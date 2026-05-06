Zwölf Tore in der ersten Premier-League-Saison! FC Barcelona hat wohl Shootingstar im Visier
Sky Sports berichtet, dass der LaLiga-Meister den französischen Junioren-Nationalspieler in dieser Saison "ausführlich beobachtet" habe und Kroupi wegen der positiven Eindrücke für "einen Mann für die Zukunft" halte.
Es ist wahrscheinlich, dass sich im Angriff der Elf von Cheftrainer Hansi Flick im Sommer etwas tun wird. Robert Lewandowskis Vertrag läuft aus, ein Abgang des 37-Jährigen zeichnet sich immer mehr ab. Dazu ist auch unklar, wie es mit dem aktuell von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford (28) weitergeht.
Als heißester Kandidat für das Sturmzentrum gilt Atletico Madrids Weltmeister Julian Alvarez (26). Allerdings dürfte dessen mögliche Verpflichtung extrem kostspielig werden und womöglich das Budget der klammen Katalanen übersteigen. Als weitere potenzielle Neuzugänge für den Angriff sind unter anderem Anthony Gordon (25, Newcastle United) und Joao Pedro (24, FC Chelsea) im Gespräch.
- AFP
Junior Kroupi steht in Bournemouth bis 200 unter Vertrag
Kroupi gehört zu den Entdeckungen dieser Saison im englischen Oberhaus. Der 19-Jährige markierte in 30 Spielen zwölf Treffer und belegt in der Torjägerliste den achten Platz. Einer, für den der steile Aufstieg des Teenagers nicht unerwartet kommt, ist Thierry Henry. Der ehemalige Trainer der französischen U21 sagte bei Monday Night Football: "Ich bin nicht überrascht. Ich habe überlegt, ihn für die U21 nominieren, als er erst 16 war. Das kam damals nicht allzu gut an, weil er die U17, U18 und U19 übersprungen hätte."
Weiter führte der Ex-Barca-Angreifer aus: "Aber wenn man das rohe Talent sieht und die Zielstrebigkeit, dann spielt das Alter keine Rolle." Seit September 2025 ist Kroupi mittlerweile U21-Nationalspieler und erzielte in fünf Partien drei Tore.
Bournemouth verpflichtete Kroupi bereits Anfang 2025 für 13 Millionen Euro Ablöse vom FC Lorient und verlieh ihn noch für den Rest der Spielzeit an seinen Ex-Klub. Im Sommer stieß er dann zu den Cherries und setzte sich beim Tabellensechsten zügig durch. Sein Vertrag läuft noch bis 2030.
Kroupi wird auch bei mehreren anderen namhaften Vereinen gehandelt. Besonders soll laut Sky Sports Manchester City ein Auge auf ihn geworfen haben. Allerdings wolle Bournemouth den vielseitigen Stürmer in diesem Sommer nicht abgeben.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Borussia Dortmund 2017 148 Millionen Euro Philippe Coutinho Mittelfeld FC Liverpool 2018 135 Millionen Euro Antoine Griezmann Angriff Atletico Madrid 2019 120 Millionen Euro Neymar Angriff FC Santos 2013 88 Millionen Euro Frenkie de Jong Mittelfeld Ajax Amsterdam 2019 86 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Liverpool 2014 81,72 Millionen Euro Zlatan Ibrahimovic Angriff Inter Mailand 2009 69,5 Millionen Euro Miralem Pjanic Mittelfeld Juventus 2020 60 Millionen Euro Raphina Mittelfeld Leeds United 2022 58 Millionen Euro Dani Olmo Mittelfeld RB Leipzig 2024 55 Millionen Euro