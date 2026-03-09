Zweitbester deutscher Scorer hinter Deniz Undav: Kostet er Niclas Füllkrug eine Teilnahme an der WM 2026?

Man brauche einen Stürmer, "der in der Luft ein bisschen was regeln kann, wenn wir mal ein Tor brauchen und nicht alles mit den Zauberern dahinter lösen können, weil der Gegner so tief verteidigt", bekräftigte Nagelsmann ein von ihm ohnehin schon bekanntes Credo auch vor kurzem im kicker mal wieder. Undav ist zwar ein guter Kopfballspieler, erfüllt das gewünschte Profil mit nur 1,79 Meter Körpergröße aber nur bedingt. Woltemade ist zwar riesengroß und hat sein Kopfballspiel mittlerweile deutlich verbessert, ist aber auch nicht der Typ Brecher, den Nagelsmann meint. Gleiches gilt für Havertz, obwohl auch der die entsprechende Größe hat.
So sind Nagelsmanns Kaderanforderungen aktuell das stichhaltigste Argument für Niclas Füllkrug - aus zwei Gründen. Zunächst einmal die eben besprochene Typ-Frage: Füllkrug ist mit seiner Wucht, seiner Kopfballstärke und seiner Präsenz im Strafraum genau die Art Stürmer, von dem Nagelsmann ein Exemplar bei der WM zu seiner Verfügung haben will. Dazu kommen die Schnörkellosigkeit des 33-Jährigen und seine Fähigkeit, nach Einwechslung keinerlei Anlaufzeit zu brauchen und sofort im Spiel zu sein. Genau das hat er nicht zuletzt im DFB-Team schon häufig unter Beweis gestellt.
Und: Bei Füllkrug kann Nagelsmann sicher sein, dass er über Bankplätze nicht murrt, dass er auch als Ergänzungsspieler alles für den Teamerfolg gibt und seine Rolle exakt den Anforderungen entsprechend ausfüllt. Außerdem kann Füllkrug mit seinem positiven, verbindenden und direkten Naturell nachweislich wichtig für das Mannschaftsklima sein, auch wenn er sportlich nicht die allergrößte Bedeutung haben sollte. "Wenn du so lange 24/7 aufeinandersitzt, muss ein Teamgefüge auch gut funktionieren, weil es nicht wie im Verein ist, in dem der Spieler am Nachmittag nach Hause geht und am Morgen wiederkommt", sagte Nagelsmann zur Wichtigkeit der positiven Atmosphäre und dürfte dabei unter anderem Füllkrug im Sinn haben.
Den besten Nachweis dafür, wie viel er der Nationalmannschaft als Joker geben kann, lieferte Füllkrug bei der Heim-EM 2024, als er die Stimmung mit hoch hielt und auf dem Rasen sofort voll da war, wenn er ins Spiel kam. Dazu kommt seine weiterhin starke Quote im DFB-Team mit 14 Toren in 24 Länderspielen.
Und so hat Füllkrug gute Chancen auf ein WM-Ticket, obwohl er rein sportlich in den vergangenen eineinhalb Jahren kaum Argumente dafür lieferte. Nach verkorkster und verletzungsgeplagter Zeit bei West Ham United wechselte der ehemalige Bremer Anfang Januar per Leihe zur AC Mailand, doch auch in Italien läuft es bisher nicht wirklich besser. Füllkrug habe "aktuell leider keine Quote und wenig Spielzeit", musste auch Nagelsmann feststellen. Bei Milan kommt der Deutsche meist nur von der Bank, in bisher zwölf Einsätzen steht erst ein einziges Tor zu Buche.
Was Füllkrug zugute kommt, sind auch die bitteren Verletzungsprobleme seines eigentlich größten Konkurrenten um den Kaderplatz, den Nagelsmann qua Spielertyp unbedingt vergeben will. Tim Kleindienst wäre ebenfalls bestens dafür geeignet, war in den Monaten nach der EM 2024 zeitweise Deutschlands Stürmer Nummer 1 und glänzte unter anderem mit zwei Toren und einem Assist in den beiden Nations-League-Spielen gegen Italien im März 2025.
Doch Ende der vergangenen Saison zog sich Kleindienst eine Meniskusverletzung zu, fiel rund ein halbes Jahr lang aus - und nach drei Kurzeinsätzen machte das Knie Anfang Dezember schon wieder Probleme. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach unterzog sich daher einem arthroskopischen Eingriff und muss seither erneut zuschauen. Nagelsmann sagte über Kleindienst nur: "Ist seit Langem verletzt. Bei ihm steht auch in den Sternen, wie er zurückkommt."
Für die März-Länderspiele ist er in keinem Fall ein Thema, bei Gladbach hofft man für April auf ein Comeback. Ob sich Kleindienst dann aber noch bei Nagelsmann empfehlen und bis zur WM in Topform bringen kann, ist sehr fraglich. Seine Chancen auf eine Turnierteilnahme sind daher gering und Füllkrug hat trotz anhaltender sportlicher Krise die besseren Karten.