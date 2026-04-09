Zweifel an Schwere der Verletzung: Sorgt ein verweigerter Einsatz eines Topstars gegen den FC Liverpool für internen Zoff bei PSG?

Ruiz hatte sich im Champions-League-Vorrundenspiel gegen Sporting am 20. Januar eine vergleichsweise harmlose Prellung am Knie zugezogen, in Folge von Entzündungen und anderen Komplikationen verschob sich der Zeitpunkt einer Rückkehr auf den Platz jedoch immer weiter nach hinten.

Mittlerweile hat der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend 15 Spiele für den französischen Hauptstadtklub verpasst, wann es zu einem Comeback kommen könnte, ist nach wie vor unklar. "Wir müssen auf den Spieler warten, es gibt kein Problem. Wir versuchen, die Spieler so schnell wie möglich zurückzubringen", stellte sein Trainer Luis Enrique jüngst klar.

Zuvor war Ruiz als Stammspieler unter Enrique gesetzt und verpasste lediglich im Zuge eines Pferdekusses im Herbst einige Spieler verletzungsbedingt. Insgesamt stehen 2025/26 zwei Tore und drei Assists in 24 Pflichtspielen zu Buche.