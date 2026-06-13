Zu wenige Einsatzminuten: Bradley Barcola will angeblich weg - und PSG soll Barcelona-Star im Auge haben

Ferran Torres spielte sich beim FC Barcelona in der abgelaufenen Saison stärker ins Rampenlicht. Mit seinen Auftritten sorgte er dafür, dass Robert Lewandowski im Angriffszentrum der Katalanen nicht mehr gesetzt war. Insgesamt kam der spanische Nationalspieler auf starke 21 Tore in allen Wettbewerben für Barca.

Da Lewandowskis Vertrag nicht verlängert wurde und der Pole deshalb den Klub verlässt, dürften die Spielanteile von Ferran Torres in der kommenden Saison unter Coach Hansi Flick noch größer werden - und entsprechend zweifelhaft ist es, dass Barca den Offensivspieler ziehen lassen würde.