Zweitbester deutscher Scorer hinter Deniz Undav: Kostet er Niclas Füllkrug eine Teilnahme an der WM 2026?

Davon ausgehend, dass unter den 26 deutschen WM-Fahrern drei bis vier Akteure primär für die Position im Sturmzentrum eingeplant sein werden, dürfte derzeit ein Trio sein WM-Ticket sicher haben. Kombiniert man aktuelle Form, Standing bei Nagelsmann und jüngste Leistungen im DFB-Team als maßgebliche Säulen der Entscheidungsfindung, fahren Deniz Undav, Nick Woltemade und Kai Havertz in jedem Fall mit.

Und dabei drängt sich momentan die durchaus mutige, aber konsequente und vielversprechende Entscheidung auf, Undav als Mittelstürmer Nummer 1 für die Startelf einzuplanen. Der 29-Jährige ist beim VfB Stuttgart bekanntlich in absoluter Topform: Wettbewerbsübergreifend neun Tore und acht Assists seit Jahresbeginn sprechen für sich, in der gesamten bisherigen Saison kommt Undav trotz rund vierwöchiger Verletzungspause im frühen Herbst schon auf 31 direkte Torbeteiligungen (19 Tore, zwölf Vorlagen). Damit ist er in 2025/26 mit Abstand der beste deutsche Scorer in den Top-15-Ligen Europas.

Zurecht echauffierte sich Undav kürzlich bei der Bild darüber, dass er bei der Debatte um die Stürmerbesetzung im DFB-Team zuweilen unter dem Radar fliege. Ein Gespräch mit Nagelsmann habe es seit der Winterpause nicht mehr gegeben, das sei aber auch gar nicht notwendig: "Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", betonte der Stuttgarter. VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagte nach dem 2:2 in Mainz am Wochenende, bei dem Undav mit Tor und Assist glänzte: "Er ist derzeit der Stürmer mit der besten Statistik. Er wäre eine gute Wahl und meine Wahl wäre klar."

Undav vereint technische Qualitäten, hohes Spielverständnis und eine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, setzt seinen Körper enorm clever ein und kann daher auch als robuster Wandspieler fungieren. Zudem hat er den ganz wichtigen Instinkt eines Stürmers für die richtigen Laufwege, die richtigen Abschlüsse. Eine Fähigkeit, deren Wichtigkeit mit Barcelonas Robert Lewandowski jüngst einer der Größten seiner Zunft hervor hob.

Dass Undav mindestens im Kader sicher bei der WM dabei sein muss, ist klar. Neben Form und fußballerischer Qualität spricht dafür auch, dass er keine Probleme aufmachen würde, sollte er doch nicht von Beginn an spielen, sondern "nur" Joker sein. Dieses für Nagelsmann so wichtige Bewusstsein für seine Rolle hatte Undav schon bei der Heim-EM 2024 bravourös an den Tag gelegt. "Klar, wenn man so lange mit den Leuten zusammen ist wie bei der WM, ist es wichtig, dass man auch eine so geile Sau wie mich dabeihat", legte der VfB-Torjäger selbst im Januar dar, warum er auch abseits des Platzes für den Bundestrainer wichtig sein kann.

Was man gegen Undav auslegen könnte, ist, dass er von den vergangenen 13 Länderspielen nur in einem einzigen auf dem Platz stand und verletzungsbedingt zuletzt dreimal in Folge nicht nominiert wurde. Für ihn spricht aber, dass er in den zwei Startelfeinsätzen, die er bisher für Deutschland hatte, drei Tore erzielte: Beim 2:2 gegen die Niederlande im September 2024 traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 und legte wenig später das zweite DFB-Tor auf. Und gut einen Monat später, wieder in der Nations League, schnürte er beim 2:1 in Bosnien-Herzegowina einen Doppelpack - übrigens als Zehner, was ein weiteres Argument für Undav liefert: Er kann nicht nur ganz vorne, sondern auch als hängende Spitze Impulse geben.