Inter Miami soll an einer Verpflichtung von Real-Madrid-Legende und Manchester-United-Spieler Casemiro arbeiten und Gespräche mit den Vertretern des Mittelfeldspielers über einen sensationellen Wechsel in die Major League Soccer im Sommer aufgenommen haben. Der Brasilianer soll dem Projekt in Florida aufgeschlossen gegenüberstehen, bei dem er auf seinen ehemaligen Rivalen Lionel Messi treffen würde.
Zukünftiger Teamkollege von Lionel Messi? Legende von Real Madrid offen für Wechsel zu Inter Miami
Messi als entscheidender Vorteil für Miami?
Laut Fabrizio Romanohat Inter Miami ein erstes Angebot an Casemiro geschickt, da der Verein seine Reihen mit einem weiteren Superstar aus dem europäischen Fußball verstärken möchte. Das Franchise unter der Leitung von David Beckham ist bestrebt, einen erfahrenen Spieler für das Mittelfeld zu finden, wobei der Brasilianer perfekt in Javier Mascheranos taktisches Konzept passen würde. Während der Spieler von dem ambitionierten Sportprojekt in Miami fasziniert ist, wird eine endgültige Einigung von dem angebotenen finanziellen Paket abhängen.
Die Herons sind jedoch nicht die einzigen Interessenten. Casemiro ist nach wie vor ein gefragter Mann, wobei er derzeit mehrere Angebote von Vereinen aus ganz Europa und der lukrativen saudischen Pro League vorliegen hat. Trotz der Konkurrenz könnte sich Miamis Trumpf, eine Partnerschaft mit Messi und einen Neuanfang in den Vereinigten Staaten anzubieten, als bedeutender Vorteil erweisen.
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Casemiro wird United definitiv verlassen
Die Karriere des 34-Jährigen bei United nähert sich rasch ihrem Ende, unabhängig von seiner aktuellen Form. Trotz eines Aufschwungs gegen Ende der Saison, der viele Fans in Manchester begeistert hat, hat der Brasilianer bestätigt, dass es keine späte Kehrtwende in Bezug auf seine Zukunft geben wird.
"Ich genieße es immer noch sehr in Manchester", sagte Casemiro kürzlich The Athletic. "Ich glaube, die Ankündigung ist nun erfolgt. Die Zuneigung, die mir die Fans entgegengebracht haben, ist riesig. Aber ich glaube wirklich, dass die Entscheidung gefallen und endgültig ist. Ich genieße die Zeit gerade sehr. Ich glaube, es werden einige schwierige emotionale Momente sein, diese letzten Spiele bei Manchester United."
Dieser Abschied am Ende der Saison markiert das Ende einer vierjährigen Zeit, in der er zu zwei nationalen Pokalsiegen beigetragen hat.
Manchester United verzichtet auf Klausel in Casemiro-Vertrag
Um einen reibungslosen Abgang zu ermöglichen, haben United und Casemiro Anfang des Jahres eine Vereinbarung getroffen, um sicherzustellen, dass seinem Weggang keine rechtlichen oder finanziellen Hindernisse im Weg stehen. Der ursprüngliche Vertrag des erfahrenen Mittelfeldspielers enthielt eine Klausel, wonach sein Vertrag im Old Trafford um ein weiteres Jahr verlängert worden wäre, sollte er in dieser Saison in 35 Premier-League-Spielen in der Startelf stehen.
Beide Parteien haben jedoch auf diese leistungsabhängige Verlängerungsklausel in seinem Vertrag nun verzichtet. Diese einvernehmliche Entscheidung ermöglicht es Cheftrainer Michael Carrick, den Brasilianer weiterhin ausschließlich aufgrund sportlicher Leistungen aufzustellen, ohne dass die Vereinsführung sich um finanzielle Optionen, die automatisch gezogen werden, sorgen muss.
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Casemiro schwärmt von Carrick
Auch wenn seine Zukunft woanders liegt, ist Casemiro voll des Lobes für den Einfluss, den der neue Trainer Michael Carrick in den letzten Monaten auf sein Spiel hatte. Der Coach, selbst ein legendärer defensiver Mittelfeldspieler der Red Devils, hat dem Brasilianer geholfen, zu seiner besten Form seit seinem Wechsel von Real Madrid zurückzufinden. Casemiro führte die verbesserte Dynamik der Mannschaft und ihren Vorstoß in Richtung eines Champions-League-Platzes auf Carricks Verständnis für diese Position zurück.
"Michael ist ein Spezialist für meine Position auf dem Platz, er war ein wirklich großartiger Spieler", sagte Casemiro. "Das macht alles viel einfacher, und er spricht ständig mit uns. Ich habe das Gefühl, dass wir in Manchester gerade eine gute Dynamik haben, und mein Ziel ist es nun, den Verein wieder in die Champions League zu bringen."