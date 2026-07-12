Zweistelliger Millionenbetrag: FC Barcelona schnappt sich wohl nächster Adeyemi-Konkurrenten

Bisiwus Vertrag in Brügge läuft im Sommer 2027 aus - und angeblich hat der Teenager bereits klar gemacht, dass er diesen nicht verlängern wird. Das aktuelle Transferfenster ist somit die letzte Gelegenheit für Club Brügge, mit dem Talent Geld zu machen.

Sollte Bisiwu jetzt zu Katalanen wechseln, dürfte er schon der dritte Flügelspieler sein, den der Klub in diesem Sommer holt: Zuvor wechselte bereits Anthony Gordon von Newcastle United für 80 Millionen Euro zu Barca. Außerdem steht der Wechsel von Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) für eine Basisablöse in Höhe von 22 Millionen Euro und möglichen neun Millionen Euro an Bonuszahlungen wohl kurz bevor.