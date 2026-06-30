WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay, tief in der zweiten Halbzeit steht es 1:1 und Bundestrainer Julian Nagelsmann will noch einen offensiven Impuls von der Bank bringen, um am besten eine Verlängerung oder wenigstens ein Elfmeterschießen zu verhindern. Es kommt nicht Superjoker Deniz Undav, sondern der im vorherigen Turnierverlauf exakt null Minuten eingesetzte Nick Woltemade. Nichts fasst Nagelsmanns unglückliches Turniercoaching bei dieser WM treffender zusammen als dieser Wechsel.
Zwei Entscheidungen beim deutschen WM-Aus gegen Paraguay stehen exemplarisch für Julian Nagelsmanns misslungenes Turniercoaching
Als bester Torschütze der Qualifikation hatte Woltemade großen Anteil daran, dass Deutschland überhaupt am Turnier in Nordamerika teilnahm. Im Laufe des Frühlings zog im Stürmer-Ranking aber zunächst erwartungsgemäß der wiedergenesene Kai Havertz an ihm vorbei. Und dann auch noch der formstarke Deniz Undav, obwohl Nagelsmann den Stuttgarter (warum auch immer) wiederholt öffentlich kritisierte und damit schwächte.
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DFB-Team: Deniz Undav war als Joker Nagelsmanns größte Waffe
Mit dieser Rollenverteilung ging Deutschland ins Turnier und sie funktionierte gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) blendend. Havertz begann, Undav kam jeweils im Laufe der zweiten Halbzeit ins Spiel und lieferte brutal ab. Drei Scorerpunkte gegen Curacao, zwei samt späten Siegtors gegen die Elfenbeinküste. Wie wir nun wissen: aus deutscher Sicht der emotionale Höhepunkt des Turniers.
Viele Stimmen forderten daraufhin einen Startplatz Undavs, doch Nagelsmann blieb sinnvollerweise bei der etablierten Aufteilung. Mit seinen speziellen Qualitäten und seinem bemerkenswerten Lauf firmierte der Superjoker als personifizierte Torgefahr von der Bank. Undav musste sich nur zur Einwechslung bereit machen, da wachten Kollegen und Fans gleichermaßen auf, da erschauderten Gegenspieler.
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Deniz Undav begann gegen Paraguay - und enttäuschte komplett
Ausgerechnet im ersten (und letzten) K.o.-Spiel wurde Nagelsmann doch noch schwach, ließ Undav beginnen und beraubte sich damit seiner womöglich größten Waffe. Als Startelfspieler war Undav gegen Paraguay einer von vielen, nur eine weitere Enttäuschung in einer ideenlosen Mannschaft. Nach 63 Minuten mit exakt neun Ballaktionen und keiner einzigen wirklich gefährlichen Aktion wechselte ihn Nagelsmann aus.
Es kam der (durch seinen erstmaligen Bankplatz wohl wenig begeisterte) Jamal Musiala, wodurch Deutschlands Spiel nicht gerade zielstrebiger wurde. Es brauchte Tore, die Aussicht darauf war durch zwei kapitale Fehlentscheidungen Nagelsmanns jedoch massiv torpediert. Seinen Superjoker hatte der Bundestrainer durch dessen Startelfnominierung verheizt. Den naheliegenden nächsten Stürmer, den beste Torschützen der Qualifikation, hatte er mit seinem Umgang in der Vorbereitung und im Turnierverlauf gewissermaßen verheizt.
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Nick Woltemade wurde nicht einmal gegen Ecuador eingewechselt
Woltemade blickte vor der WM auf ein enttäuschendes Halbjahr bei Newcastle United zurück und brauchte dringend Selbstvertrauen. Statt ihn aufzubauen und ihm wann immer möglich Einsatzzeiten zu geben, ignorierte ihn Nagelsmann aber weitestgehend. 17 Minuten in den beiden Testspielen, null in der Gruppenphase.
Den wohl größten persönlichen Rückschlag erlitt Woltemade beim dritten Vorrundenspiel gegen Ecuador. Weil Deutschland schon vorab als Gruppensieger festgestanden hatte, konnte Nagelsmann ohne großen Druck Einsatzzeiten verteilen. In der zweiten Halbzeit brachte er, abgesehen vom nachnominierten Assan Ouedraogo, sämtliche Feldspieler, die bei der WM bis dahin noch nicht gespielt hatten. Alle außer Woltemade.
Angesichts dessen Verdiensten in der Qualifikation erschien das schon damals fragwürdig. Angesichts des Umstandes, dass Nagelsmann im darauffolgenden Spiel Undav in die Startelf beordern würde, erscheint das im Nachhinein völlig fahrlässig. Denn es war klar: Wenn Havertz und Undav beginnen und das DFB-Team Tore braucht, ist Woltemade die nächste Option.
So kam Woltemade gegen Paraguay ohne Spielpraxis und ohne Selbstvertrauen in Minute 88 rein und sollte es für das DFB-Team richten. Trotz einiger vielversprechenden Strafraumszenen wurde er nicht wirklich gefährlich - und vergab dann im Elfmeterschießen.