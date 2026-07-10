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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Marko Brkic

Zwei neue Klubs werden gehandelt: Wird ein Spieler des FC Bayern zum vierten Mal in Folge verliehen?

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B. Zaragoza

Bryan Zaragoza ist nach dem Ende seiner Leihe zur AS Rom offiziell wieder Spieler des FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister dürfte seine Zukunft jedoch weiterhin nicht liegen.

Im Raum steht stattdessen bereits die vierte Leihe in Folge - an Interessenten mangelt es dem Offensivspieler nicht.

  • Wie Mundo Deportivo berichtet, sind mit Deportivo Alaves und dem FC Sevilla zwei weitere spanische Erstligisten in das Rennen um den 24-Jährigen eingestiegen. Auch Espanyol Barcelona soll Zaragoza auf dem Zettel haben.

    Beim FC Bayern besitzt der dreimalige Nationalspieler Spaniens keine Perspektive. Zwar läuft sein Vertrag in München noch bis 2029, aufgrund seiner durchwachsenen Leistungen im Bayern-Trikot und der starken Konkurrenz durch unter anderem die Superstars Michael Olise und Luis Diaz gilt ein langfristiger Verbleib als äußerst unwahrscheinlich.

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    Bryan Zaragoza wechselte 2024 zum FC Bayern

    Nach seinem Wechsel im Januar 2024 vom FC Granada zunächst auf Leihbasis und später für 17 Millionen Euro Ablöse konnte sich Zaragoza in München nicht durchsetzen. Anpassungsprobleme, die Sprachbarriere und ein schwieriger Start unter Thomas Tuchel erschwerten ihm den Durchbruch. Für die Bayern absolvierte er lediglich sieben Pflichtspiele und blieb dabei ohne Torbeteiligung.

    Anschließend folgten Leihen zu CA Osasuna, Celta Vigo und zuletzt zur Roma. Besonders in Italien konnte der Offensivspieler nicht überzeugen, weshalb die Roma die vereinbarte Kaufoption nicht zog.

    Zuletzt berichtete Radio Marca Malaga, dass Zaragoza selbst gerne zu seinem Heimatverein FC Malaga zurückkehren würde. Demnach sieht er beim spanischen Zweitligisten die besten Voraussetzungen, um sein Potenzial endlich konstant abzurufen und sich als Leistungsträger zu etablieren.

  • FC Bayern München: Der Sommerfahrplan nach der WM 2026

    DatumEreignis
    20. Juli 2026Trainingsauftakt der Profis
    25. Juli 2026Testspiel gegen Wehen Wiesbaden
    27. bis 30. Juli 2026Trainingslager am Tegernsee
    30. Juli 2026Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern
    1. bis 8. August 2026Audi Summer Tour in Südkorea
    15. August 2026Telekom Cup gegen RB Leipzig
    22. August 2026Franz Beckenbauer Supercup gegen den BVB
    28. August 2026Bundesliga, 1. Spieltag gegen den VfB Stuttgart

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