende Duell live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu beiden Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05: Das DFB-Pokalduell in der Übersicht

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute live im TV verfolgen - geht das?

Das Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 lockt nicht nur die Fußballfans aus Rheinland-Pfalz vor die Bildschirme. Das Interesse am DFB-Pokal ist ohnehin in ganz riesig. Deshalb erklären wir Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr K'lautern vs. Mainz 05 heute live im TV verfolgen könnt. Läuft das Duell im Free-TV oder nur im Pay-TV? Wir verraten es Euch.

DFB-Pokal: Wird 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute live im Free-TV übertragen?

Für die Saison 2019/2020 im DFB-Pokal haben sich drei Sender die Übertragungsrechte an diesem Wettbewerb gesichert. Bezahlsender Sky überträgt alle 63 DFB-Pokalspiele live im Einzelspiel oder in der Konferenz. Hinzu kommen ausgewählte Spiele im Free-TV. Dafür verantwortlich sind in dieser Saison die ARD und Sport 1.

Wir müssen Euch allerdings leider enttäuschen. 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder die ARD noch Sport 1 zeigen das Duell live und in voller Länge. Im Free-TV können wir Euch lediglich auf die Highlights zu 1. FCK vs. Mainz 05 vertrösten. Die ersten Zusammenfassungen laufen ab 18 Uhr in der ARD-Sportschau.

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute live im TV

Der Pay-TV-Sender ist Eure einzige Option, wenn Ihr 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 live verfolgen wollt. Nur Sky zeigt das rheinland-pfälzische Derby live und in voller Länge im TV. Allerdings ist Sky ein Bezahlsender. Ihr könnt FCK vs. Mainz 05 nur schauen, wenn Ihr ein Abonnement bei Sky besitzt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zum Pakten, Preisen und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abos, könnt Ihr ab 15.15 Uhr die Vorberichterstattung zum Duell auf dem Betzenberg schauen. Kaiserslautern vs. Mainz wird im Einzelspiel auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD übertragen. Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr das Duell lieber im Einzelspiel verfolgt oder in der Konferenz.

Die Vorberichterstattung der Konferenzschaltung beginnt bereits ab 14.30 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD . Die Moderation übernimmt Britta Hofmann. Kommentiert wird das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 im Einzelspiel von Roland Evers, in der Konferenz von Michael Leopold.

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Neben dem TV-Programm von Sky steht Euch noch eine weitere Option zur Verfügung, wenn Ihr das Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 live verfolgen wollt. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wer das Duell im LIVE-STREAM im Internet überträgt.

Sky Go zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM

In puncto LIVE-STREAM ist Sky ebenso wie im TV Eure erste Anlaufstelle. Denn Sky überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, auf welchem zahlreiche LIVE-STREAMS zu finden sind.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Verfügbar ist Sky Go als App auf Eurem Laptop oder Computer. Außerdem findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Eure mobilen Geräte - Handy, Tablet etc. - in den gängigen Downloadportalen ( Google-Play-Store, iTunes-Store).

Sky Ticket zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM

Auch mit Sky Ticket verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05. Das zusätzliche Angebot von Sky - Sky Ticket - überträgt das Rheinland-Pfalz-Derby in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sky Ticket bietet Euch die Möglichkeit, auf lange Vertragslaufzeiten bei Sky zu verzichten. Den Dienst könnt Ihr in monatlichen Abos erwerben und das Abonnement wiederum jederzeit monatlich kündigen.

Das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die 1. und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, kostet bei Sky Ticket 9,99 Euro im ersten Monat. Nach Ablauf der ersten vier Wochen zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat. Mehr Informationen zu Sky Ticket erfahrt Ihr auf der Website des Unternehmens.

Pünktlich zum DFB-Pokal könnt Ihr Euch bei Sky Ticket auch ein Tagesticket sichern. Dieses kostet ebenfalls 9,99 Euro.

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das rheinland-pfälzische Derby leider nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Macht nichts. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05 bleibt Ihr stets auf Ballhöhe.

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch schon vor dem Anpfiff in unserem LIVE-TICKER mit den spannendsten Fakten und Geschichten rund um die Partie. Rollt im Fritz-Walter-Stadion der Ball, verpasst Ihr keine Torchance, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Und das Beste daran: Unser LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Verfügbar ist unser LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App, die Euch in den folgenden Portalen zum Download bereit steht:

1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05: Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut Mainz-Trainer Sandro Schwarz? Wer steht für den 1. FC Kaiserslautern von Beginn an auf dem Feld? Wenn beide Mannschaften ihre Aufstellungen knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Mainz 05? Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht