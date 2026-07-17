Für den Ex-Reds-Star geht es aller Voraussicht nach in der Süper Lig weiter. Dort ist er sich mit einem Klub angeblich schon einig.
Mohamed Salah steht nach seinem ablösefreien Abschied vom FC Liverpool angeblich vor einem Engagement bei Besiktas in Istanbul. Das berichtet Foot Mercato. Demnach habe sich Salah nach dem WM-Aus mit Ägypten die Zeit genommen, um über seine sportliche Zukunft nachzudenken - und sich dann für einen Wechsel in die Süper Lig entscheiden. Er stehe nun "kurz vor einem Wechsel", so das Fußballportal.
Mit Ägypten war Salah im Achtelfinale an Titelverteidiger Ägypten in einem dramatischen Spiel gescheitert. Nach einer 2:0-Führung mussten sich die Pharaonen gegen Lionel Messi und Co. doch noch mit 2:3 geschlagen geben.
Nach Leandro Trossard will Besiktas auch Mohamed Salah
Bei Besiktas winkt Salah ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro, zu dem noch zwei Millionen Euro an Boni kommen können. Der 34-Jährige wird aller Voraussicht nach einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine zweite Saison unterschreiben.
Im Wettstreit mit den Lokalrivalen Galatasaray und Fenerbahce will Besiktas aufrüsten, um mithalten zu können. In der vergangenen Saison wurden die Schwarzen Adler nur Vierter in der Süper Lig. Vor Salah sicherte sich das Team mit Leandro Trossard von Arsenal bereits einen weiteren Premier-League-Star.
Zuletzt war Salah auch immer wieder mit Vereinen aus Saudi-Arabien und Sporting Kansas City aus der MLS in Verbindung gebracht worden, doch nun hat er sich dem Bericht zufolge für Besiktas entschieden.
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.