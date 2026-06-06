Zwei Fliegen mit einer Klappe: FC Bayern München hat angeblich portugiesischen Innenverteidiger auf der Liste

Araujo wird schon länger mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, angeblich hätten die Münchner sogar schon erste Gespräche mit dem Umfeld des 23-Jährigen geführt.

Araujo kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Defensivseite spielen, womit er einerseits eine mögliche Alternative zu Konrad Laimer darstellen, im Falle von Abgängen von Min-Jae Kim oder Hiroki Ito andererseits aber auch zentral eingesetzt werden könnte - eine Flexibilität, die Trainer Vincent Kompany bei seinen Planungen für die kommende Saison besonders schätzen dürfte.

Problem bei Araujo: Der 24-Jährige hat bei Benfica Lissabon erst Ende 2024 einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben, der zudem eine gigantische Ausstiegsklausel beinhalten soll. Die schwankt je nach Medienbericht zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Auch Chelsea soll in der Vergangenheit großes Interesse an Araujo gehabt haben. Dass die Bayern eine solche Summe für den portugiesischen Nationalspieler in die Hand nehmen, darf bezweifelt werden.