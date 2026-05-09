Für Joao Palhinha tun sich zwei neue Optionen für die Zukunft auf: Gleich zwei Vereine aus seiner Heimat sollen ihre Fühler nach dem Mittelfeldmann des FC Bayern ausgestreckt haben.
Zwei Erzrivalen wollen ihn angeblich: Für Bayern-Flop Joao Palhinha tun sich neue Optionen auf
Pedro Sousa, Chef des Senders Correio da Manha Radio, hat in der TV-Sendung "Liga NOW" behauptet, dass die beiden Lissaboner Erzrivalen Sporting und Benfica Interesse an Palhinha zeigen.
Während Benfica Erkundigungen bezüglich eines möglichen Transfers im Sommer eingeholt habe, soll eine Rückkehr Palhinhas bei Sporting laut Sousa gar "absolute Priorität" genießen. Der 30-Jährige wünsche sich eine Rückkehr nach Portugal, damit er in der Nähe seiner Kinder leben kann.
Palhinha ist aktuell vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen. In einer gruseligen Saison der Londoner gehörte er lange zu den stabilsten Akteuren. Seine Zukunft ist allerdings ungewiss.
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Joao Palhinha kam 2024 zum FC Bayern
Palhinha wechselte 2024 auf Wunsch von Ex-Trainer Thomas Tuchel für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham zum FC Bayern. Das Problem: Bei seiner Ankunft war Tuchel schon wieder weg. Unter Vincent Kompany spielte Palhinha nur eine untergeordnete Rolle, weshalb er nach einer Saison leihweise nach London zurückkehrte. Die Spurs zahlten eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro und sicherten sich zudem eine Kaufoption über 25 Millionen.
Der Saisonstart verlief erfreulich: Bis November war Palhinha gesetzt und sammelte sogar regelmäßig Scorerpunkte, Tottenham mischte in der Premier League und Champions League oben mit. Im Zuge des dramatischen Einbruchs verlor Palhinha aber seinen Stammplatz und entwickelte sich zum Rotationsspieler.
"Es ist natürlich gerade generell eine schwierige Situation in seinem Klub. Aber Joao ist ein Kämpfer", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund Mitte April. Wegen der unklaren Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison sei es aktuell "schwer, Konkretes über seine Zukunft zu sagen", betonte Freund: "Aber Tottenham weiß schon, was sie an ihm haben."
Joao Palhinha steht beim FC Bayern noch bis 2028 unter Vertrag
Laut Sky können sich die Spurs tatsächlich eine feste Verpflichtung vorstellen, würden diesbezüglich aber die Kaufoption in Höhe von 25 Millionen nachverhandeln wollen - worauf sich der FC Bayern womöglich auch einlassen würde.
Realistisch erscheint dieses Szenario aus Palhinhas Sicht aber nur bei einem Klassenerhalt Tottenhams, auf den die Münchner Bosse nun inständig hoffen dürften. Palhinhas Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2028. Sein Gehalt von kolportierten zehn Millionen Euro soll eingespart werden, denn eine echte Perspektive hat er in München nicht mehr.
Eine Rückkehr zu Sporting dürfte für Palhinha einen gewissen Charme haben. Beim Tabellendritten der Liga Portugal spielte er mit drei Unterbrechungen durch Leihgeschäfte von 2013 bis 2022. Dort schaffte er seinen Durchbruch als Profi und gewann unter anderem den Meistertitel, ehe er für knapp 25 Millionen Euro zu Fulham wechselte.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
- Matthijs de Ligt: Ging 2024 für 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United
- Lucas Hernandez: Ging 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse zu PSG
- Robert Lewandowski: Ging 2022 für 45 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona
- Douglas Costa: Ging 2018 für 40 Millionen Euro Ablöse zu Juventus
- Ryan Gravenberch: Ging 2023 für 40 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool