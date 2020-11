1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Am Sonntag treffen Heidenheim und der Hamburger SV in der 2. Bundesliga aufeinander. Wir zeigen, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga steht der neunte Spieltag auf dem Programm! Der Tabellenführer muss auswärts beim ran. Gespielt wird am Sonntag um 13.30 Uhr in der Voith-Arena.

Nach dem Traumstart lief es beim HSV zuletzt nicht rund. Während die ersten fünf Spiele allesamt gewonnen werden konnten, gab es nach zwei Unentschieden danach zuletzt nun die erste Niederlage gegen den .

Heidenheim steht nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison derzeit im Mittelfeld der Tabelle. Neun Punkte aus acht Partien bedeuten Rang zwölf in der Tabelle. Kann der HSV wieder in die Erfolgsspur zurückkehren?

Alle Informationen zum Spiel Heidenheim vs. HSV und zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr hier im Artikel von Goal geliefert.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. im Überblick

Spiel 1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) Wettbewerb , 9. Spieltag Datum Sonntag, 29. November 2020 Anstoß 13.30 Uhr Ort Voith-Arena, Heidenheim

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV

Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin dafür, dass in deutschen Fußballstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Fans von Heidenheim oder dem HSV müssen also auf eine Übertragung zurückgreifen, wenn sie beim Spiel aus der 2. Bundesliga live dabei sein wollen.

Sky besitzt die Rechte an der TV-Übertragung. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Pay-TV-Sender auf eurem Fernseher zum Laufen bekommt.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): So seht Ihr das Spiel im TV

Sky ist die einzige Möglichkeit, Heidenheim gegen den HSV live im TV zu sehen. Die Vorberichte beim Sender aus Unterföhring starten am Sonntag um 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Wenn dann ab 13.30 Uhr der Ball rollt, kommentiert Klaus Veltman das Spielgeschehen aus der Voith-Arena.

Wer sich nicht nur auf das Einzelspiel fokussieren will, hat bei Sky auch die Möglichkeit einer Konferenz. Parallel laufen neben dem HSV-Spiel in Heidenheim noch gegen und auch das Franken-Derby zwischen dem und . Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Sky ist ein Bezahlsender. Um die Begegnung zu sehen, ist also ein Abonnement notwendig. Alle relevanten Informationen (Preise, Pakete, etc.) findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Sky ist auch für alle Fans die richtige Anlaufstelle, wenn sie einen LIVE-STREAM der 2. Bundesliga suchen. Möchtet Ihr Heidenheim gegen den HSV über das Internet sehen, dann bieten sich zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Bei Sky Go seid Ihr richtig, wenn Ihr bereits ein TV-Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky besitzt. Jeder Kunde bekommt bei Abo-Abschluss nämlich seine Login-Daten für die Applikation, mit der beispielsweise auch unterwegs das Sky-Programm im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Wer den HSV in Heidenheim via LIVE-STREAM sehen will, kann dies über Sky Go tun. Das geht beispielsweise auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Übertragung unterscheidet sich nicht zu der im TV.

Alle relevanten Informationen zu Sky Go und zum Download der App findet Ihr hier.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): So seht Ihr das Spiel mit Sky Ticket

Wer sich nicht langfristig binden will, dem ist Sky Ticket zu empfehlen. Hier bezahlt Ihr einmalig für ein Monatsabo, das jederzeit kündbar ist. Mit dem Ticket habt Ihr dann Zugriff auf sämtliche Streams Eures gebuchten Pakets - somit auch auf die Begegnung Heidenheim gegen Hamburg.

Der LIVE-STREAM ist identisch mit dem bei Sky Go und somit auch mit der Übertragung im TV. Mehr Informationen zu Sky Ticket und wie viel die einzelnen Pakete kosten, findet Ihr hier.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga bei OneFootball

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky, durch welche die App die Einzelspiele der 2. Liga auf deren Plattform streamen darf. Für einmalige 3,99 Euro könnt Ihr Euch den Zugang zu Heidenheim gegen den HSV freischalten. Mehr Infos zu Onefootball gibt’s hier.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Die Highlights auf DAZN

Zu allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga findet Ihr die Highlights auf DAZN zum Abruf. Bereits 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr Euch auf DAZN einloggen und die Highlights zu Heidenheim gegen den HSV oder zu allen anderen Spielen ansehen.

DAZN ist für Euch im ersten Monat kostenfrei! Wer also Neukunde ist, kann sich die Highlights kostenlos reinziehen und für einen Monat auch sämtliche Live-Übertragungen testen. Danach ist der Dienst für 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo verfügbar.

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Der LIVE-TICKER von Goal

Mit dem LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr die Partie verfolgen, ohne dafür zu zahlen. Ihr bekommt alle Tore blitzschnell mitgeteilt und erhaltet zusätzlich Analysen und Statistiken.

Den LIVE-TICKER zu Heidenheim gegen den HSV findet Ihr über diesen Link!

1. FC Heidenheim gegen HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.