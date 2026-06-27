Zwei absolute Top-Klubs streiten offenbar um Ayyoub Bouaddi: OSC Lille will 70 Millionen Euro für WM-Shootingstar

Real Madrid und Manchester City liefern sich angeblich ein Duell um Marokkos WM-Shootingstar Ayyoub Bouaddi. Während die Königlichen, bei denen Jose Mourinho den Trainerposten übernimmt, schon länger als heißer Kandidat im Werben um den Lille-Mittelfeldspieler gehandelt werden, kommt nun nach Angaben des italienischen Transferjournalisten Matteo Moretto, der unter anderem für die Marca arbeitet, nun auch City dazu.
Die Cityzens hätten bereits Kontakt zu Lille aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Die Franzosen wollten angeblich 70 Millionen Euro für den marokkanischen Nationalspieler haben, der bei der WM auf sich aufmerksam gemacht hat.
Bouaddi glänzte vor allem im ersten Gruppenspiel der Atlaslöwen gegen Brasilien, als er als Ballverteiler in der Zentrale mit Ruhe und Übersicht spielte und mit dafür verantwortlich war, dass Marokko beim 1:1 eine ganz starke erste Hälfte spielte.
Dem Bericht zufolge hofft Lille darauf, dass sich die Klubs wie Real und City im Werben um Bouaddi überbieten werden, sodass mit dem Teenager noch viel mehr Geld zu erzielen ist. Auch Arsenal, Chelsea, Liverpool und Paris Saint-Germain sollen den Youngster auf ihrem Wunschzettel haben, auch wenn sie bislang noch nicht so konkret wie das Duo geworden sind.
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Bouaddi erst Ende Mai mit Premiere im Nationalteam
Bei der WM bestätigt Bouaddi die Eindrücke, die er schon in der Champions League in der Saison 2024/25 beim 1:0 gegen Real Madrid hinterlassen hatte. Ganz normal fand hingegen sein Nationaltrainer Mohamed Ouahbi die bisherigen Auftritte: "Er hat mich gegen Brasilien nicht beeindruckt. Wir wussten ja schon, was für ein Spieler er ist", stellte er klar und verteilte damit indirekt ein großes Lob an den Youngster.
Bouaddi feierte sein Debüt in Marokkos Nationalmannschaft erst Ende Mai beim 5:0 gegen Burundi. "Wir waren uns sicher, dass er ein großartiges Spiel abliefern würde, daher war es überhaupt kein Risiko", erklärte Ouahbi, warum er das Talent auch bei der WM sofort ins kalte Wasser warf.
Die Saison 25/26 von Ayyoub Bouaddi für Lille:
Spiele: 42
Einsatzminuten: 3153
Tore: 0
Assists: 1
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.