Zugeständnisse für schnelle Vertragsverlängerung? FC Bayern terminiert offenbar Verhandlungen mit Harry Kane

Mit der englischen Nationalmannschaft steht Kane im WM-Achtelfinale, wo die Three Lions am Montag um 2 Uhr morgens deutscher Zeit auf Co-Gastgeber Mexiko treffen. Im Falle eines Finaleinzuges wäre der 32-Jährige noch bis zum 19. Juli mit England im Einsatz.

An der Säbener Straße ist Kanes Vertrag noch bis zum 30. Juni 2027 datiert. Beide Seiten hatten in der Vergangenheit durchklingen lassen, die Zusammenarbeit gerne fortsetzen zu wollen, wenn auch zu (noch) unterschiedlichen Konditionen.

So soll der englische Angreifer eine Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre bevorzugen, während der FCB wohl erst einmal nur bis 2029 unterschreiben möchte. Kane machte jüngst klar, dass das kommende Arbeitspapier das letzte große seiner Karriere sein werde und er dementsprechend "das meiste herausholen" wolle.

"Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander", betonte er nach dem Saisonabschluss mit dem FC Bayern.