Zunehmend isoliert aufgrund von "individualistischem" Verhalten: Teamkollegen bei Real Madrid von Kylian Mbappe genervt?

Demnach habe sich Mbappe in letzten Zeit auf und neben dem Platz äußerst "individualistisch" präsentiert, was im Verein massiv missfallen würde. Darüber hinaus komme es nicht gut an, dass der Franzose innerhalb der Mannschaft übermäßig viele Privilegien genießt.

So soll er sich beispielsweise im Training gegenüber einem Mitarbeiter respektlos verhalten haben und zudem 40 Minuten zu spät zum gemeinsamen Mittagsessen des Teams erschienen sein. Beide Male sei er dabei ohne Strafe davon gekommen.

In Bezug auf das Mannschaftsgefüge sei Mbappe folglich immer stärker isoliert. Lediglich zu den französischen Spielern im Team um Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga pflege er nach wie vor ein gutes Verhältnis.