1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER – die Übertragung der 2. Bundesliga

Das Spiel 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 eröffnet die Zweitliga-Saison 2022/23. GOAL hat die Infos zur Übertragung.

Am Freitag läutet das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga ein. Damit feiern die Roten Teufel nach vier Jahren in der 3. Liga ihr Comeback. Die Gäste belegten hingegen in der Vorsaison den elften Rang. Der Anstoß im Fritz-Walter-Stadion erfolgt um 20.30 Uhr.

Für den 1. FC Kaiserslautern endete die reguläre Saison in der 3. Liga mit drei Niederlagen. Daraufhin zog die Vereinsführung die Reißleine und trennte sich von Marco Antwerpen, wobei ihm Dirk Schuster nachfolgte. Im Anschluss daran setzte sich der FCK in der Relegation gegen Dynamo Dresden dank einer Nullnummer und eines Auswärtssiegs durch. In der Vorbereitung kassierten die Roten Teufel zuerst eine Niederlage gegen den schweizerischen Super-League-Klub Lugano. Am Samstag gab es bei der Generalprobe einen Sieg gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Der #FCK konnte sein letztes Testpiel vor dem Saisonauftakt erfolgreich bestreiten und besiegte den belgischen Erstligisten @kas_eupen mit 4:1. Mike Wunderlich, 2x Lex Tyger Lobinger und Kenny Prince Redondo trafen für den #Betze: https://t.co/eLFe1KgZFv



📸: @derbetzebrennt pic.twitter.com/BU2wqd8D8O — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 9, 2022

Bei Hannover 96 feiert Stefan Leitl sein Pflichtspiel-Debüt an der Seitenlinie. Der 44-Jährige kam von Greuther Fürth und übernahm die Aufgaben von Christoph Dabrowski. Zuvor verabschiedeten sich die Rothemden mit einem 3:2 gegen den Letzten Ingolstadt versöhnlich in die Sommerpause. Danach feierten die Niedersachsen in den vergangenen Wochen Siege gegen den Drittliga-Absteiger Havelse und am Samstag gegen den niederländischen Eredivisie-Vertreter Groningen.

Heute um 20.30 Uhr findet das Eröffnungsspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 statt. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96: Das Spiel in der 2. Bundesliga auf einen Blick

Spiel: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 Datum: Freitag, 15. Juli 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Hannover 96 heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Mit der Saison 2021/22 traten in puncto Senderechte der 2. Bundesliga Änderungen in Kraft. Sky strahlte zwar weiterhin sämtliche Partien der zweithöchsten Spielklasse aus, aber Sport1 zeigte jene am Samstag um 20.30 Uhr im Free-TV. Außerdem lieferte Sat.1 das Auftaktspiel ins Haus. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung des Traditionsduells 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 verantwortlich?

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Hannover 96 heute live bei Sat.1 im Free-TV

Ebenso wie in der vergangenen Saison zählt Sat.1 zu den Rechteinhabern des Eröffnungsspiels in der 2. Bundesliga. Somit könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 im kostenfreien Fernsehen ansehen. Obendrein bekommt Ihr die Begegnung im Fritz-Walter-Stadion in HD ins Haus geliefert. Um 19.30 Uhr und somit eine Stunde vor dem Anstoß starten die Vorberichte. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV:

Sender: Sat.1

Sat.1 Countdown ab: 19.30 Uhr und 20 Uhr

19.30 Uhr und 20 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Reporter: Andrea Kaiser, Matthias Killing

Andrea Kaiser, Matthias Killing Experte: Stefan Kuntz

Live auf Sky: So könnt Ihr 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im Pay-TV schauen

Außerdem gilt weiterhin, dass Ihr Euch alle Begegnungen der 2. Bundesliga bei Sky ansehen könnt. Dem Pay-TV-Sender stehen hierfür zahlreiche Kanäle zur Verfügung. Für die Übertragung des Auftaktspiels 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga HD oder auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) schalten. Hierbei beginnt die Vorberichterstattung um 20 Uhr. Aber schreibt Euch nun die Kernfakten zur Übertragung dieses Zweitliga-Spiels auf:

Sender der Übertragung: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte ab: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

Doch wenn Ihr die 2. Bundesliga bei Sky auf dem Fernseher miterleben wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Ihr könnt es als Einzelabo für 27 Euro und in Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro erwerben. Der Bezahlsender versorgt Euch auf seiner Webseite mit etlichen Details.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Hannover 96 dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Zusammengefasst könnt Ihr Euch bei der TV-Übertragung der Partie 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 zwischen zwei Optionen entscheiden. Zudem könnt Ihr das Kräftemessen zwischen dem FCK und den Rothemden im LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierfür stehen drei Alternativen zur Auswahl.

Mit WOW die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96

Wenn Ihr ein Ticket bei WOW kauft, erfolgt die Aktivierung sofort. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Außerdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm mitverfolgen. Damit meinen wir konkret neben der 2. Bundesliga insbesondere die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League, die Formel 1, die Tennis ATP Tour, die NHL und die PGA-Tour.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr das Bundesliga-Paket erworben habt und Euer Account bereits aktiviert wurde, geht Ihr es am besten mittels Sky Go an. Die Bedienung des hauseigenen Streaming-Portals gestaltet sich denkbar einfach. Denn: Ihr müsst Euch nur rechtzeitig zur Übertragung des Spiels FCK gegen Hannover 96 einloggen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Hannover 96 im LIVE-STREAM bei Sat.1: So seht Ihr die 2. Bundesliga kostenlos

Überdies bietet Euch Sat.1 auf seiner Homepage rund um die Uhr einen Live-Stream an. Allerdings benötigt Ihr dafür eine Registrierung und selbstverständlich einen Login. Danach könnt Ihr kostenlos davon profitieren.

Zu 1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Hannover 96 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn Ihr nicht genügend Zeit oder keine adäquate Internetverbindung zur Hand habt, ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen relevanten Ereignissen in der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Live im Free-TV: Sat.1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga HD / Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / Sat.1 (kostenlos) Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Hannover 96: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben.