1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau wegen Starkregens abgesagt

Der FSV Zwickau reist zum 1. FC Kaiserslautern - hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

UPDATE: Wegen Starkregens ist das für Samstag angesetzte Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau kurzfristig abgesagt worden. Nach einer Prüfung der Platzverhältnisse auf dem Betzenberg entschied sich das Schiedsrichtergespann gegen die Austragung der Begegnung.

Das Schiedsrichtergespann berät sich zur aktuellen Situation. Die Entscheidung ist gefallen: Das Spiel wird heute auf dem #Betze nicht stattfinden.

Zunächst war der geplante Anpfiff um eine Stunde auf 15.00 Uhr verschoben worden. Der Regen hatte zum Zeitpunkt der weiteren Platzbegehung zwar nachgelassen, doch der durchtränkte Rasen war nach Ansicht der Unparteiischen nicht bespielbar.

Bis in die 3. Liga ist der ehemalige Bundesliga-Spitzenklub und Ex-Meister 1. FC Kaiserslautern mittlerweile gefallen. Und dort finden sich die "Roten Teufel" aktuell im Abstiegskampf wieder. Nur ein Punkt trennt die Pfälzer vom KFC Uerdingen auf dem ersten Abstiegsplatz, deshalb muss zuhause am "Betzenberg" gegen den FSV Zwickau dringend ein Sieg her. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs reist allerdings mit Rückenwind in die Pfalz, konnte doch zuletzt der SC Verl deutlich mit 3:0 bezwungen werden.

Demgegenüber wartet der 1. FCK seit mittlerweile vier Spielen auf einen Sieg, überhaupt konnte Trainer Marco Antwerpen mit seinem Team im Jahr 2021 in zehn Anläufen erst eine Partie für sich entscheiden. Zudem wird der Coach die Begegnung gegen Zwickau aufgrund einer Rotsperre verpassen. Immerhin ein gutes Omen für die Pfälzer: Das Hinspiel gewann Kaiserslautern in Zwickau dank Toren von Marvin Pourie und Hendrick Zuck mit 2:1, Marco Schikora erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Hausherren.

Anstoß zum Rückspiel ist am Samstag, den 13.03.2021, um 14.00 Uhr.

Hier lest Ihr, wie Ihr die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserlautern und dem FSV Zwickau verfolgen könnt. Zudem könnt Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften nachlesen, sobald diese verkündet wurden.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: Die Partie auf einen Blick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau Wettbewerb 3. Liga, 28. Spieltag Datum Samstag, 13.03.2021 | 14.00 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Spiele der 3. Liga werden im Fernsehen und im LIVE-STREAM übertragen. Allerdings halten mehrere Parteien die Übertragungsrechte: Sämtliche Spiele werden bei Magenta Sport gezeigt, einzelne Spiele sind jedoch auch bei der ARD und angeschlossenen Sendeanstalten live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Partie zwischen Kaiserslautern und Zwickau verfolgen könnt.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: Magenta Sport überträgt live im TV

In diesem Fall gehen Nicht-Abonnenten von Magenta Sport allerdings leer aus: Die Rechte zur Übertragung der Partie 1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau liegen exklusiv bei Magenta Sport, das Spiel ist somit nicht im Free-TV zu sehen.

Abonnenten können ab 13.45 Uhr einschalten, wenn Magenta Sport mit Vorberichten und Hintergrundinformationen auf die Partie einstimmt. Ab 14.00 Uh rollt dann der Ball, Alexanders Kunz und Tobias Schäfer sind live vor Ort und führen als Kommentatoren fachkundig durch die Partie.

Zudem sendet Magenta Sport auch eine Konferenzschaltung mit den anderen 14.00-Uhr-Begegnungen des aktuellen Spieltags. Auch hier startet die Übertragung ab 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, Martin Piller und Sascha Bandermann ordnen das Geschehen ein.

3. Liga: Die TV-Übertragung von Kaiserslautern gegen Zwickau in der Übersicht

Sender : Magenta Sport

: Magenta Sport Übertragungsbeginn : 13.45 Uhr (Vorberichtserstattung Einzelspiel & Konferenz

: 13.45 Uhr (Vorberichtserstattung Einzelspiel & Konferenz Spielbeginn : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Kommentatoren: Alexander Kunz & Tobias Schäfer (Einzelspiel), Martin Piller & Sascha Bandermann (Konferenz)

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-STREAM sehen

Auch wenn Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau nicht im Fernsehen sehen könnt oder wollt, bietet euch Magenta Sport eine Möglichkeit die Partie zu verfolgen. Nämlich via LIVE-STREAM, der auf PCs, Laptops oder Smartphones abrufbar ist, entweder über die Website oder die Magenta App. Der LIVE-STREAM ist in Bild und Ton identisch zur TV-Übertragung, sodass Ihr garantiert nichts verpasst.

In jedem Fall benötigt Ihr aber ein kostenpflichtiges Magenta Sport-Abonnement um die Partie im Fernsehen oder per LIVE-STREAM zu sehen. Als Nicht-Telekom-Kunde kostet das Abo mindestens 9,70 Euro monatlich wenn Ihr damit alle Partien der 3. Liga schauen wollt. Für Telekom-Kunden gibt es Rabatt: Hier startet ein Abo-Paket ab 4,83 Euro pro Monat, die ersten zwölf Monate sind dabei sogar gratis. Mit einem Magenta Sport Abonnement könnt Ihr zudem die Basketball-Bundesliga und Euro League, sowie weitere Wettbewerbe und Sportarten live verfolgen.

Nähere Informationen zu den verschiedenen Abo-Paketen und dem Programm gibt es hier.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat #FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen nach der Roten Karte von Schiedsrichter Manuel Gräfe beim Auswärtsspiel in Rostock mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:



Spahic - Zimmer, Kraus, Rieder, Zuck - Ciftci - Hercher, Ritter, Redondo - Huth, Pourie

Aufstellung FSV Zwickau:



Kamenz - Stanic, Frick, Strietzel, Coskun - Jensen, Schikora - Morris Schröter, Miatke - Starke, König