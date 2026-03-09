Goal.com
Zweitbester deutscher Scorer hinter Deniz Undav: Kostet er Niclas Füllkrug eine Teilnahme an der WM 2026?

Die Mittelstürmerposition ist auch für Julian Nagelsmann eine der Baustellen im DFB-Team. Wer hat aktuell die besten Kaderchancen? Und welche Überraschungen böten sich an?

In seinem viel beachteten kicker-Interview vergangene Woche sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann natürlich auch über die Mittelstürmerposition. Diese sei "zumindest auch eine Baustelle, die wir schließen müssen", räumte Nagelsmann ein und äußerte sich daraufhin konkret zu dem einen oder anderen Kandidaten.

Wie stehen die WM-Chancen der verschiedenen Angreifer derzeit? Nun, kurz vor der Nominierung des Aufgebots für die Testspiele in der Schweiz und gegen Ghana Ende März, das bereits große Aufschlüsse über den Kader für die Weltmeisterschaft im Sommer geben wird. Wer könnte außen vor bleiben? Wer sollte Stürmer Nummer 1 sein? Und drängen sich Überraschungen auf? Eine Analyse.

  • Davon ausgehend, dass unter den 26 deutschen WM-Fahrern drei bis vier Akteure primär für die Position im Sturmzentrum eingeplant sein werden, dürfte derzeit ein Trio sein WM-Ticket sicher haben. Kombiniert man aktuelle Form, Standing bei Nagelsmann und jüngste Leistungen im DFB-Team als maßgebliche Säulen der Entscheidungsfindung, fahren Deniz Undav, Nick Woltemade und Kai Havertz in jedem Fall mit.

    Und dabei drängt sich momentan die durchaus mutige, aber konsequente und vielversprechende Entscheidung auf, Undav als Mittelstürmer Nummer 1 für die Startelf einzuplanen. Der 29-Jährige ist beim VfB Stuttgart bekanntlich in absoluter Topform: Wettbewerbsübergreifend neun Tore und acht Assists seit Jahresbeginn sprechen für sich, in der gesamten bisherigen Saison kommt Undav trotz rund vierwöchiger Verletzungspause im frühen Herbst schon auf 31 direkte Torbeteiligungen (19 Tore, zwölf Vorlagen). Damit ist er in 2025/26 mit Abstand der beste deutsche Scorer in den Top-15-Ligen Europas.

    Zurecht echauffierte sich Undav kürzlich bei der Bild darüber, dass er bei der Debatte um die Stürmerbesetzung im DFB-Team zuweilen unter dem Radar fliege. Ein Gespräch mit Nagelsmann habe es seit der Winterpause nicht mehr gegeben, das sei aber auch gar nicht notwendig: "Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", betonte der Stuttgarter. VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagte nach dem 2:2 in Mainz am Wochenende, bei dem Undav mit Tor und Assist glänzte: "Er ist derzeit der Stürmer mit der besten Statistik. Er wäre eine gute Wahl und meine Wahl wäre klar."

    Undav vereint technische Qualitäten, hohes Spielverständnis und eine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, setzt seinen Körper enorm clever ein und kann daher auch als robuster Wandspieler fungieren. Zudem hat er den ganz wichtigen Instinkt eines Stürmers für die richtigen Laufwege, die richtigen Abschlüsse. Eine Fähigkeit, deren Wichtigkeit mit Barcelonas Robert Lewandowski jüngst einer der Größten seiner Zunft hervor hob.

    Dass Undav mindestens im Kader sicher bei der WM dabei sein muss, ist klar. Neben Form und fußballerischer Qualität spricht dafür auch, dass er keine Probleme aufmachen würde, sollte er doch nicht von Beginn an spielen, sondern "nur" Joker sein. Dieses für Nagelsmann so wichtige Bewusstsein für seine Rolle hatte Undav schon bei der Heim-EM 2024 bravourös an den Tag gelegt. "Klar, wenn man so lange mit den Leuten zusammen ist wie bei der WM, ist es wichtig, dass man auch eine so geile Sau wie mich dabeihat", legte der VfB-Torjäger selbst im Januar dar, warum er auch abseits des Platzes für den Bundestrainer wichtig sein kann.

