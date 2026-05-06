Zwölf Tore in der ersten Premier-League-Saison! FC Barcelona hat wohl Shootingstar im Visier

Kroupi gehört zu den Entdeckungen dieser Saison im englischen Oberhaus. Der 19-Jährige markierte in 30 Spielen zwölf Treffer und belegt in der Torjägerliste den achten Platz. Einer, für den der steile Aufstieg des Teenagers nicht unerwartet kommt, ist Thierry Henry. Der ehemalige Trainer der französischen U21 sagte bei Monday Night Football: "Ich bin nicht überrascht. Ich habe überlegt, ihn für die U21 nominieren, als er erst 16 war. Das kam damals nicht allzu gut an, weil er die U17, U18 und U19 übersprungen hätte."

Weiter führte der Ex-Barca-Angreifer aus: "Aber wenn man das rohe Talent sieht und die Zielstrebigkeit, dann spielt das Alter keine Rolle." Seit September 2025 ist Kroupi mittlerweile U21-Nationalspieler und erzielte in fünf Partien drei Tore.

Bournemouth verpflichtete Kroupi bereits Anfang 2025 für 13 Millionen Euro Ablöse vom FC Lorient und verlieh ihn noch für den Rest der Spielzeit an seinen Ex-Klub. Im Sommer stieß er dann zu den Cherries und setzte sich beim Tabellensechsten zügig durch. Sein Vertrag läuft noch bis 2030.

Kroupi wird auch bei mehreren anderen namhaften Vereinen gehandelt. Besonders soll laut Sky Sports Manchester City ein Auge auf ihn geworfen haben. Allerdings wolle Bournemouth den vielseitigen Stürmer in diesem Sommer nicht abgeben.