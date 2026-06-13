Paris Saint-Germain sorgt angeblich für einen möglichen Abgang des unzufriedenen Bradley Barcola vor und hat Ferran Torres vom FC Barcelona im Blick. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio. Demnach gefällt Barcola seine aktuelle Rolle im Team von Trainer Luis Enrique nicht und er wolle mehr Minuten auf dem Platz stehen. In der exzellent besetzten PSG-Offensive ist Barcola zuletzt meist hinter Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue nur Ersatz gewesen, wie beispielsweise auch im Champions-League-Finale gegen Arsenal.
Zu wenige Einsatzminuten: Bradley Barcola will angeblich weg - und PSG soll Barcelona-Star im Auge haben
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Ferran Torres macht auf sich aufmerksam
Ferran Torres spielte sich beim FC Barcelona in der abgelaufenen Saison stärker ins Rampenlicht. Mit seinen Auftritten sorgte er dafür, dass Robert Lewandowski im Angriffszentrum der Katalanen nicht mehr gesetzt war. Insgesamt kam der spanische Nationalspieler auf starke 21 Tore in allen Wettbewerben für Barca.
Da Lewandowskis Vertrag nicht verlängert wurde und der Pole deshalb den Klub verlässt, dürften die Spielanteile von Ferran Torres in der kommenden Saison unter Coach Hansi Flick noch größer werden - und entsprechend zweifelhaft ist es, dass Barca den Offensivspieler ziehen lassen würde.
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Barca angeblich auch an Julian Alvarez interessiert
Der Vertrag von Ferran Torres läuft im kommenden Sommer in Barcelona aus. Angeblich bemüht sich der Klub darum, die Zusammenarbeit mit dem 26-Jährigen so schnell wie möglich zu verlängern, um das mögliche Interesse der Top-Klubs ins Leere laufen zu lassen.
Beim FC Barcelona wurde lange Julian Alvarez von Atletico Madrid als mögliche Verstärkung für die Offensive gehandelt, doch in der vergangenen Woche mischte sich plötzlich Real Madrid in den Poker um den argentinischen Weltmeister ein - und scheiterte mit einem Angebot über 150 Millionen Euro.
Zahlreiche Top-Klubs sollen Barcola auf dem Zettel haben
An Barcola sollen in der Vergangenheit schon zahlreiche Top-Klubs interessiert gewesen sein - darunter der FC Bayern München, Arsenal und Liverpool. Ob der 23-Jährige tatsächlich einen Abschied vom zweifachen Champions-League-Sieger anstrebt, werden die kommenden Wochen zeigen.
Die Zahlen von Bradley Barcola in der Saison 2025/26:
- Spiele: 49
- Einsatzminuten: 2971
- Tore: 13
- Assists: 7
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".