Zwei Treffen sollen schon stattgefunden haben: FC Bayern hofft angeblich weiterhin auf Zusage von deutschem Supertalent

Dem Bericht zufolge ist vor allem FCB-Trainer Vincent Kompany ein großer Befürworter der Verpflichtung. Die Münchner hoffen darauf, ihre Zentrale mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Eichhorn aufstellen zu können.

Dem Berliner soll ein bis 2031 gültiger Vertrag angeboten worden sein - inklusive garantierter Einsatzzeiten. Nun warten die Bayern auf eine Antwort und die Entscheidung Eichhorns, bei welchem Klub er seine nächsten Karriereschritte gehen will.