1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der 3. Liga

Im Südwesten steht ein brisantes Derby an: Der 1. FC Kaiserslautern braucht gegen den 1. FC Saarbrücken dringend einen Sieg im Abstiegskampf.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist heute um 14 Uhr.

Derbyzeit im Südwesten: Im Duell zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken geht es ums Prestige - und für die Roten Teufel immer mehr ums nackte Überleben. Noch immer liegt der Traditionsklub auf einem Abstiegsplatz, drei Punkte fehlen auf das rettende Ufer. Immerhin: Seit drei Partien sind die Pfälzer ungeschlagen.

Von solchen Tabellenregionen ist Saarbrücken weit entfernt. Die Saarländer liegen auf dem fünften Tabellenplatz, der Rückstand auf den dritten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde, beträgt jedoch bereits neun Punkte. Nur fünf Zähler fehlen hingegen auf Rang vier, der mit der Qualifikation zum DFB-Pokal verbunden ist.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Saarbrücken: Goal liefert die Infos zum Spiel.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken WETTBEWERB 3. Liga | 32. Spieltag ORT Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern ANSTOSS 14 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 29. November 2020 | 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die Übertragung im TV, Free-TV und LIVE-STREAM

Spannung ist garantiert im Spiel der beiden Südwest-Klubs. Alle Infos, wie das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist, gibt es jetzt.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: So wird die 3. Liga übertragen

Die 3. Liga verspricht in jeder Saison enge Kämpfe um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Auch in dieser Saison ist es nicht anders. Eine attraktive Liga mit vielen Traditionsteams, für die sich die Deutsche Telekom schon vor mehreren Jahren die Übertragungsrechte gesichert hat. Über MagentaSport zeigt das Unternehmen alle 380 Saisonspiele live, einzeln und in der Konferenz.

Doch auch im Free-TV ist die 3. Liga regelmäßig zu sehen. Die ARD darf über ihre regionalen Drittprogramme (also WDR, SWR, MDR usw.) an jedem Wochenende ausgewählte Spiele zeigen. Wie viele und welche Spiele übertragen werden, kann dabei variieren.

Kaiserslautern gehört zum Sendegebiet des Südwestrundfunks (SWR), Saarbrücken ist Heimat des Saarländischen Rundfunks (SR). Überträgt einer der Sender das Spiel heute im Free-TV? Ja! Sogar beide Sender zeigen die Partie, wobei der SR ohnehin meist das Programm des SWR spiegelt.

Marius Kleinsorge hat seine heutige Leisten-OP erfolgreich überstanden. Aktuell erholt sich unsere Nummer 22 noch im Krankenhaus. Wir wünschen Dir eine gute Besserung, lieber Kleini, und hoffen dass Du dich schnell erholst! 🍀🙌 #Betze pic.twitter.com/UKBUceqcGu — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) April 13, 2021

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung im TV bei SWR, SR und MagentaSport

Da diese Frage jetzt geklärt ist, wollen wir nun etwas mehr ins Detail gehen und die Sendungen heute genauer betrachten.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken heute: So übertragen SWR und SR

Pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr gehen SWR und SR mit der gemeinsamen Sendung "SWR Sport: 3. Liga live" auf Sendung. Kommentator der Partie ist Philipp Sohmer.

Beide Sender bleiben auch nach Abpfiff noch bis 16 Uhr auf Sendung, um ein paar Stimmen einzufangen.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken heute: So überträgt MagentaSport

MagentaSport geht wie gewohnt schon deutlich vor Anpfiff auf Sendung, um 13.45 Uhr geht es los. Thomas Wagner führt durch die Vorberichterstattung, Alexander Klich kommentiert das Spiel.

Auch bei MagentaSport kommt Ihr nach Abpfiff der Partie noch in den Genuss einer kurzen Nachberichterstattung.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Die Infos zu MagentaSport

Mit MagentaSport bekommt Ihr Zugriff auf alle Spiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga sowie der Basketball-Bundesliga BBL und der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Telekom-Kunden können MagentaSport für ein Jahr kostenlos hinzubuchen, anschließend ist es im Jahresabo für 4,95 Euro monatlich zu haben.

Wer kein Telekom-Kunde ist, der muss aber nicht auf MagentaSport verzichten. Der Preis ist allerdings höher. Das Monatsabo ist in diesem Fall für 16,95 Euro zu haben, wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt im Monat 9,95 Euro.

Mit der Smart-TV-App oder einem TV-Stick könnt Ihr auch ohne Magenta TV das volle Programm von MagentaSport auf dem Fernseher genießen. Weitere Infos zu MagentaSport gibt es hier.

Am Samstag steht das Derby auf dem #Betze an. Nachdem dazu aufgerufen wurde, die Mannschaft vor Ort am Stadion zu unterstützen, möchte der #FCK alle Fans nochmals dafür sensibilisieren, die geltenden Verordnungen zu beachten und unbedingt einzuhalten: https://t.co/WFEUM3JbdB pic.twitter.com/0U8oCWK335 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) April 15, 2021

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei SWR, SR und MagentaSport

Ihr seid nicht zu Hause oder könnt das Spiel nur auf dem Second Screen sehen? Dann könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM sehen. Wir verraten Euch, wie das geht.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Der LIVE-STREAM und der YouTube-Kanal des SWR

Der SWR bietet gleich eine ganze Reihe von LIVE-STREAM-Möglichkeiten an. Zuallererst wäre da der LIVE-STREAM auf der Homepage des Senders. Diesen findet Ihr unter diesem Link.

Zudem ist der Stream auch über die ARD-Mediathek abrufbar. Diese könnt Ihr zusätzlich zur Browsernutzung auch über die mobile App abrufen, die es für die gängigsten mobilen Endgeräte und auch für viele Smart-TV-Geräte gibt.

Einen zusätzlichen Service bietet der SWR auf YouTube an. Denn auf dem dortigen Kanal des Senders wird das Spiel ebenso gezeigt.

Den LIVE-STREAM des SR findet Ihr unter diesem Link oder auch in der ARD-Mediathek.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Auch MagentaSport zeigt die Partie für all jene, die unterwegs sind. Die App für den Service ist für alle gängigen mobilen Geräte, also Smartphones und Tablets, verfügbar. Außerdem kann das Programm natürlich auch über den Laptop genutzt werden.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr partout keine Möglichkeit habt, das Spiel zu sehen, dann sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen vorliegen, bekommt Ihr sie hier.