Vor dem wichtigen Premier-League-Spiel der Gunners gegen den FC Fulham am Samstagabend wurde Arteta von Journalisten auf das spektakuläre Champions-League Duell zwischen den Bayern und Paris vom vergangenen Dienstag abgesprochen.
"Zwei völlig unterschiedliche Welten": Mikel Arteta findet Vergleich zwischen Arsenal und dem FC Bayern unfair
Dabei erklärte der Spanier, dass die Partie für ihn persönlich das "wahrscheinlich beste Spiel" gewesen sei, welches er "je gesehen habe, was die Qualität der beiden Mannschaften und vor allem die individuelle Qualität der Spieler angeht". Gleichzeitig schränkte er aber ein: "Aber wenn ich mir die Anzahl der Spielminuten und die Frische dieser Spieler anschaue, dann überrascht mich das nicht."
Schließlich hätten sowohl die Bayern in Deutschland als auch PSG in Frankreich deutlich weniger Spiele innerhalb einer gesamten Saison zu absolvieren. Die Spieler seien damit vor allem gegen Ende frischer, fitter und vor allem weniger häufig verletzt als Akteure englischer Mannschaften.
"Um eine derart hohe Qualität zu liefern, muss man in Topform sein, und der Unterschied zwischen den Ligen und der Art und Weise, wie dort gespielt wird, ist wie Tag und Nacht", meinte Arteta. "Wir vergleichen hier zwei völlig unterschiedliche Welten. Man kann nicht einen Aspekt davon isoliert betrachten, ohne den Kontext zu berücksichtigen - ich halte das nicht für fair."
Bayern muss auf Gnabry, Karl, Guerreiro und Bischof verzichten
Vor allem der Verletzungsaspekt spiele eine entscheidende Rolle. Während sich Arsenal mit Ausfällen einiger Topstars wie Mikel Merino oder Kai Havertz beschäftigen müsse, könnten die Bayern und Paris auf nahezu den gesamten Kader zurückgreifen. "Wenn du über die beiden anderen Mannschaften sprichst, wie viele Spieler standen zur Verfügung? Alle, und zwar in Bestform. Das ist das Wichtigste."
Arteta erwähnte dabei allerdings nicht, dass speziell der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt auf einige seiner Stammkräfte verzichten musste. Serge Gnabry fällt mit einer Adduktorenverletzung für die restliche Saison sowie die bevorstehende WM aus, darüber standen mit Lennart Karl (Muskelfaserriss), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) und Tom Bischof (Muskelfaserriss) weitere Spieler zuletzt nicht zur Verfügung.
Beim Blick auf die nackten Zahlen haben englische Mannschaften aber tatsächlich mehr Spiele zu absolvieren als Vereine aus Deutschland oder Frankreich. Mit dem League Cup gibt es einen Pokal-Wettbewerb mehr, dazu gibt es in der Premier League vier Spieltage mehr.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".