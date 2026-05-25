Zu teuer, zu verletzungsanfällig: FC Barcelona hat angeblich einen Plan mit "heißer Kartoffel" Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen hat beim FC Barcelona noch einen Vertrag, aber keine sportliche Zukunft mehr. Barca will den Keeper deshalb angeblich abgeben, doch nur eine Leihe kommt wohl in Frage.

Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach ist ein fixer Transfer von ter Stegen, der vertraglich noch bis 2028 an die Katalanen gebunden ist, nur schwer durchführbar. Zum einen kassiert der deutsche Torhüter als ehemaliger Kapitän der Mannschaft ein üppiges Gehalt, zum anderen erwies er sich in der jüngeren Vergangenheit als verletzungsanfällig, sodass wohl kein anderer Klub das teure Risiko einer festen Verpflichtung eingehen wird.