    Was man gegen Undav auslegen könnte, ist, dass er von den vergangenen 13 Länderspielen nur in einem einzigen auf dem Platz stand und verletzungsbedingt zuletzt dreimal in Folge nicht nominiert wurde. Für ihn spricht aber, dass er in den zwei Startelfeinsätzen, die er bisher für Deutschland hatte, drei Tore erzielte: Beim 2:2 gegen die Niederlande im September 2024 traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 und legte wenig später das zweite DFB-Tor auf. Und gut einen Monat später, wieder in der Nations League, schnürte er beim 2:1 in Bosnien-Herzegowina einen Doppelpack - übrigens als Zehner, was ein weiteres Argument für Undav liefert: Er kann nicht nur ganz vorne, sondern auch als hängende Spitze Impulse geben.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    DFB-Team: Dass Nagelsmann trotz Torflaute an Woltemade festhält, ist nur logisch

    Nick Woltemade ist derweil derjenige, den dessen Ex-Vereinskamerad Undav mit seinen bärenstarken Leistungen in den vergangenen Monaten überholt hat. Woltemade, letzten Sommer aus Stuttgart zu Newcastle United gewechselt, baute nach gutem Start in England zahlenmäßig zuletzt mächtig ab. Waren ihm 2025 in 14 Premier-League-Spielen noch sieben Tore gelungen, hat er 2026 in bisher neun Liga-Einsätzen noch gar nicht getroffen. Wettbewerbsübergreifend traf Woltemade seit Weihnachten nur ein einziges Mal.

    Nagelsmann betonte im kicker-Interview dennoch, dass Woltemade weiterhin sein volles Vertrauen habe. "Ich habe ihm erst letzte Woche gesagt, dass er entspannt bleiben soll", gab der Bundestrainer zu verstehen, dass er trotz dessen Torflaute mit dem 1,98-Meter-Hünen plant. Dabei hat sicherlich auch Nagelsmann im Blick, dass die fehlenden Tore bei Woltemade auch mit dessen veränderter Position im Verein zu tun haben. Denn der 24-Jährige wurde bei Newcastle zuletzt immer wieder mal nicht als Mittelstürmer, sondern als hängende Spitze aufgeboten. Dabei hatte er selbstredend auch ein etwas anderes Aufgabengebiet als gewohnt und die mauen Zahlen werden ein wenig erklärbarer.

    Woltemades Flexibilität, dank seiner hervorragenden Technik und Übersicht auch etwas tiefer agieren zu können, ist einerseits ein Pluspunkt. Andererseits hat Nagelsmann im Zehnerbereich keinen Bedarf, schließlich sollen dort Florian Wirtz und Jamal Musiala wirbeln - Letzterer, der bekanntlich lange verletzt raus war, ist im Sommer bestenfalls wieder in Topform.

    Woltemade ist im DFB-Team also eine klare Option für das Sturmzentrum. Für seinen festen Platz im WM-Aufgebot sind sicherlich die jüngsten Leistungen im Nationalmannschaftstrikot das wichtigste Faustpfand. Nach seiner rasanten Entwicklung musste Woltemade in der WM-Qualifikation plötzlich die Last von Deutschlands Mittelstürmer Nummer 1 schultern, da alle anderen Optionen verletzt ausfielen. Tat er sich damit allen voran beim 0:2-Desaster in der Slowakei zum Quali-Auftakt noch ziemlich schwer, freundete er sich mit der Herausforderung immer besser an. Im Oktober in Nordirland gelang Woltemade dann das wichtige 1:0-Siegtor, es war sein erster Treffer für die A-Nationalmannschaft überhaupt. 

    Gut einen Monat später hieß der Gegner dann zwar "nur" Luxemburg, eine biedere Nagelsmann-Elf konnte sich aber auf Woltemade verlassen, der beim überraschend mühevollen 2:0-Sieg beide Tore erzielte. Noch etwas wichtiger war dann Woltemades Führungstor im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei wenige Tage später, als er beim 6:0 unter Beweis stellte, dass er auch gegen stärkere Gegner Verantwortung übernehmen kann.

