"Zwischen mir und Real war schon alles klar": Sensationstransfer einer Legende des FC Bayern München lag in der Luft

Matthäus war zum damaligen Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Nach dem WM-Titel mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 hatte er mit Inter gerade den UEFA-Cup gewonnen und wurde zum ersten offiziellen FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt. Nach Pellegrinis Veto verlängerte er seinen Vertrag in Mailand sogar nochmal um zwei Jahr später. Der nächste Wechselwunsch ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Fast ein Jahr nach seinem geplatzten Real-Wechsel war er sich mit Juventus Turin einig, ehe er sich im April 1992 einen Kreuzbandriss zuzog und auch die EM im Sommer verpasste (Deutschland verlor im Finale gegen Dänemark). Obwohl Matthäus in den Bergen hart an seinem Comeback arbeitete, zog Juve letztlich zurück. Stattdessen schlug der FC Bayern München für die damalige Summe von 4,2 Millionen D-Mark zu. Dem Wechsel war eine schriftliche Erklärung des Mittelfeldspielers auf Drängen von Pellegrini vorausgegangen, wonach er für keinen anderen italienischen Verein mehr spielen darf.

Fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss, im September 1992, stand Matthäus dann erstmals wieder für die Bayern auf dem Platz. Es folgten vier Meisterschaften, zwei Pokalsiege und ein weiterer UEFA-Cup-Titel. Schon während seiner ersten Zeit in München von 1984 bis 1998 hatte er zweimal die Meisterschale und einmal den DFB-Pokal gewonnen. Nach der Jahrtausendwende heuerte Matthäus zum Abschluss seiner Karriere bei den MetroStars in der MLS an, ehe er seine Laufbahn im Januar 2001 beendete.