Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, gibt es bei den Königlichen immer mehr Spieler, die vom Auftreten des 27 Jahre alten Offensivstars genervt sind.
Zunehmend isoliert aufgrund von "individualistischem" Verhalten: Teamkollegen bei Real Madrid von Kylian Mbappe genervt?
Demnach habe sich Mbappe in letzten Zeit auf und neben dem Platz äußerst "individualistisch" präsentiert, was im Verein massiv missfallen würde. Darüber hinaus komme es nicht gut an, dass der Franzose innerhalb der Mannschaft übermäßig viele Privilegien genießt.
So soll er sich beispielsweise im Training gegenüber einem Mitarbeiter respektlos verhalten haben und zudem 40 Minuten zu spät zum gemeinsamen Mittagsessen des Teams erschienen sein. Beide Male sei er dabei ohne Strafe davon gekommen.
In Bezug auf das Mannschaftsgefüge sei Mbappe folglich immer stärker isoliert. Lediglich zu den französischen Spielern im Team um Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga pflege er nach wie vor ein gutes Verhältnis.
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Sucht Kylian Mbappe Abstand von Real Madrid?
Jüngst hatten in Spanien Berichte die Runde gemacht, wonach die jüngst beim 1:1-Remis gegen Betis Sevilla erlittene Verletzung des 27-Jährigen nur ein Vorwand sei, um Abstand von von Real Madrid und seinen Mitspielern zu gewinnen.
Dort hieß es, dass Mbappe "die Nase voll" habe von den Königlichen und deshalb Abstand suche. Es habe mehrere Auseinandersetzungen mit Jude Bellingham gegeben, auch habe der Franzose eine fragwürdige Haltung zu Trainer Alvaro Arbeloa, da es ihm dem Vernehmen nach missfalle, dass die Mannschaft ihm Vinicius Junior vorziehe. Schon länger wird das Verhältnis zwischen den beiden Superstars als angespannt dargestellt.
Vinicius soll sich unter Arbeloa wieder deutlich mehr wertgeschätzt fühlen. Allerdings scheint dessen Aus nach der höchstwahrscheinlich titellosen Saison schon so gut wie beschlossen zu sein. Wohl auch zur Freude von Mbappe wird im Hintergrund schon nach Nachfolgern gesucht, heißt es.
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.