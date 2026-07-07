Rudi Völler möchte angeblich weiterhin DFB-Sportdirektor bleiben - und kann dabei offenbar auch auf die Unterstützung von Jürgen Klopp zählen. Der Topkandidat auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann soll sich laut einem Bericht der Bild klar für einen Verbleib des 66-Jährigen ausgesprochen haben.
Zukunft von Rudi Völler beim DFB: Jürgen Klopp hat offenbar einen klaren Wunsch kommuniziert
Wie die Bild berichtet, hat der designierte Bundestrainer mittlerweile schon ein gemeinsames Telefonat mit Völler geführt und ihm dabei versichert, dass er sich über eine gemeinsame Zusammenarbeit freuen würde. Klopps klarer Wunsch lautet, dass Völler beim DFB im Amt bleibt.
Damit ist Klopp auf Linie mit den anderen DFB-Bossen um Präsident Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke, die ebenfalls eine Weiterbeschäftigung von Völler anstreben.
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Spekulationen über Völler-Rücktritt nach Nagelsmann-Aus
Völler steht aktuell noch beim deutschen Verband bis zum Ende der Europameisterschaft 2028 (31. Juli) unter Vertrag. Der einstige Weltklasse-Angreifer galt stets als großer Fürsprecher und enger Vertrauter von Ex-Bundestrainer Nagelsmann.
Nach dem enttäuschenden Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay endete jedoch Nagelsmanns Amtszeit frühzeitig. Im Anschluss wurde medial darüber spekuliert, ob auch Völler sich von seinem Posten zurückziehen könnte.
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Was wird Völlers Rolle neben Klopp?
Insbesondere soll dem Weltmeister von 1990 die möglicherweise unklare Rolle an der Seite von Klopp beschäftigt haben. Während Völler für Nagelsmann noch als Mentor, Vertrauensperson und Schutzpatron fungierte, werden diese Rollen an der Seite des Ex-Liverpool- und Ex-BVB-Coaches kaum noch notwendig sein.
Völler soll jedoch in den letzten Tagen aufgrund seiner langen und engen Verbundenheit zum DFB (Teamchef von 2000 bis 2004 sowie Interimstrainer 2023) dazu tendiert haben, trotzdem weiterzumachen. Das Gespräch mit Klopp, dessen Anstellung zwar als sicher gilt, doch noch final geklärt werden muss, könnte die letzten Zweifel aus dem Weg räumen.
Selbst wenn Völler bleibt, kommt es allerdings zu einem Umbruch. Neben Nagelsmann wird auch Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig die Nationalmannschaft verlassen. Der 63-Jährige hat bereits angekündigt, seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern zu wollen. Als potenzieller Nachfolger gilt Per Mertesacker, von dem Bayern-Patron Uli Hoeneß bereits schwärmt.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".