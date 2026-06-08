Bayern Münchens Star Luis Diaz hat mit Kolumbien die WM-Generalprobe gewonnen. Das Team aus Südamerika gewann in San Diego/Kalifornien gegen WM-Neuling Jordanien mit 2:0 (1:0). Jhon Arias (41. und 55.) traf doppelt für Kolumbien. Die Führung bereitete der frühere Münchner James Rodriguez vor. Diaz wurde zur Pause ausgewechselt.
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Zur Pause ausgewechselt! Luis Diaz sorgt für Schreckmomente bei WM-Generalprobe von Kolumbien
Luis Diaz? "Wir haben uns ganz schön erschreckt"
Zuvor war der Flügelspieler aufgrund der harten Gangart Jordaniens mehrfach zu Boden gegangen. "Wir haben uns bei den paar Stürzen, die 'Lucho' hatte, ganz schön erschreckt. Der Platz war hart und rutschig“, sagte Nationaltrainer Nestor Lorenzo auf der anschließenden Pressekonferenz.
Die Auswechslung sei letztlich eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen. "Gott sei Dank geht es ihm gut", ergänzte der Argentinier.
Kolumbien startet spät in die WM
Kolumbien startet als letztes Team am 18. Juni in Mexico City gegen Usbekistan in die WM. Es folgen beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19.Juli) in Gruppe K Duelle mit der DR Kongo und Portugal.
Jordanien trifft in Gruppe J auf Österreich, Weltmeister Argentinien und Algerien.