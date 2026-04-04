Zwei Youngster sorgen für eine spektakuläre Schlussphase! FC Bayern gelingt erfolgreiche Generalprobe für Kracher gegen Real Madrid

Johan Manzambi (46.) und Lucas Höler (71.) brachten Freiburg bei der unglücklich verlaufenden Rückkehr von Bayern-Keeper Manuel Neuer in Führung. Tom Bischof (81./90.+2) traf zweimal aus der Distanz zum Ausgleich. Es waren seine ersten Treffer im Bayern-Dress. Lennart Karl brachte die Entscheidung (90.+9).

Neuer bestritt sein erstes Spiel als 40-Jähriger. Der Torwart stand nach fast einem Monat Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten. Neuer ist der elfte Profi, der in diesem Alter noch in der Eliteklasse aktiv war. "Das Schönste ist, dass ich wieder spielen kann", sagte der Keeper, dessen Zukunft über das Saisonende hinaus ungewiss ist, kurz vor dem Anpfiff bei Sky.

Da die Bayern die Bundesliga dominieren und der neuerliche Meistertitel nur noch Formsache scheint, richten sich bereits alle Augen auf die Königsklasse. Dabei steht Kane im Mittelpunkt. Im Breisgau fehlte der Starstürmer wegen Sprunggelenk-Problemen. Zudem schonte Trainer Vincent Kompany einige Stars. Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Michael Olise und Konrad Laimer saßen zunächst auf der Bank.