Lothar Matthäus stand einst vor einem Wechsel zu Real Madrid. Der Boss seines damaligen Klubs machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung. Im Zuge seines 65. Geburtstags blickte der deutsche Rekordnationalspieler im Interview mit der Bild-Zeitung unter anderem auf seine erfolgreiche Karriere zurück. Bei der Frage, ob er gerne etwas anders gemacht hätte, erinnerte sich der einstige Weltklasse-Kicker an ein Angebot der Königlichen.
"Zwischen mir und Real war schon alles klar": Sensationstransfer einer Legende des FC Bayern München lag in der Luft
Lotthar Matthäus war sich schon mit Real Madrid einig
Zunächst verneinte Matthäus. Ihm habe "absolut nichts" gefehlt. "Auch nicht der Gewinn der Champions-League, obwohl ich zweimal mit Bayern kurz davorstand. Beide Male haben wir im Finale zur Halbzeit 1:0 geführt, aber 1:2 verloren (1987 gegen den FC Porto und 1999 gegen Manchester United; Anm. d. Red.)."
Dann fiel ihm allerdings ein: "Doch, da gibt es etwas. Ich wäre 1991 gern zu Real Madrid gewechselt! Das wäre es gewesen! Zwischen mir und Real war schon alles klar. Doch Inter Mailands Präsident (Ernesto) Pellegrini hat mich nicht gehen lassen."
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Wie Lothar Matthäus über Umwege beim FC Bayern landete
Matthäus war zum damaligen Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Nach dem WM-Titel mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 hatte er mit Inter gerade den UEFA-Cup gewonnen und wurde zum ersten offiziellen FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt. Nach Pellegrinis Veto verlängerte er seinen Vertrag in Mailand sogar nochmal um zwei Jahr später. Der nächste Wechselwunsch ließ jedoch nicht lange auf sich warten.
Fast ein Jahr nach seinem geplatzten Real-Wechsel war er sich mit Juventus Turin einig, ehe er sich im April 1992 einen Kreuzbandriss zuzog und auch die EM im Sommer verpasste (Deutschland verlor im Finale gegen Dänemark). Obwohl Matthäus in den Bergen hart an seinem Comeback arbeitete, zog Juve letztlich zurück. Stattdessen schlug der FC Bayern München für die damalige Summe von 4,2 Millionen D-Mark zu. Dem Wechsel war eine schriftliche Erklärung des Mittelfeldspielers auf Drängen von Pellegrini vorausgegangen, wonach er für keinen anderen italienischen Verein mehr spielen darf.
Fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss, im September 1992, stand Matthäus dann erstmals wieder für die Bayern auf dem Platz. Es folgten vier Meisterschaften, zwei Pokalsiege und ein weiterer UEFA-Cup-Titel. Schon während seiner ersten Zeit in München von 1984 bis 1998 hatte er zweimal die Meisterschale und einmal den DFB-Pokal gewonnen. Nach der Jahrtausendwende heuerte Matthäus zum Abschluss seiner Karriere bei den MetroStars in der MLS an, ehe er seine Laufbahn im Januar 2001 beendete.
Duell mit Real Madrid in der Champions League: Lothar Matthäus glaubt an den FC Bayern
Eine emotionale Verbindung zu Real hegt der heutige TV-Experte somit nicht. Es sei nur nicht leicht für ihn, wenn die Bayern auf Inter treffen, erklärte er der Bild-Zeitung. Im anstehenden Viertelfinal-Duell in der Champions League sieht Matthäus den deutschen Rekordmeister derweil leicht favorisiert.
"Ich habe Real zweimal gegen City gesehen. Sie spielen stärker als noch in der Ligaphase. Disziplinierter, weniger egoistisch, und sie verteidigen gut", sagte Matthäus und betonte: "Ich glaube trotzdem, dass Bayern in der Form der vergangenen Wochen eingespielter und weiter ist als Real Madrid. Ich würde sagen, Bayern ist 60:40 Favorit."
Leistungsdaten und Statistiken von Lothar Matthäus beim FC Bayern München
- Spiele: 410
- Tore: 100
- Assists: 51