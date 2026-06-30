Zwei Entscheidungen beim deutschen WM-Aus gegen Paraguay stehen exemplarisch für Julian Nagelsmanns misslungenes Turniercoaching

Woltemade blickte vor der WM auf ein enttäuschendes Halbjahr bei Newcastle United zurück und brauchte dringend Selbstvertrauen. Statt ihn aufzubauen und ihm wann immer möglich Einsatzzeiten zu geben, ignorierte ihn Nagelsmann aber weitestgehend. 17 Minuten in den beiden Testspielen, null in der Gruppenphase.

Den wohl größten persönlichen Rückschlag erlitt Woltemade beim dritten Vorrundenspiel gegen Ecuador. Weil Deutschland schon vorab als Gruppensieger festgestanden hatte, konnte Nagelsmann ohne großen Druck Einsatzzeiten verteilen. In der zweiten Halbzeit brachte er, abgesehen vom nachnominierten Assan Ouedraogo, sämtliche Feldspieler, die bei der WM bis dahin noch nicht gespielt hatten. Alle außer Woltemade.

Angesichts dessen Verdiensten in der Qualifikation erschien das schon damals fragwürdig. Angesichts des Umstandes, dass Nagelsmann im darauffolgenden Spiel Undav in die Startelf beordern würde, erscheint das im Nachhinein völlig fahrlässig. Denn es war klar: Wenn Havertz und Undav beginnen und das DFB-Team Tore braucht, ist Woltemade die nächste Option.

So kam Woltemade gegen Paraguay ohne Spielpraxis und ohne Selbstvertrauen in Minute 88 rein und sollte es für das DFB-Team richten. Trotz einiger vielversprechenden Strafraumszenen wurde er nicht wirklich gefährlich - und vergab dann im Elfmeterschießen.