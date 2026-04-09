Wie aus einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Equipe hervorgeht, habe sich der Mittelfeldspieler höchstselbst gegen einen Einsatz ausgesprochen, da er in Folge seiner Knieverletzung nach wie vor Schmerzen verspüre und kein Risiko eingehen wolle.
Zweifel an Schwere der Verletzung: Sorgt ein verweigerter Einsatz eines Topstars gegen den FC Liverpool für internen Zoff bei PSG?
Das wiederum soll für Zweifel auf Seiten der Klub-Verantwortlichen sorgen, schließlich hätten vereinseigene Scans keinerlei Befunde von Nachwirkungen mehr gezeigt, die den 30-Jährigen beeinträchtigen würden. Intern sei man der Meinung, dass Ruiz eigentlich fit genug sei, um Spielminuten zu sammeln.
Demnach hätte der spanische EM-Sieger bereits am vergangenen Freitag beim Ligue-1-Spiel gegen den FC Toulouse mitwirken können, jedoch stand er erneut nicht im Aufgebot von Trainer Luis Enrique. Nun fehlte er auch gegen die Reds im Kader.
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Fabian Ruiz zog sich Knieverletzung bereits im Januar zu
Ruiz hatte sich im Champions-League-Vorrundenspiel gegen Sporting am 20. Januar eine vergleichsweise harmlose Prellung am Knie zugezogen, in Folge von Entzündungen und anderen Komplikationen verschob sich der Zeitpunkt einer Rückkehr auf den Platz jedoch immer weiter nach hinten.
Mittlerweile hat der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend 15 Spiele für den französischen Hauptstadtklub verpasst, wann es zu einem Comeback kommen könnte, ist nach wie vor unklar. "Wir müssen auf den Spieler warten, es gibt kein Problem. Wir versuchen, die Spieler so schnell wie möglich zurückzubringen", stellte sein Trainer Luis Enrique jüngst klar.
Zuvor war Ruiz als Stammspieler unter Enrique gesetzt und verpasste lediglich im Zuge eines Pferdekusses im Herbst einige Spieler verletzungsbedingt. Insgesamt stehen 2025/26 zwei Tore und drei Assists in 24 Pflichtspielen zu Buche.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".