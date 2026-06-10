Zwei brisante Gründe für Rückzieher von Said El Mala von Rekordtransfer? Beim 1. FC Köln ist man angeblich noch immer ratlos

Wie der Express berichtet, sei der 50 Millionen Euro schwere Wechsel des 19 Jahre jungen Shootingstars womöglich geplatzt, weil Bruder Malek für einen schnellen Transfer zu den Bees keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat.

Die Brüder El Mala sind in der Vergangenheit stets gemeinsam gewechselt. Erst 2023 vom TSV Meerbusch zu Viktoria Köln, dann 2024 von der Viktoria zum Effzeh, per Leihe wieder zurück zur Viktoria und erneut zum Bundesligisten.

Während Said dann bei den Kölner Profis in der abgelaufenen Saison durchstartete und mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 34 Spielen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt des Effzeh hatte, war Malek ausschließlich für die U23 in der Regionalliga West unterwegs. Nach fünf Toren in elf Ligaspielen zog er sich jedoch einen Muskelriss zu und kehrte erst Monate später und kurz vor Saisonende zurück.

Dass die Brüder eigentlich ihre Karrieren gemeinsam planen, wurde bereits dem BVB zum Verhängnis. Said schlug 2024 ein Angebot von Borussia Dortmund aus, weil die Westfalen seinen Bruder Malek nicht mit verpflichten wollten. "Damit war's für mich vom Tisch", sagte er in einem Doppel-Interview mit 11Freunde. Dass auch sein um zwei Jahre älterer Bruder für Großes im Profifußball bestimmt ist, steht für Said fest: "Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass Malek den gleichen Weg gehen wird."