Zuzutrauen ist Cristiano Ronaldo und seinem Ego alles: Ist das inoffizielle Motto dieser WM nur die nächste Lüge?

Der Tanz des 41-jährigen Ronaldo ist seit Portugals später Achtelfinal-Pleite gegen Spanien ausgetanzt, auch der Brasilianer Neymar und der Kroate Modric sind mit ihren Nationen bereits raus. Messi (39) dagegen führte Titelverteidiger Argentinien fast im Alleingang durch die Gruppenphase und dann mit dramatischen Triumphen gegen die Kap Verde und Ägypten ins Viertelfinale, wo in der Nacht auf Sonntag die Schweiz wartet. Jedes Spiel könnte die letzte Pirouette seiner Nationalmannschaftskarriere sein. Könnte.

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass der "Last Dance" der beiden größten Superstars zu vorschnell verkündet wird. Tatsächlich hat sich dieses Motto bei Messi und Ronaldo zu einem erstaunlich nachhaltigen Vermarktungs-Geschäftsmodell entwickelt. Schon das Turnier 2018 in Russland wurde bisweilen als ihr letztes verkauft, spätestens 2022 in Katar ging die ganze Welt von einem Abschied aus - befeuert auch durch Aussagen von Messi und Ronaldo selbst.

Dazwischen eine vermeintlich letzte EM hier und noch eine, eine vermeintlich letzte Copa America dort und noch eine, allerhand letzte Heimspiele und so weiter. Ist der längste letzte Tanz der Geschichte nach dieser WM wirklich vorbei? Oder entpuppt sich das Motto erneut als Lüge und Messi und Ronaldo laufen weiterhin für ihre Nationalmannschaften auf?