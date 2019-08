1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der VfB Stuttgart gastiert beim 1. FC Heidenheim. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell der 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Heidenheim den VfB Stuttgart. Die Partie findet am heutigen Sonntagmittag um 13.30 Uhr in der Voith-Arena statt.

Wer holt die nächsten drei Punkte und bleibt weiter ungeschlagen? Sowohl der als auch der konnten ihre Duelle zum Saisonauftakt gewinnen.

Der VfB Stuttgart setzte sich im Absteiger-Duell mit 2:1 gegen Hannover 96 durch. Für den VfB trafen Daniel Didavi und Mario Gomez. Während die Schwaben vor heimischem Publikum gewannen, fuhr Heidenheim an der Bremer Brücke gegen den VfL Osnabrück einen 3:1-Auswärtssieg ein.

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart - Wer holt sich den nächsten Sieg? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der 2. sowohl live im TV und im LIVE-STREAM als auch im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: Das Duell der im Detail

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live im TV verfolgen - So geht's!

Während die Bundesliga noch immer in der Sommerpause steckt, hat die 2. Bundesliga schon längst wieder an Fahrt aufgenommen. Der VfB Stuttgart zählt ganz klar in dieser Saison zu den Favoriten im Kampf um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Kann der VfB gegen den 1. FC Heidenheim seiner Favoritenrolle gerecht werden? Und wo könnt Ihr das Duell live im TV verfolgen? Wir verraten es Euch.

Sky zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live im TV

Sky ist Eure einzige Möglichkeit, Heidenheim vs. Stuttgart heute live im TV zu verfolgen. Nur der Bezahlsender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. ARD, ZDF, Sport 1 und Co. gingen bei der Rechtevergabe dagegen leer aus. Dementsprechend überträgt nur Sky 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live und exklusiv sowie in voller Länge im Pay-TV.

Um 13.15 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung zur Partie. Ab 13.30 Uhr könnt Ihr dann 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart live im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD verfolgen. Kommentator der Partie ist Jürgen Schmitz.

Um das TV-Programm von Sky nutzen zu können, ist allerdings ein Abonnement des Bezahlsenders erforderlich. Dieses müsst Ihr bereits im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu Preisen, Vertragslaufzeiten sowie den verschiedenen Paketen und Angeboten findet Ihr auf der Website von Sky.

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Es gibt neben der TV-Übertragung noch zwei weitere Optionen, das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart heute Mittag live zu verfolgen. Das Aufeinandertreffen wird in genau zwei LIVE-STREAMS übertragen. Beide Streams stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Der Bezahlsender überträgt das Duell 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders.

Auch für den Streamingdienst ist ein Abonnement bei Sky notwendig. Sobald Ihr ein solches besitzt, bekommt Ihr einen kostenlosen Log-In, mit welchem Ihr Sky Go nutzen könnt. Die Sky-Go-App gibt es sowohl für Euren Laptop / Computer als auch für Euer Handy oder Tablet in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) zum Download.

Sky Ticket zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Sky hat noch eine weitere Alternative für Euch parat. Der Pay-TV-Sender zeigt das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket. Dieser Service ist ein zusätzliches Angebot von Sky, um einen Vertrag mit langen Laufzeiten zu umgehen. Sky Ticket könnt Ihr Euch bereits für einen Monat sicher. Das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderen 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart sehen könnt, aber auch alle anderen Partie der 1. und 2. Bundesliga, gibt es bereits ab 9,99 Euro. Mehr Informationen zu Sky Ticket erfahrt Ihr auf der Website des Unternehmens.

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Zweitliga-Duell verpasst, wollt aber dennoch alle wichtigen Szenen zusammengefasst noch einmal anschauen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. DAZN zeigt Euch die Highlights von 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart bereits wenige Minuten nach Spielende. Schaut dafür gut 40 Minuten nach Abpfiff der Partie beim Streamingdienst vorbei und genießt den Highlight-Clip.

Bei DAZN findet Ihr allerdings nicht nur die Highlights zu Heidenheim vs. Stuttgart, sondern Zusammenfassungen aller anderen Partien der 2. Bundesliga. Doch damit immer noch nicht genug: Reicht Euch die 2. Liga nicht aus, hat DAZN vermutlich genau das richtige für Euch. Ab dieser Saison überträgt DAZN die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an insgesamt 45 Partien gesichert. Welche Spiele DAZN konkret überträgt, haben wir in einem Übersichtsartikel für Euch zusammengefasst.

Und das Allerbeste: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos könnt Ihr die Highlights der 2. Bundesliga, die 1. Bundesliga im LIVE-STREAM sowie zahlreichen weiteren Spitzenfußball aus Europa und der Welt gratis genießen. Sichert Euch hierfür einfach einen kostenlosen Probemonat und nutzt alle Vorteile der kompletten DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich und habt die Chance, Euer Abo jederzeit monatlich zu kündigen. Wisst Ihr bereits, dass Ihr DAZN ohnehin die komplette Saison über nutzen wollt, legen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro ans Herz. Mit dieser könnt Ihr DAZN zwölf Monate lang nutzen und spart dabei auch noch 24 Euro.

Auf welchen Geräten Ihr die zahlreichen LIVE-STREAMS zu den verschiedensten Sportarten bei DAZN verfolgt, liegt in Eurer Hand. Ihr findet den Streamingdienst auf Eurem Laptop / Computer unter www.dazn.de. Für Eure mobilen Geräte ladet Ihr Euch die kostenlose DAZN-App am besten aus den gängigen Downloadportalen herunter:

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER verfolgen

Es gibt drei Möglichkeiten, das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart live zu verfolgen, ohne im Stadion zu sein. Entweder Ihr schaut das Spiel live im TV, im LIVE-STREAM und Ihr verfolgt das Duell in unserem LIVE-TICKER von Goal zu Heidenheim vs. Stuttgart.

Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr 90 Minuten lang stets auf Ballhöhe und verpasst keinen Treffer und keine spielentscheidende Szene. Und das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker auf der Website unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App, die in den gängigen Portalen downloadbar ist:

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Die Geheimnisse kurz vor dem Spiel: Wer steht für den 1. FC Heidenheim in der Anfangself? Wer läuft für den VfB Stuttgart von Beginn an auf? Sobald die Mannschaftsaufstellungen öffentlich sind, erfahrt Ihr die Startformationen beider Teams an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart? Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick