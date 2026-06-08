Zur Pause ausgewechselt! Luis Diaz sorgt für Schreckmomente bei WM-Generalprobe von Kolumbien

Zuvor war der Flügelspieler aufgrund der harten Gangart Jordaniens mehrfach zu Boden gegangen. "Wir haben uns bei den paar Stürzen, die 'Lucho' hatte, ganz schön erschreckt. Der Platz war hart und rutschig“, sagte Nationaltrainer Nestor Lorenzo auf der anschließenden Pressekonferenz.

Die Auswechslung sei letztlich eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen. "Gott sei Dank geht es ihm gut", ergänzte der Argentinier.