Zukünftiger Teamkollege von Lionel Messi? Legende von Real Madrid offen für Wechsel zu Inter Miami

Laut Fabrizio Romanohat Inter Miami ein erstes Angebot an Casemiro geschickt, da der Verein seine Reihen mit einem weiteren Superstar aus dem europäischen Fußball verstärken möchte. Das Franchise unter der Leitung von David Beckham ist bestrebt, einen erfahrenen Spieler für das Mittelfeld zu finden, wobei der Brasilianer perfekt in Javier Mascheranos taktisches Konzept passen würde. Während der Spieler von dem ambitionierten Sportprojekt in Miami fasziniert ist, wird eine endgültige Einigung von dem angebotenen finanziellen Paket abhängen.

Die Herons sind jedoch nicht die einzigen Interessenten. Casemiro ist nach wie vor ein gefragter Mann, wobei er derzeit mehrere Angebote von Vereinen aus ganz Europa und der lukrativen saudischen Pro League vorliegen hat. Trotz der Konkurrenz könnte sich Miamis Trumpf, eine Partnerschaft mit Messi und einen Neuanfang in den Vereinigten Staaten anzubieten, als bedeutender Vorteil erweisen.