    Auch deshalb ist es nur logisch, dass Nagelsmann weiterhin auf Woltemade setzt, obwohl es im Verein momentan nicht gut läuft. Er weiß, was der ehemalige Stuttgarter seiner Mannschaft geben kann, wenngleich Undav aktuell schlichtweg die Nase vorn haben muss.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Kai Havertz dürfte sein WM-Ticket sicher haben - aber in welcher Rolle?

    Welche Rolle Kai Havertz bei der WM einnimmt, hängt in großen Teilen davon ab, wie schnell er nach knapp einem Jahr voller Verletzungsprobleme beim FC Arsenal wieder zu seiner Bestform findet. Nach monatelanger Zwangspause wird Havertz seit Mitte Januar allmählich wieder herangeführt, dabei wechselten sich gute Ansätze mit einem neuerlichen verletzungsbedingten Rückschlag ab.

    Ist Undavs größter Pluspunkt seine herausragende Form und Woltemades Faustpfand die jüngste Vergangenheit des DFB-Teams, ist es bei Havertz sicherlich das Standing unter Nagelsmann. Nachdem in den verheerenden Länderspielen des Novembers 2023 (2:3 gegen die Türkei und 0:2 in Österreich) ein längst vergessenes Experiment mit Havertz als linkem Schienenspieler krachend schief ging, war der Arsenal-Star fortan als falsche Neun in Nagelsmanns Sturmzentrum gesetzt. Bei der Heim-EM füllte er diese Aufgabe überzeugend aus, in den Monaten danach wurde Havertz auch immer wieder auf die Zehn zurückgezogen, die noch eher sein natürliches Habitat ist.

    Wegen seiner Verletzungsseuche war Havertz dann seit November 2024 nicht mehr beim DFB-Team, wird nun im März sehr sicher erstmals wieder dabei sein. Ebenso wie bei Musiala sei es bei dem 26-Jährigen "schon ratsam, dass sie im März zurückkehren, weil sie eine gefühlte Ewigkeit nicht dabei waren", betonte Nagelsmann. "Sie kennen einige Dinge, die wir seitdem gemacht haben, nur in der Theorie aus Gesprächen mit mir. Da ist es schon wertvoll, dass sie wieder dabei sind, weil es sonst irgendwann auch schwierig für sie wird, den Rhythmus zu finden im Kreise der Nationalmannschaft."

    Alleine schon aufgrund seiner außergewöhnlichen Qualität und qua Status als einer der deutschen Offensivspieler mit dem größten Potenzial ist Havertz für den WM-Kader gesetzt, sofern die Fitness einigermaßen stimmen sollte. Ob Nagelsmann ihn dabei primär wie bei der EM vor zwei Jahren als falsche Neun oder aber als zusätzliche Alternative für die Zehn einplant, könnte sich der Bundestrainer offen lassen. Und würde bei  einer Entscheidung für Letzteres einen zusätzlichen Kaderplatz für einen Stürmertypen frei machen, der ihm mit der Sturmbesetzung Undav, Woltemade und Havertz noch fehlen würde - den Nagelsmann aber unbedingt dabei haben will.

  • Niclas FüllkrugGetty Images

    DFB-Team: Härtefall Füllkrug? Der Krisenstürmer hat zwei WM-Booster

    Man brauche einen Stürmer, "der in der Luft ein bisschen was regeln kann, wenn wir mal ein Tor brauchen und nicht alles mit den Zauberern dahinter lösen können, weil der Gegner so tief verteidigt", bekräftigte Nagelsmann ein von ihm ohnehin schon bekanntes Credo auch vor kurzem im kicker mal wieder. Undav ist zwar ein guter Kopfballspieler, erfüllt das gewünschte Profil mit nur 1,79 Meter Körpergröße aber nur bedingt. Woltemade ist zwar riesengroß und hat sein Kopfballspiel mittlerweile deutlich verbessert, ist aber auch nicht der Typ Brecher, den Nagelsmann meint. Gleiches gilt für Havertz, obwohl auch der die entsprechende Größe hat.

