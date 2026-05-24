"Zuerst wollte er dem Thomas Tuchel noch ein Jahr draufgeben": Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß widerspricht Max Eberl bei Verpflichtung von Vincent Kompany

Hoeneß erklärte: "Dann hatte der Karl-Heinz die glorreiche Idee, den Pep Guardiola zu fragen." Max Eberl erzählte die Geschichte der Trainersuche im Aktuellen Sportstudio des ZDF Ende April jedoch noch anders. Demnach habe er selbst vorgeschlagen, den ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola wegen dessen Einschätzung zu seinem früheren Schützling Vincent Kompany zu kontaktieren: "Als die Frage aufkam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: 'Ihr seid so eng mit Pep, ruft ihn an und fragt ihn, was Pep von ihm hält.' Und das war dann auch ein Stückweit der Dosenöffner. Und dann haben wir Vincent Kompany verpflichtet", erklärte Eberl damals.

Tatsächlich habe Eberl laut Hoeneß trotz der titellosen Saison unter Tuchel ursprünglich sogar eine Verlängerung mit ihm befürwortet: "Zuerst wollte Max Eberl dem Thomas Tuchel noch ein Jahr draufgeben. Das haben der Karl-Heinz, Herbert Hainer und ich verhindert", verriet der 74-Jährige, der Eberls Darstellung der Dinge so nicht stehen lassen will: "Es ist natürlich jetzt leicht zu sagen: 'Er hat den Trainer gefunden'. Vorher hätte er den Tuchel unter Vertrag genommen. Dann würden wir heut nicht da stehen, wo wir jetzt sind."