Egal ob man durch die Straßen von New York spaziert oder die Strandpromenaden von Los Angeles: In den Touristengegenden der WM-Austragungsorte gibt es kein Entkommen vor dem "Last Dance". Überall werden T-Shirts, Poster und andere Fanartikel verkauft mit diesem inoffiziellen WM-Motto samt Fotos der mutmaßlich scheidenden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, teilweise ergänzt noch durch Neymar und Luka Modric.
Zuzutrauen ist Cristiano Ronaldo und seinem Ego alles: Ist das inoffizielle Motto dieser WM nur die nächste Lüge?
Der Tanz des 41-jährigen Ronaldo ist seit Portugals später Achtelfinal-Pleite gegen Spanien ausgetanzt, auch der Brasilianer Neymar und der Kroate Modric sind mit ihren Nationen bereits raus. Messi (39) dagegen führte Titelverteidiger Argentinien fast im Alleingang durch die Gruppenphase und dann mit dramatischen Triumphen gegen die Kap Verde und Ägypten ins Viertelfinale, wo in der Nacht auf Sonntag die Schweiz wartet. Jedes Spiel könnte die letzte Pirouette seiner Nationalmannschaftskarriere sein. Könnte.
Es wäre aber nicht das erste Mal, dass der "Last Dance" der beiden größten Superstars zu vorschnell verkündet wird. Tatsächlich hat sich dieses Motto bei Messi und Ronaldo zu einem erstaunlich nachhaltigen Vermarktungs-Geschäftsmodell entwickelt. Schon das Turnier 2018 in Russland wurde bisweilen als ihr letztes verkauft, spätestens 2022 in Katar ging die ganze Welt von einem Abschied aus - befeuert auch durch Aussagen von Messi und Ronaldo selbst.
Dazwischen eine vermeintlich letzte EM hier und noch eine, eine vermeintlich letzte Copa America dort und noch eine, allerhand letzte Heimspiele und so weiter. Ist der längste letzte Tanz der Geschichte nach dieser WM wirklich vorbei? Oder entpuppt sich das Motto erneut als Lüge und Messi und Ronaldo laufen weiterhin für ihre Nationalmannschaften auf?
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Lionel Messi: Der Copa-America-Triumph 2021 änderte alles
Zunächst ein Blick zurück. Ab ihrer ersten WM-Teilnahme 2006 jagten die beiden Superstars dem größten Titel des Weltfußballs im Gleichschritt vergeblich hinterher. Auf kontinentaler Ebene gewann Ronaldo mit Portugal 2016 die EM, während Messi 2015 und 2016 mit Argentinien zwei Finals der Copa America verlor. Jeweils im Elfmeterschießen. 2016 vergab Messi sogar selbst vom Punkt. In Argentinien kursierte der Vorwurf, er würde sich für den FC Barcelona mehr anstrengen als für die Nationalmannschaft. Aus der Emotion heraus trat Messi mit gerade einmal 29 Jahren zurück, revidierte seine Entscheidung aber wenig später.
Bei der WM 2018 scheiterten beide Superstars im Achtelfinale. Während Ronaldo damals noch als absolut unumstritten galt, erschien Messis Zukunft in der Nationalmannschaft auch wegen Machtkämpfen mit Nationaltrainer Jorge Sampaoli unklar. Statt Messi ging aber Sampaoli, als Nationaltrainer übernahm Lionel Scaloni. Und plötzlich lief alles wie von alleine.
2021 gewann Messi erstmals die Copa America. Der Superstar und sein Heimatland fanden damit spät, aber doch zusammen. Maximal emotionalisiert folgte 2022 der Titel bei der WM in Katar, während Ronaldo mit Portugal im Viertelfinale an Marokko scheiterte und in Tränen ausbrach. Anschließend wechselte Messi zu Inter Miami in die USA und Ronaldo zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Trotz dieser Transfers in sportlich zweitklassige Ligen verlängerten sie ihre Nationalmannschaftskarrieren. Oder gerade deshalb, weil sie im Alltag seitdem nicht mehr am Limit gefordert sind.
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Portugals zweiter Platz in der Gruppenphase verhinderte ein direktes Duell im Viertelfinale
Messi gewann 2024 nochmal die Copa America, Ronaldo 2025 zum zweiten Mal die Nations League - und dann tanzten sie mit 38 und 41 Jahren eben wieder bei einer WM an. Die USA dient(e) dafür als perfekte Bühne. Der Fußball an sich wird hier zwar nicht durchweg geliebt, die Begeisterung für Superstars welcher Disziplin auch immer ist aber ungebrochen. Messi und Ronaldo wurden von Beginn an gleichermaßen abgefeiert, die Aussicht auf ein direktes Duell der beiden elektrisierte.
