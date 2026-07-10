Nach seinem Wechsel im Januar 2024 vom FC Granada zunächst auf Leihbasis und später für 17 Millionen Euro Ablöse konnte sich Zaragoza in München nicht durchsetzen. Anpassungsprobleme, die Sprachbarriere und ein schwieriger Start unter Thomas Tuchel erschwerten ihm den Durchbruch. Für die Bayern absolvierte er lediglich sieben Pflichtspiele und blieb dabei ohne Torbeteiligung.

Anschließend folgten Leihen zu CA Osasuna, Celta Vigo und zuletzt zur Roma. Besonders in Italien konnte der Offensivspieler nicht überzeugen, weshalb die Roma die vereinbarte Kaufoption nicht zog.

Zuletzt berichtete Radio Marca Malaga, dass Zaragoza selbst gerne zu seinem Heimatverein FC Malaga zurückkehren würde. Demnach sieht er beim spanischen Zweitligisten die besten Voraussetzungen, um sein Potenzial endlich konstant abzurufen und sich als Leistungsträger zu etablieren.