Zwei Erzrivalen wollen ihn angeblich: Für Bayern-Flop Joao Palhinha tun sich neue Optionen auf

Pedro Sousa, Chef des Senders Correio da Manha Radio, hat in der TV-Sendung "Liga NOW" behauptet, dass die beiden Lissaboner Erzrivalen Sporting und Benfica Interesse an Palhinha zeigen.

Während Benfica Erkundigungen bezüglich eines möglichen Transfers im Sommer eingeholt habe, soll eine Rückkehr Palhinhas bei Sporting laut Sousa gar "absolute Priorität" genießen. Der 30-Jährige wünsche sich eine Rückkehr nach Portugal, damit er in der Nähe seiner Kinder leben kann.

Palhinha ist aktuell vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen. In einer gruseligen Saison der Londoner gehörte er lange zu den stabilsten Akteuren. Seine Zukunft ist allerdings ungewiss.