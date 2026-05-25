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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Daniel Buse

Zu teuer, zu verletzungsanfällig: FC Barcelona hat angeblich einen Plan mit "heißer Kartoffel" Marc-Andre ter Stegen

La Liga
Barcelona
Marc-André ter Stegen
Girona

Für den deutschen Keeper geht es bei Barca wohl nicht weiter. Der Klub sucht nach einer Lösung für den 34-Jährigen.

Marc-Andre ter Stegen hat beim FC Barcelona noch einen Vertrag, aber keine sportliche Zukunft mehr. Barca will den Keeper deshalb angeblich abgeben, doch nur eine Leihe kommt wohl in Frage.

Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach ist ein fixer Transfer von ter Stegen, der vertraglich noch bis 2028 an die Katalanen gebunden ist, nur schwer durchführbar. Zum einen kassiert der deutsche Torhüter als ehemaliger Kapitän der Mannschaft ein üppiges Gehalt, zum anderen erwies er sich in der jüngeren Vergangenheit als verletzungsanfällig, sodass wohl kein anderer Klub das teure Risiko einer festen Verpflichtung eingehen wird. 

  • Ter Stegen: Nur zwei Spiele für Girona

    Barca hatte im vergangenen Sommer Joan Garcia von Espanyol als neue Nummer eins verpflichtet. Ter Stegen pausierte in der Hinrunde lange wegen einer Rückenverletzung und ließ sich dann im Winter an Girona verleihen, um dort Spielpraxis zu sammeln, damit er als deutsche Nummer eins mit zur Weltmeisterschaft fliegen kann. 

    Nach nur zwei Einsätzen für Girona verletzte er sich am Oberschenkel, fiel lange aus und musste seinen WM-Traum deshalb abschreiben. 

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  • Marc-Andre ter StegenGetty

    Barca muss bei Ter-Stegen-Leihe dazubezahlen

    Dem Bericht zufolge strebt Barca, wenn ter Stegen wieder fit ist, eine erneute Leihe des Torhüters an, der vom Blatt schon als "heiße Kartoffel" im Kader bezeichnet wurde. Wie schon beim Deal mit Girona werden die Blaugrana wohl erneut einen Großteil des Ter-Stegen-Gehalts übernehmen müssen, damit sich überhaupt ein Klub ernsthaft für den 34-Jährigen interessiert. 

    Eine erneute Leihe nach Girona ist ausgeschlossen, da das Team am Wochenende aus LaLiga abstieg

    Ter Stegen spielt seit zwölf Jahren für den FC Barcelona. Er wechselte 2014 für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu den Katalanen. 

  • Die Zahlen von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona:

    • Spiele: 423
    • Gegentore: 416
    • Zu-Null-Spiele: 176

Häufig gestellte Fragen

Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.

Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.

Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.

Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben. 

Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm. 

Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU). 

Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.

Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.

Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia. 

Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.

Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.

Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam. 

Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert. 

Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.

Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.

Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet. 

In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.