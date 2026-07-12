Der FC Barcelona steht angeblich kurz vor einer Verpflichtung des 18 Jahre alten Flügelspielers Jesse Bisiwu von Club Brügge. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo, die sich auf Berichte aus Belgien beruft. Demnach sei Barca schon seit längerem an Bisiwu interessiert - und laut Nieuwsblad haben die Katalanen auch schon ein erstes Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro abgegeben. Dieses sei von Club Brügge abgelehnt worden, doch laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri haben die Belgier danach mitgeteilt, dass sie sich mit einem Abgang Bisiwus abgefunden hätten. Der zu zahlende Betrag dürfte am Ende bei etwas mehr als den zuvor gebotenen zehn Millionen Euro liegen.
Zweistelliger Millionenbetrag: FC Barcelona schnappt sich wohl nächster Adeyemi-Konkurrenten
Bisiwus Vertrag in Brügge läuft im Sommer 2027 aus - und angeblich hat der Teenager bereits klar gemacht, dass er diesen nicht verlängern wird. Das aktuelle Transferfenster ist somit die letzte Gelegenheit für Club Brügge, mit dem Talent Geld zu machen.
Sollte Bisiwu jetzt zu Katalanen wechseln, dürfte er schon der dritte Flügelspieler sein, den der Klub in diesem Sommer holt: Zuvor wechselte bereits Anthony Gordon von Newcastle United für 80 Millionen Euro zu Barca. Außerdem steht der Wechsel von Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) für eine Basisablöse in Höhe von 22 Millionen Euro und möglichen neun Millionen Euro an Bonuszahlungen wohl kurz bevor.
- Getty Images Sport
Jesse Bisiwu zunächst für die zweite Barca-Mannschaft vorgesehen
Beim FC Barcelona ist Bisiwu zunächst in der zweiten Mannschaft eingeplant, für die er wohl registriert wird. Seine Spielzeit könnte er dem Bericht zufolge aber direkt nach seiner Ankunft auf die Erste und die Zweite der Katalanen aufteilen, damit Trainer Hansi Flick auch einen nachhaltigen Eindruck vom Neuzugang bekommt.
Bisiwu stand für Club Brügge schon in 14 Youth-League-Partien auf dem Platz, in denen er drei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Im März dieses Jahres debütierte er für Belgiens U19-Nationalmannschaft.
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