    So sind Nagelsmanns Kaderanforderungen aktuell das stichhaltigste Argument für Niclas Füllkrug - aus zwei Gründen. Zunächst einmal die eben besprochene Typ-Frage: Füllkrug ist mit seiner Wucht, seiner Kopfballstärke und seiner Präsenz im Strafraum genau die Art Stürmer, von dem Nagelsmann ein Exemplar bei der WM zu seiner Verfügung haben will. Dazu kommen die Schnörkellosigkeit des 33-Jährigen und seine Fähigkeit, nach Einwechslung keinerlei Anlaufzeit zu brauchen und sofort im Spiel zu sein. Genau das hat er nicht zuletzt im DFB-Team schon häufig unter Beweis gestellt.

    Und: Bei Füllkrug kann Nagelsmann sicher sein, dass er über Bankplätze nicht murrt, dass er auch als Ergänzungsspieler alles für den Teamerfolg gibt und seine Rolle exakt den Anforderungen entsprechend ausfüllt. Außerdem kann Füllkrug mit seinem positiven, verbindenden und direkten Naturell nachweislich wichtig für das Mannschaftsklima sein, auch wenn er sportlich nicht die allergrößte Bedeutung haben sollte. "Wenn du so lange 24/7 aufeinandersitzt, muss ein Teamgefüge auch gut funktionieren, weil es nicht wie im Verein ist, in dem der Spieler am Nachmittag nach Hause geht und am Morgen wiederkommt", sagte Nagelsmann zur Wichtigkeit der positiven Atmosphäre und dürfte dabei unter anderem Füllkrug im Sinn haben.

    Den besten Nachweis dafür, wie viel er der Nationalmannschaft als Joker geben kann, lieferte Füllkrug bei der Heim-EM 2024, als er die Stimmung mit hoch hielt und auf dem Rasen sofort voll da war, wenn er ins Spiel kam. Dazu kommt seine weiterhin starke Quote im DFB-Team mit 14 Toren in 24 Länderspielen.

    Und so hat Füllkrug gute Chancen auf ein WM-Ticket, obwohl er rein sportlich in den vergangenen eineinhalb Jahren kaum Argumente dafür lieferte. Nach verkorkster und verletzungsgeplagter Zeit bei West Ham United wechselte der ehemalige Bremer Anfang Januar per Leihe zur AC Mailand, doch auch in Italien läuft es bisher nicht wirklich besser. Füllkrug habe "aktuell leider keine Quote und wenig Spielzeit", musste auch Nagelsmann feststellen. Bei Milan kommt der Deutsche meist nur von der Bank, in bisher zwölf Einsätzen steht erst ein einziges Tor zu Buche.

    Was Füllkrug zugute kommt, sind auch die bitteren Verletzungsprobleme seines eigentlich größten Konkurrenten um den Kaderplatz, den Nagelsmann qua Spielertyp unbedingt vergeben will. Tim Kleindienst wäre ebenfalls bestens dafür geeignet, war in den Monaten nach der EM 2024 zeitweise Deutschlands Stürmer Nummer 1 und glänzte unter anderem mit zwei Toren und einem Assist in den beiden Nations-League-Spielen gegen Italien im März 2025.

    Doch Ende der vergangenen Saison zog sich Kleindienst eine Meniskusverletzung zu, fiel rund ein halbes Jahr lang aus - und nach drei Kurzeinsätzen machte das Knie Anfang Dezember schon wieder Probleme. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach unterzog sich daher einem arthroskopischen Eingriff und muss seither erneut zuschauen. Nagelsmann sagte über Kleindienst nur: "Ist seit Langem verletzt. Bei ihm steht auch in den Sternen, wie er zurückkommt."

    Für die März-Länderspiele ist er in keinem Fall ein Thema, bei Gladbach hofft man für April auf ein Comeback. Ob sich Kleindienst dann aber noch bei Nagelsmann empfehlen und bis zur WM in Topform bringen kann, ist sehr fraglich. Seine Chancen auf eine Turnierteilnahme sind daher gering und Füllkrug hat trotz anhaltender sportlicher Krise die besseren Karten.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    Welche Überraschungen könnte Julian Nagelsmann für die WM aus dem Hut zaubern?

    Bliebe noch zu klären, welche Überraschungen Nagelsmann aus dem Hut zaubern könnte, sollte er sich doch gegen Füllkrug entscheiden. Da wäre zunächst Nicolo Tresoldi. Der 21-Jährige, der in Italien geboren wurde und dort auch große Teile seiner Kindheit und Jugend verbrachte, flirtete zwar auch schon öffentlich mit einem Wechsel zum italienischen Verband und aufgrund der Wurzeln seiner Mutter wäre auch Argentinien für ihn theoretisch eine Option. Doch der deutsche U21-Nationalspieler betonte zuletzt, dass sein Fokus aktuell auf dem DFB liege.

