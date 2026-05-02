"Zwei völlig unterschiedliche Welten": Mikel Arteta findet Vergleich zwischen Arsenal und dem FC Bayern unfair

Dabei erklärte der Spanier, dass die Partie für ihn persönlich das "wahrscheinlich beste Spiel" gewesen sei, welches er "je gesehen habe, was die Qualität der beiden Mannschaften und vor allem die individuelle Qualität der Spieler angeht". Gleichzeitig schränkte er aber ein: "Aber wenn ich mir die Anzahl der Spielminuten und die Frische dieser Spieler anschaue, dann überrascht mich das nicht."

Schließlich hätten sowohl die Bayern in Deutschland als auch PSG in Frankreich deutlich weniger Spiele innerhalb einer gesamten Saison zu absolvieren. Die Spieler seien damit vor allem gegen Ende frischer, fitter und vor allem weniger häufig verletzt als Akteure englischer Mannschaften.

"Um eine derart hohe Qualität zu liefern, muss man in Topform sein, und der Unterschied zwischen den Ligen und der Art und Weise, wie dort gespielt wird, ist wie Tag und Nacht", meinte Arteta. "Wir vergleichen hier zwei völlig unterschiedliche Welten. Man kann nicht einen Aspekt davon isoliert betrachten, ohne den Kontext zu berücksichtigen - ich halte das nicht für fair."