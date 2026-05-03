Zum ersten Mal im 21. Jahrhundert! Lamine Yamal und Ferran Torres reißen 25 Jahre alte Marke beim FC Barcelona

Torres gelang sein 15. Treffer im Auswärtsspiel gegen Osasuna am Samstagabend, darüber hinaus hat der derzeit verletzte Lamine Yamal bereits 16-mal im spanischen Oberhaus für Barca genetzt.

Wettbewerbsübergreifend weise die beiden Offensivstars sogar noch bessere Zahlen auf: Torres steuerte in 46 Spielen 20 Tore und zwei Assists bei, und übertrag damit seinen persönlichen Rekord aus der Vorsaison (19 Tore), Yamal steht bei 24 Treffer und 18 Assists in insgesamt 45 Einsätzen.