1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Saisonauftakt in der 3. Liga: Kaiserslautern empfängt Dresden. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die neue Drittligasaison wird vom 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden auf dem Betzenberg eröffnet, der Anstoß erfolgt um 17.45 Uhr.

Lautern gegen Dresden – darunter stellt man sich eigentlich kein Spiel der vor. Doch während der FCK schon länger in der 3. Liga steckt, ist Dresden in der vergangenen Saison aus der 2. Liga abgestiegen. Nun treffen die beiden Traditionsclubs also im Fritz-Walter-Stadion aufeinander.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Vereine.

Mehr Teams

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Datum : Freitag, 18. September 2020

: Freitag, 18. September 2020 Uhrzeit : 17.45 Uhr

: 17.45 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV

Das Auftaktspiel der 3. Liga wird heute live im TV übertragen, zum einen von der ARD im Free-TV und zum anderen von MagentaTV im Pay-TV. Beide Sender zeigen die Partie über die vollen 90 Minuten!

Bitteres Pokal-Aus: Der #FCK musste sich in der ersten Runde des @DFB_Pokal mit 4:5 n.E. dem @SSVJAHN geschlagen geben. Nach einem frühen Rückstand war der FCK lange die spielbestimmende Mannschaft, verlor am #Betze aber das Roulette vom Elfmeterpunkt: https://t.co/UT8C2XOjnS pic.twitter.com/7X8qJljaGf — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) September 13, 2020

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV: ARD

Der öffentlich-rechtliche Sender darf das Eröffnungsspiel live im Free-TV übertragen. Normalerweise zeigen die lokalen Sender der ARD die dritte Liga, heute darf "Das Erste" den Livesport zeigen. Die ARD geht ab 17.30 Uhr auf Sendung.

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV: Magenta

Der Pay-TV-Sender Magenta von der Telekom zeigt alle Partien der 3. Liga live, die meisten davon sogar exklusiv. Für das heutige Spiel geht Magenta ab 17.15 Uhr auf Sendung. Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Receiver der Telekom besitzen. Für Telekom-Kunden ist das erste Jahr des Abonnements kostenlos, danach verlangt das Unternehmen 4,95 Euro monatlich. Nicht-Telekom-Kunden können natürlich auch die 3. Liga gucken, müssen dafür allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: Für 16,95 Euro im Monat könnt Ihr Magenta abonnieren.



Quelle: Imago Images / Eibner

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM: Sportschau

Die heutige Partie könnt Ihr auch im LIVE-STREAM verfolgen, über sportschau.de geht das sogar kostenlos. Hier gibt es den Link, der direkt zur Übertragung führt. Ihr könnt den Stream entweder über den Browser oder über die App schauen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Ihr habt ab 17.40 Uhr Zugriff auf den Stream.

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Magenta überträgt die dritte Liga auch wie gewohnt im LIVE-STREAM. Für die Onlineübertragung gelten die gleichen Abonnementbedingungen wie für die TV-Sendung, sprich, für Telekom-Kunden ist der Stream auch kostenlos. Hier gibt’s den Link, der Euch direkt zur Seite von Magenta weiterleitet. Auch hier ist das Programm des Streams identisch mit dem der TV-Übertragung.

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Der TICKER von Goal

Mit dem Ticker von Goal erfahrt Ihr alle Ergebnisse und die Tabellensituation der 3. Liga – schaut mal vorbei!

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind!

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Kaiserslautern bisher 16 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Dynamo Dresden 10 Siege 4 2 Remis 2 34 Tore 16 6,9 Mio. Euro Marktwert 8,9 Mio. Euro Carlo Sickinger (500 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Kevin Ehlers (1,5 Mio. Euro)

1.FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick