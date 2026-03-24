Nach Informationen von Sky wird der interne Gegenwind für den spanischen Trainern nach nur sieben Wochen im Amt schon stärker. Gleich mehrere Punkte werden demnach kritisch beäugt.
Zu lange Sitzungen, schwache Ergebnisse und fragwürdige Aussagen: Bundesliga-Trainer nach nur sieben Wochen offenbar angezählt
Albert Riera wird intern angeblich kritisch gesehen
Zum einen sorge die Spielweise von Riera für Stirnrunzeln. Zwar habe er die mehr als wackelige Defensive unter Vorgänger Dino Toppmöller merklich stabilisiert, die Offensive sei dadurch allerdings in Mitleidenschaft gezogen worden. Das eigentliche Herzstück präsentierte sich in den vergangenen Spielen zunehmend ideenloser, so auch bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz am Sonntag oder 0:0 beim FC St. Pauli. Selbst gegen das quasi abgestiegene Heidenheim sprang lediglich ein Treffer heraus.
Für Fragezeichen sorgte Riera auch mit seiner Pressekonferenz nach der Pleite in Mainz, weil er einen Sieg seiner Mannschaft bei den Rheinhessen als ein "Wunder" bezeichnete, wenn die Eintracht in Mainz drei Punkte mitgenommen hätte. Dabei verwies er darauf, dass Frankfurt in den letzten 21 Auswärtsspielen in Mainz nur einmal gewonnen habe. "Heute haben wir das Wunder nicht vollbracht", sagte er und führte aus: "Denn ich würde sagen, hier zu gewinnen ist ein Wunder – denn in 21 Spielen hat Eintracht nur ein einziges Mal in Mainz gewonnen. Von 21 einmal. Das bedeutet, wenn wir hergekommen wären, und gewonnen hätten, wäre es ein Wunder gewesen. Wir haben das Wunder also nicht vollbracht."
Zum anderen schwinde der Rückhalt für Riera innerhalb der Mannschaft, die dessen taktischen Vorgaben als zu komplex ansehen würden. Die vielen Sitzungen, die sich teilweise über eine Stunde lang ziehen sollen, würden die Frankfurter überfrachten. Die Kader-Ausbootung von Mario Götze in Mainz, obwohl dieser vor einer Vertragsverlängerung stehen soll, und das öffentliche Anzählen nach der Pleite gegen die Nullfünfer sei ebenfalls in Teilen nicht gut angekommen.
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Albert Riera sorgte mit wilden Sprüchen für Wirbel
"Ich kann Lösungen anbieten und die Art und Weise vorgeben, wie wir uns bewegen müssen. Aber ich stehe hier an der Linie, ich kann den letzten Pass nicht spielen. Wissen Sie, manchmal sehe ich die Lücke, der Spieler nicht", sagte Riera nach Abpfiff und ergänzte: "Das soll keine Kritik an den Spielern sein, aber am Ende, im letzten Viertel, ist das die Qualität der Spieler. Ich sage immer, dass wir Trainer den Spielern alles beibringen können, aber am Ende zählt die Qualität."
Riera hatte schon unmittelbar nach seiner Ankunft mit markanten Sprüchen für Aufsehen gesorgt und unter anderem betont: "Wenn ich meinen Spielern sagen würde, sie sollen vom Balkon springen, dann tun sie es auch." Bislang scheint seine vorpreschende Art und Weise aber noch nicht zu fruchten. Die eher ernüchternde Bilanz nach sieben Spielen: Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen - bei einem Torverhältnis von 10:6. Daraus ergibt sich ein Punkteschnitt von 1,57.
Eintracht Frankfurt droht das Verpassen von Europa
Der Abstand des Tabellensiebten auf die Europapokal-Plätze beträgt inzwischen acht Punkte. Sollte der auf Rang acht liegende SC Freiburg den DFB-Pokal gewinnen, ist ein Verpassen des internationalen Geschäfts sieben Spieltage vor Schluss sehr wahrscheinlich.
Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den VfB Stuttgart, in einem möglichen Endspiel würden Bayer Leverkusen oder der FC Bayern München warten. Bei einem Triumph in Berlin würde sich der SCF direkt für die Europa League qualifizieren. Gewinnt ein anderer der drei Halbfinalisten den Pokal, würde Frankfurt als Siebter immerhin noch in die Conference League einziehen. Das Trio ist in der Bundesliga-Tabelle nämlich jeweils besser als die SGE platziert.
Die Ergebnisse von Eintracht Frankfurt unter Albert Riera in der Bundesliga
Spieltag Heim Ergebnis Gast 27 1.FSV Mainz 05 2:1 E. Frankfurt 26 E. Frankfurt 1:0 1.FC Heidenheim 25 FC St. Pauli 0:0 E. Frankfurt 24 E. Frankfurt 2:0 SC Freiburg 23 Bayern München 3:2 E. Frankfurt 22 E. Frankfurt 3:0 Bor. M'gladbach 21 Union Berlin 1:1 E. Frankfurt