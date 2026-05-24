Nachdem sich der FC Bayern nach der Trennung von Thomas Tuchel im Sommer 2024 bei mehreren Kandidaten - darunter Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und Oliver Glasner - reihenweise Absagen eingehandelt hatte, rückte der damals noch unerfahrene Vincent Kompany als mögliche Lösung für den Trainerposten in den Fokus. Im Gespräch mit dem Spiegel schilderte Uli Hoeneß den Ablauf und erklärte, Karl-Heinz Rummenigge habe den entscheidenden Impuls gegeben.
"Zuerst wollte er dem Thomas Tuchel noch ein Jahr draufgeben": Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß widerspricht Max Eberl bei Verpflichtung von Vincent Kompany
Hoeneß erklärte: "Dann hatte der Karl-Heinz die glorreiche Idee, den Pep Guardiola zu fragen." Max Eberl erzählte die Geschichte der Trainersuche im Aktuellen Sportstudio des ZDF Ende April jedoch noch anders. Demnach habe er selbst vorgeschlagen, den ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola wegen dessen Einschätzung zu seinem früheren Schützling Vincent Kompany zu kontaktieren: "Als die Frage aufkam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: 'Ihr seid so eng mit Pep, ruft ihn an und fragt ihn, was Pep von ihm hält.' Und das war dann auch ein Stückweit der Dosenöffner. Und dann haben wir Vincent Kompany verpflichtet", erklärte Eberl damals.
Tatsächlich habe Eberl laut Hoeneß trotz der titellosen Saison unter Tuchel ursprünglich sogar eine Verlängerung mit ihm befürwortet: "Zuerst wollte Max Eberl dem Thomas Tuchel noch ein Jahr draufgeben. Das haben der Karl-Heinz, Herbert Hainer und ich verhindert", verriet der 74-Jährige, der Eberls Darstellung der Dinge so nicht stehen lassen will: "Es ist natürlich jetzt leicht zu sagen: 'Er hat den Trainer gefunden'. Vorher hätte er den Tuchel unter Vertrag genommen. Dann würden wir heut nicht da stehen, wo wir jetzt sind."
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Max Eberl über Aussagen von Uli Hoeneß: "Ich habe es als sehr überraschend wahrgenommen"
Hoeneß' Aussagen, die am Tag des DFB-Pokalfinals zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart (3:0) veröffentlicht wurden, sorgen für Wirbel. Der langjährige FCB-Manager sprach von "Zweifeln" an der weiteren Zusammenarbeit mit dem Sportvorstand. Eberls Vertrag läuft bis 2027, die Chancen auf eine Verlängerung bezifferte Hoeneß als derzeit "60 zu 40 - meine ehrliche Meinung. Wer mich kennt, weiß das. So ist die Situation, und in zwei bis drei Monaten sehen wir, wie es weitergeht."
Der Zeitpunkt der Äußerungen stieß bei Eberl auf Verwunderung. "Ich habe es auch als sehr überraschend wahrgenommen", sagte er nach dem Sieg in Berlin am Samstagabend bei Sky zu Hoeneß' Aussagen. "Ich will meine Arbeit machen, will damit überzeugen. Das, was wir diese Saison als Mannschaft gespielt haben, das lässt sich sehen. Man kann zweifeln, das ist völlig legitim. Dann redet man drüber", führte Eberl aus.
Max Eberl zur Diskussion um seinen Posten: "Es ist mir jetzt gerade egal"
Auf Nachfrage, aus welchen Gründen Hoeneß denn an ihm zweifele, meinte der 52-Jährige: "Das kann ich ja nicht sagen, das müsste jemand den Uli fragen. Ich weiß auch nicht, ob er es so gemeint hat. Er hat es gesagt, die Zahlen stehen jetzt da. Es ist mir jetzt gerade egal. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt mit dem Double. Das ist, was zählt."
Eberl hatte sein Amt beim Rekordmeister im März 2024 übernommen. Eine Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung soll frühestens bei der Aufsichtsratssitzung im August fallen.
FC Bayern München: Die nächsten Termine des FCB
Termin Spiel Wettbewerb 25. Juli SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Testspiel 4. August Jeju SK FC - FC Bayern Testspiel 7. August FC Bayern - Aston Villa Testspiel 15. August FC Bayern - RB Leipzig Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.