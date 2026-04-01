Es gab eine Zeit, da stand Eliaquim Mangala bei den größten Klubs Europas hoch im Kurs. Schon mit 17 hatte er bei Standard Lüttich, wo man ihn vom Stürmer zum Abwehrspieler umschulte, den Sprung zum Profi geschafft. Der FC Porto, bekannt für seinen guten Blick für Talente mit Potenzial, verpflichtete den damals 20-Jährigen dann im Sommer 2011 - und nach einjähriger Findungsphase sollte dessen Aufschwung auch in Portugal weitergehen.
Zweimal vereinslos und jetzt in Bolivien: Mit einem Horrorauftritt gegen den FC Liverpool begann der Niedergang eines 45-Millionen-Euro-Mannes
Mangala wurde Stammspieler, bewies sein Können in der Champions League, gewann zwei portugiesische Meistertitel, fand sich sogar in der französischen Nationalmannschaft wieder und war 2014 Teil des WM-Kaders. Er galt als einer der Innenverteidiger der Zukunft, noch renommiertere Vereine als Porto klopften nun an.
45 Millionen Euro musste man bei Manchester City in die Hand nehmen, um den seinerzeit 23-jährigen Mangala im Sommer 2014 in die Premier League zu holen. So wirklich lohnen sollte sich der Deal für beide Seiten jedoch nicht.
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Eliaquim Mangala legte Horrorauftritt gegen Liverpool hin
Die ersten 15 Monate liefen zwar ordentlich, Mangala durfte häufig von Beginn an ran. Doch mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Liverpool im November 2015 begannen die Dinge, sich in die falsche Richtung zu entwickeln.
Nachdem er in den drei Ligaspielen zuvor jeweils 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte, kehrte Mangala für das Topspiel gegen die gerade frisch von Jürgen Klopp übernommenen Reds in die Anfangsformation zurück. Und er erwischte den schlechtesten Start in eine Partie, den man sich vorstellen kann: Ein extrem unglückliches Eigentor Mangalas brachte Liverpool nämlich nach nur sieben Minuten in Führung. Es war der Grundstein eines ganz bitteren Abends für City - und eben allen voran auch für Mangala.
Nun war es nicht so, dass Mangala daraufhin gar nicht mehr spielen durfte. Aber wahrscheinlich waren es wacklige Auftritte wie jener gegen Liverpool, die Pep Guardiola bei seiner Ankunft in Manchester im Sommer 2016 dazu bewogen, nicht auf Mangala zu setzen.
Der Franzose wurde stattdessen an Valencia verliehen, wo er eine solide Saison als Stammspieler hinlegte. In der Hinrunde der Spielzeit 2017/18 machte er dann auch unter Guardiola noch ein paar Spiele für City, im Januar 2018 lobte der spanische Coach: "Manga hat uns diese Saison geholfen. Ich habe keine Zweifel an seinen Qualitäten. Defensiv ist er ein Top-, Top-, Top-Spieler."
Kurz darauf ließ er den Top-, Top-, Top-Spieler jedoch erneut per Leihe ziehen, diesmal an Premier-League-Konkurrent Everton. Dort hatte Mangala extremes Pech: Im zweiten Einsatz für die Toffees verletzte er sich schwer und die Saison war gelaufen.
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Eliaquim Mangala war mehrfach vereinslos
In der darauffolgenden Spielzeit stand er dann noch bei City unter Vertrag, kam aber lediglich zu einigen wenigen Einsätzen für die Reservemannschaft. Und 2019 endete das Kapitel Manchester schließlich mit einem ablösefreien Wechsel nach Valencia.
Dort hoffte Mangala - auch mit den guten Erfahrungen aus dem Leihjahr bei den Spaniern im Hinterkopf - seiner Karriere neuen Schwung verleihen zu können. Das Gegenteil war jedoch der Fall: In zwei Jahren Valencia spielte er nur sehr selten, musste dann gehen, war ein halbes Jahr lang vereinslos und heuerte Anfang 2022 bei der AS Saint-Etienne an. Nur, um mit dem Traditionsklub wenige Monate später aus der Ligue 1 abzusteigen.
Mangala suchte anschließend nach einem neuen Verein, fand aber keinen. Mehr als ein Jahr war der Abwehrspieler zwischenzeitlich vereinslos, ehe er 2023 in Estoril unterschrieb. Beim portugiesischen Erstligisten blieb er zwei Jahre, trug zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde und laborierte an mehreren Muskelverletzungen.
2025 lief Mangalas Vertrag aus und wieder fand er auf Anhieb keinen neuen Arbeitgeber. Vor wenigen Wochen dann die unerwartete Nachricht: Mangala heuerte in Bolivien an. Beim Vorjahreszwölften Oriente Petrolero unterzeichnete er einen Einjahresvertrag und bereitet sich nun auf seine Debütsaison in der Division Profesional vor.
Das hätte mir Sicherheit niemand erwartet, als Mangala 2014 für eine horrende Summe zu City wechselte, dürfte jedoch klar sein.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League:
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool