Das heutige Spiel 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Goal verrät alles rund um das Spiel.

Spitzenspiel der 2. Bundesliga! Der Tabellenführer vom FC St. Pauli gastiert heute um 13.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena.

Die Heidenheimer sind derzeit auf Rang sechs der Tabelle platziert, beide Teams trennen vor diesem Spieltag gerade einmal vier Punkte. Vor der Länderspielpause setzte es für das Team von Frank Schmidt eine klare 0:3-Pleite beim SV Werder Bremen.

Besser machten es die Mannen vom Millerntor: 3:0 gewannen sie gegen Dynamo Dresden und machte damit die Ambitionen dieser Saison einmal mehr deutlich.

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung, der Tabelle, den Aufstellungen und weiteres findet Ihr hier.

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli: Die 2. Bundesliga auf einen Blick

Keinen Schritt weniger machen - schon gar nicht in Heidenheim. Unser Vorbericht zu #fchfcsp. #fcsp https://t.co/PR8ko3fCJd — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 15, 2021

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute live im TV sehen: So wird das Spiel übertragen

Wie sehen die Übertragungsrechte der Saison 2021/22 aus? Denn: Es hat sich im Vergleich zu der Vorsaison in jedem Fall etwas geändert. 2019/20 zeigte Sky alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv im TV und LIVE-STREAM, das ist heuer nicht mehr der Fall.

Jedoch hat sich die Rechtelage nicht komplett um 180 Grad gedreht, es wurden lediglich kleine Veränderungen vorgenommen. Im Free-TV hält Sport1 seit dieser Spielzeit das Recht an einem Spiel am Samstag. Doch an welchem?

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute live im TV auf Sky

Das Spiel zwischen den Hamburgern und den Heidenheimern wird nur live auf Sky gezeigt. Das Free-TV überträgt in Person von Sport1 nur immer das Samstagsspiel um 20.30 Uhr live. Das trifft heute nicht auf das Duell 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli zu.

Exklusiv ist also Sky dabei, wenn es um die Übertragung der vollen 90 Minuten geht:

Übertragungsbeginn : 13 Uhr

: 13 Uhr Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 8

: Sky Sport Bundesliga 8 Kommentar : Marcel Meinert.

: Marcel Meinert. Teaser: Ganz oben angekommen: Mit dem 3:0 über Dresden schnappte sich St. Pauli die Tabellenführung vor der Länderspielpause. Verteidigen die "Kiezkicker" den Platz an der Sonne?

Die Konferenzschaltung aller Spiele des heutigen Samstages gibt es bei Sky Sport Bundesliga 7 HD zu sehen. Das alles geht jedoch nicht kostenlos, denn Ihr braucht ein Abonnement beim Unterföhringer Pay-TV-Sender.

Auf der Homepage von Sky werden alle möglichen Pakete beschrieben.

Sky hält die Exklusivrechte an der Begegnung 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli - woanders seht Ihr das ganze Spiel heute nicht. Doch wie sieht es im Internet aus?

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM sehen? Diese zwei Optionen gibt es

Im Netz gibt es gleich zwei Optionen, die Sky Euch bietet. Die vollen 90 Minuten von 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli beginnen ab 13.30 Uhr - der LIVE-STREAM bildet genau das TV-Bild ab.

2. Bundesliga live auf Sky Ticket: 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli

Wenn Ihr kein Abonnement bei Sky habt, dann wird es mit einem kurzfristigen, regulären Abo schwierig. Dafür könnt Ihr 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli aber bei Sky Ticket anschauen.

Das Sky Ticket könnt Ihr jetzt und hier buchen und dann Heidenheim gegen St. Pauli live und in voller Länge live im Stream anschauen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, für wie lange Ihr das Paket buchen könnt.

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute live bei Sky Go: Der LIVE-STREAM

Wenn Ihr dagegen bereits Sky-Kunde seid, dann ist bei 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli Sky Go die Option, die am besten für Euch ist. Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Go.

„Wir werden offensiv am besten sein, wenn wir gut verteidigen!“ - Vor dem Heimspiel morgen gegen den @fcstpauli hat sich Frank Schmidt über die Herangehensweise gegen die Hamburger und Trainer Schultz geäußert.🎙️



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH​​​​​​​​​​​​​​​​ #FCHFCSP — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) October 15, 2021

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute live: Der TICKER von Goal

Wenn Ihr kein Kunde bei Sky seid, dann könnt Ihr das ganze Spiel zwischen dem FCH und dem FC St. Pauli nicht anschauen. Der LIVE-TICKER von Goal bietet die Gelegenheit, das Duell dennoch live zu verfolgen.

Das Ganze geht kostenlos. Bei Goal lest Ihr alle Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-TICKER - auch die heutigen Parallelspiele zu 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli kommen dort live.

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht

Aufstellungen zu 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli

Gegen 12.30 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die Aufstellungen zu 1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli.