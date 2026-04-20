Zwei Aktionen während der Meisterfeier werfen Fragen auf: Michael Olise sorgt bei Fans des FC Bayern München für große Verwunderung

Stattdessen behielt Olise sein Match-Trikot an, welches er bereits während der Partie gegen die Schwaben getragen hatte. Auf den Social-Media-Kanälen des deutschen Rekordmeisters, wo zahlreiche Beiträge der Feierlichkeiten veröffentlicht wurden und man dabei hier und da auch Olise zu Gesicht bekam, löste dies große Verwunderung aus.

Für zahlreiche Fragen in den Kommentaren sorgte dann auch das Fehlen des Franzosen beim Meisterfoto vor der Südkurve. Dort versammelten sich alle Spieler der Bayern sowie der Trainer- und Betreuer-Stuff von Vincent Kompany, von Olise fehlte auf dem Bild aber jegliche Spur.

Warum genau der 24-Jährige nicht dabei war, ist nicht bekannt. Auch auf ihren Online-Kanälen machten die Bayern keine weiteren Angaben, warum Olise den "Trikottausch" verweigerte und das Meisterfoto schwänzte.