    Sollte Nagelsmann ihn schon für die WM nominieren wollen, ist es gut möglich, dass Tresoldi eine derartige Chance nicht verstreichen lassen will und sich endgültig für Deutschland entscheidet. Bei Club Brügge, das ihn vergangenen Sommer aus Hannover verpflichtete, hat er sich jedenfalls gut entwickelt, ist nach Undav aktuell der zweitbeste deutsche Scorer in Europa. Insbesondere mit einigen guten Auftritten für Brügge in der Champions League hievte sich Tresoldi diese Saison in den Fokus, unter anderem traf er zuletzt beim 3:3 gegen Atletico Madrid im Hinspiel der CL-Playoffs. Und in der U21 des DFB hat Tresoldi mit zehn Toren in 22 Länderspielen eine ordentliche Quote.

    Vom Spielertyp ähnelt Tresoldi Undav und ist zwar kopfballstark, aber nicht wirklich der Brecher-Typ, den Nagelsmann als zusätzliche Option mitnehmen will. Das wäre Younes Ebnoutalib trotz seiner Größe auch nicht unbedingt, er ist mit seiner Schnelligkeit eher ein Konterstürmer. Aber möglicherweise könnte Nagelsmann auch den 22-Jährigen im Hinterkopf haben, der im Winter nach starker Hinrunde für Zweitligist SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt gewechselt war.

    Bei seinem Debüt für die Hessen erzielte er gegen Borussia Dortmund gleich mal ein Tor, im Spiel darauf verletzte sich Ebnoutalib allerdings und fällt seither aus. Ende vergangener Woche kehrte er ins Mannschaftstraining zurück, sein Comeback nähert sich also. Sollte er in den finalen Wochen der Saison noch mit weiteren Toren auf sich aufmerksam machen, könnte Ebnoutalib mit Blick auf die WM noch Thema werden. Vorausgesetzt, er will überhaupt für Deutschland spielen. Denn der Torjäger wäre auch für Marokko spielberechtigt, nahm einst eine Einladung zur marokkanischen U15-Nationalmannschaft an. Sehr gut möglich, dass der Vize-Afrikameister Ebnoutalib vielleicht schon bei der WM dabei haben will.

    Mit Jonathan Burkardt macht sich derweil auch ein Frankfurter Teamkollege von Ebnoutalib noch WM-Hoffnungen. Der 25-Jährige spielte bis zu seiner Wadenverletzung, die ihn monatelang auf Eis legte, eine starke Saison und wurde im Oktober und November von Nagelsmann nominiert. Allerdings ist Burkardt nicht der Brecher-Typ und hat daher - sollten alle Konkurrenten fit sein - eher geringe Chancen darauf, bei der WM dabei zu sein.

    Ein Außenseiter-Tipp wäre derweil Ragnar Ache, der sich beim 1. FC Köln mit seiner Mischung aus Robustheit und Spielwitz festgespielt hat und dem Spielertyp Füllkrug/Kleindienst zumindest nahe kommt. Borussia Dortmunds Maximilian Beier, auf den Nagelsmann hin und wieder gerne als Joker zurückgriff, wäre indes noch eine Option, die der Bundestrainer primär für die Flügel mitnehmen, aber auch als weitere Alternative im Sturmzentrum auf dem Schirm haben könnte.

  • DFB-Team: Die nächsten Länderspiele

    DatumWettbewerbSpiel
    Freitag, 27. MärzTestspielSchweiz vs. Deutschland
    Montag, 30. MärzTestspielDeutschland vs. Ghana
    Sonntag, 31. MaiTestspielDeutschland vs. Finnland
    Samstag, 6. JuniTestspielUSA vs. Deutschland
    Sonntag, 14. JuniWM 2026Deutschland vs. Curacao
    Samstag, 20. JuniWM 2026Deutschland vs. Elfenbeinküste
    Donnerstag, 25. JuniWM 2026Deutschland vs. Ecuador

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