Zum ultimativen "Clash of GOATs" hätte es im nun anstehenden Viertelfinale kommen können. Und zwar, wenn nicht nur Argentinien, sondern auch Portugal Gruppensieger geworden wären. Auch weil Ronaldo abgesehen von seinem Doppelpack gegen Usbekistan bei den Unentschieden gegen die DR Kongo und Kolumbien enttäuschte, blieb aber nur Platz zwei. Im anderen Turnierpfad schaltete Portugal zunächst Modrics Kroaten aus, dann war gegen Spanien Endstation. Bis heute trafen Messi und Ronaldo auf Nationalmannschaftsebene in keinem Pflichtspiel aufeinander, lediglich 2011 und 2014 bei zwei Testspielen.
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Cristiano Ronaldo ließ seine Zukunft nach dem WM-Aus offen
Nach dem Aus gegen Spanien ließ Ronaldo seine Zukunft in der Nationalmannschaft offen. Er betonte lediglich, dass es "höchstwahrscheinlich" seine letzte WM gewesen ist. Mehrmals sprach er schon von seinem Traum, die Marke von 1000 Karrieretoren zu knacken. Dafür kommt ihm jedes Spiel gelegen, egal ob für Portugal oder Al-Nassr. Aktuell steht Ronaldo bei 976 Toren.
Neuer portugiesischer Nationaltrainer soll nach dem Abschied von Roberto Martinez mit Jorge Jesus übrigens ausgerechnet ein Ronaldo-Vertrauter werden. Erst vor wenigen Wochen gewannen die beiden mit Al-Nassr gemeinsam die saudi-arabische Meisterschaft.
Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr läuft noch bis 2027. Ein Jahr später steigt die EM in Großbritannien und dann steht schon fast die nächste WM vor der Türe, bei der Portugal sogar Mitausrichter ist. 45 wäre Ronaldo dann und könnte im Laufe des Turniers den Ägypter Essam El Hadary als ältesten Spieler der WM-Geschichte ablösen. Aber auch nur, wenn er im Finale am 21. Juli 2030 zum Einsatz kommt.
Höchst unwahrscheinlich, gewiss. Aber zuzutrauen ist Ronaldo und seinem Ego alles, zumal er bei seinem Stellenwert in Portugal wohl niemals zu einem Abschied gezwungen wird. Sportlich sammelte er mit seinen uninspirierten und egozentrischen Auftritten bei der WM jedenfalls keine Argumente für eine Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere.
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Lionel Messi spielt statistisch die beste WM seiner Karriere
Ganz im Gegensatz zu seinem ewigen Widersacher Messi. Statistisch spielt Messi sogar die beste WM seiner Karriere. Er traf in allen fünf bisherigen Spielen, erzielte dabei acht Tore und damit schon jetzt mehr als beim Titelgewinn 2022. Im hohen Fußballeralter profitiert Messi davon, dass seine Klasse auf zeitloser Spielintelligenz und Technik fußt. Und anders als bei Ronaldo nicht auch auf dem vergänglichen Faktor Athletik.
Eigentlich gibt es aus Messis Sicht keinen Grund aufzuhören. Nach so vielen komplizierten Jahren in der Nationalmannschaft wird er endlich allseits vergöttert und ist Mannschafts-intern der unumstrittene Boss. Bezeichnend, wie ihn seine Mitspieler nach dem von ihm komponierten Comeback gegen Ägypten in die Höhe warfen.
Messis Vertrag bei Inter Miami läuft bis Ende 2028, im Sommer davor könnte er die dritte Copa America hintereinander gewinnen oder an den Olympischen Spielen teilnehmen. Zu Beginn der WM 2030, bei der auch ein Spiel in Argentinien ausgetragen wird, wäre er 42 und damit nur ein Jahr älter als Ronaldo jetzt. Sofern CR7 dann nicht mehr spielt, könnte Messi den Kameruner Roger Milla als ältesten Feldspieler und ältesten Torschützen der WM-Geschichte ablösen und das Duell mit Kylian Mbappe um den Status als WM-Rekordtorjäger weiterführen.
Fragen nach einer möglichen WM-Teilnahme 2030 wich Messi während der Gruppenphase aus. "Ich weiß es nicht", sagte er lediglich. Scaloni betonte bereits, Messi spiele "solang er will" für Argentinien. Turnier-Vermarkter und Freunde von zugespitzten Superstar-Duellen dürften inständig hoffen, dass Messi und auch Ronaldo weitermachen. Zumindest der Argentinier würde seiner Mannschaft auch sportlich noch helfen.
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