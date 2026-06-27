Zwei absolute Top-Klubs streiten offenbar um Ayyoub Bouaddi: OSC Lille will 70 Millionen Euro für WM-Shootingstar

Real Madrid und Manchester City liefern sich angeblich ein Duell um Marokkos WM-Shootingstar Ayyoub Bouaddi. Während die Königlichen, bei denen Jose Mourinho den Trainerposten übernimmt, schon länger als heißer Kandidat im Werben um den Lille-Mittelfeldspieler gehandelt werden, kommt nun nach Angaben des italienischen Transferjournalisten Matteo Moretto, der unter anderem für die Marca arbeitet, nun auch City dazu.

Die Cityzens hätten bereits Kontakt zu Lille aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Die Franzosen wollten angeblich 70 Millionen Euro für den marokkanischen Nationalspieler haben, der bei der WM auf sich aufmerksam gemacht hat.