Zweimal vereinslos und jetzt in Bolivien: Mit einem Horrorauftritt gegen den FC Liverpool begann der Niedergang eines 45-Millionen-Euro-Mannes

Die ersten 15 Monate liefen zwar ordentlich, Mangala durfte häufig von Beginn an ran. Doch mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Liverpool im November 2015 begannen die Dinge, sich in die falsche Richtung zu entwickeln.

Nachdem er in den drei Ligaspielen zuvor jeweils 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte, kehrte Mangala für das Topspiel gegen die gerade frisch von Jürgen Klopp übernommenen Reds in die Anfangsformation zurück. Und er erwischte den schlechtesten Start in eine Partie, den man sich vorstellen kann: Ein extrem unglückliches Eigentor Mangalas brachte Liverpool nämlich nach nur sieben Minuten in Führung. Es war der Grundstein eines ganz bitteren Abends für City - und eben allen voran auch für Mangala.

Nun war es nicht so, dass Mangala daraufhin gar nicht mehr spielen durfte. Aber wahrscheinlich waren es wacklige Auftritte wie jener gegen Liverpool, die Pep Guardiola bei seiner Ankunft in Manchester im Sommer 2016 dazu bewogen, nicht auf Mangala zu setzen.

Der Franzose wurde stattdessen an Valencia verliehen, wo er eine solide Saison als Stammspieler hinlegte. In der Hinrunde der Spielzeit 2017/18 machte er dann auch unter Guardiola noch ein paar Spiele für City, im Januar 2018 lobte der spanische Coach: "Manga hat uns diese Saison geholfen. Ich habe keine Zweifel an seinen Qualitäten. Defensiv ist er ein Top-, Top-, Top-Spieler."

Kurz darauf ließ er den Top-, Top-, Top-Spieler jedoch erneut per Leihe ziehen, diesmal an Premier-League-Konkurrent Everton. Dort hatte Mangala extremes Pech: Im zweiten Einsatz für die Toffees verletzte er sich schwer und die Saison war gelaufen.