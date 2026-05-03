Durch den Treffer des 26-Jährigen in der 86. Spielminute haben nun zum ersten Mal im 21. Jahrhundert wieder zwei spanische Spieler der Katalanen 15 oder mehr Tore in einer LaLiga-Saison erzielt.
Zum ersten Mal im 21. Jahrhundert! Lamine Yamal und Ferran Torres reißen 25 Jahre alte Marke beim FC Barcelona
Torres gelang sein 15. Treffer im Auswärtsspiel gegen Osasuna am Samstagabend, darüber hinaus hat der derzeit verletzte Lamine Yamal bereits 16-mal im spanischen Oberhaus für Barca genetzt.
Wettbewerbsübergreifend weise die beiden Offensivstars sogar noch bessere Zahlen auf: Torres steuerte in 46 Spielen 20 Tore und zwei Assists bei, und übertrag damit seinen persönlichen Rekord aus der Vorsaison (19 Tore), Yamal steht bei 24 Treffer und 18 Assists in insgesamt 45 Einsätzen.
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Macht Barcelona im Clasico gegen Real Madrid die Meisterschaft perfekt?
Durch den 2:1-Sieg gegen Osasuna hat Barcelona seinen Vorsprung in LaLiga auf nun 14 Punkte ausgebaut. Verpasst Real Madrid am heutigen Sonntag gegen Barca-Stadtrivale Espanyol den Sieg, ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick vorzeitig zum 28. Mal spanischer Meister.
Ansonsten können die Katalanen am kommenden Wochenende im direkten Duell gegen die Königlichen die Meisterschaft perfekt machen. Dabei reicht im 264. Clasico bereits ein Remis.
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.