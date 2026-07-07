Zukunft von Rudi Völler beim DFB: Jürgen Klopp hat offenbar einen klaren Wunsch kommuniziert

Insbesondere soll dem Weltmeister von 1990 die möglicherweise unklare Rolle an der Seite von Klopp beschäftigt haben. Während Völler für Nagelsmann noch als Mentor, Vertrauensperson und Schutzpatron fungierte, werden diese Rollen an der Seite des Ex-Liverpool- und Ex-BVB-Coaches kaum noch notwendig sein.

Völler soll jedoch in den letzten Tagen aufgrund seiner langen und engen Verbundenheit zum DFB (Teamchef von 2000 bis 2004 sowie Interimstrainer 2023) dazu tendiert haben, trotzdem weiterzumachen. Das Gespräch mit Klopp, dessen Anstellung zwar als sicher gilt, doch noch final geklärt werden muss, könnte die letzten Zweifel aus dem Weg räumen.

Selbst wenn Völler bleibt, kommt es allerdings zu einem Umbruch. Neben Nagelsmann wird auch Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig die Nationalmannschaft verlassen. Der 63-Jährige hat bereits angekündigt, seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern zu wollen. Als potenzieller Nachfolger gilt Per Mertesacker, von dem Bayern-Patron Uli Hoeneß bereits schwärmt.