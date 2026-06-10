Beim 1. FC Köln wird noch immer gerätselt, warum die Familie El Mala einen Rückzieher vor dem Rekordwechsel von Said zum FC Brentford gemacht hat.
Zwei brisante Gründe für Rückzieher von Said El Mala von Rekordtransfer? Beim 1. FC Köln ist man angeblich noch immer ratlos
Wie der Express berichtet, sei der 50 Millionen Euro schwere Wechsel des 19 Jahre jungen Shootingstars womöglich geplatzt, weil Bruder Malek für einen schnellen Transfer zu den Bees keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat.
Die Brüder El Mala sind in der Vergangenheit stets gemeinsam gewechselt. Erst 2023 vom TSV Meerbusch zu Viktoria Köln, dann 2024 von der Viktoria zum Effzeh, per Leihe wieder zurück zur Viktoria und erneut zum Bundesligisten.
Während Said dann bei den Kölner Profis in der abgelaufenen Saison durchstartete und mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 34 Spielen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt des Effzeh hatte, war Malek ausschließlich für die U23 in der Regionalliga West unterwegs. Nach fünf Toren in elf Ligaspielen zog er sich jedoch einen Muskelriss zu und kehrte erst Monate später und kurz vor Saisonende zurück.
Dass die Brüder eigentlich ihre Karrieren gemeinsam planen, wurde bereits dem BVB zum Verhängnis. Said schlug 2024 ein Angebot von Borussia Dortmund aus, weil die Westfalen seinen Bruder Malek nicht mit verpflichten wollten. "Damit war's für mich vom Tisch", sagte er in einem Doppel-Interview mit 11Freunde. Dass auch sein um zwei Jahre älterer Bruder für Großes im Profifußball bestimmt ist, steht für Said fest: "Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass Malek den gleichen Weg gehen wird."
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Verbleib beim 1. FC Köln? Kehrtwende bei Said El Mala soll möglich sein
Neben einer Verbindung zwischen Malek El Mala und dem geplatzten Rekordwechsel zu Brentford könnte aber auch ein besseres Angebot zum Umdenken bei der Familie geführt haben. Allerdings: "Beim FC weiß man noch von nichts", schreibt das Blatt.
Trotz einer Einigung zwischen den Kölnern und dem Premier-League-Klub ließ die Mutter, die gleichzeitig als Verhandlungsführerin auftritt, den Transfer ihres Filius' zu Brentford am vergangenen Donnerstag platzen. Ein Wechsel zu den Bees sei "nicht der richtige Schritt", soll die Familie den Bees mitgeteilt haben. Nach dem geplatzten Deal habe bei der FC-Führung laut Express anschließend "Fassungslosigkeit" geherrscht.
Seitdem ist es ruhiger geworden bezüglich der Zukunftspläne des 19-Jährigen. Wie der kicker erfahren haben will, sei der Bundesligist bei einem lukrativen Angebot für den Ausnahmekönner zwar weiterhin gesprächsbereit. Allerdings bestehe inzwischen auch wieder die Möglichkeit auf einen Verbleib.
Demnach beschäftige sich der Effzeh mit diesem zuletzt nicht unbedingt zu erwarteten Szenario inzwischen wieder ernsthaft. Auch Sport1 hatte jüngst von einer möglichen Rolle rückwärts El Malas spekuliert. Denn eine neue Offerte, die den Preisvorstellungen der Geißböcke und den sportlichen Ambitionen des Spielers entsprechen würde, sei derzeit nicht in Sicht. Zuletzt hatte der Express berichtet, dass womöglich ein Wechsel nach Dortmund noch einmal ein Thema werden könnte.
El Mala selbst weilt aktuell im Urlaub, nachdem er auch nach der Verletzung von Lennart Karl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die WM nachnominiert wurde. An El Malas Stelle reiste Assan Ouedraogo Anfang der Woche in die USA nach.