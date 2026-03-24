Zu lange Sitzungen, schwache Ergebnisse und fragwürdige Aussagen: Bundesliga-Trainer nach nur sieben Wochen offenbar angezählt

Zum einen sorge die Spielweise von Riera für Stirnrunzeln. Zwar habe er die mehr als wackelige Defensive unter Vorgänger Dino Toppmöller merklich stabilisiert, die Offensive sei dadurch allerdings in Mitleidenschaft gezogen worden. Das eigentliche Herzstück präsentierte sich in den vergangenen Spielen zunehmend ideenloser, so auch bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz am Sonntag oder 0:0 beim FC St. Pauli. Selbst gegen das quasi abgestiegene Heidenheim sprang lediglich ein Treffer heraus.

Für Fragezeichen sorgte Riera auch mit seiner Pressekonferenz nach der Pleite in Mainz, weil er einen Sieg seiner Mannschaft bei den Rheinhessen als ein "Wunder" bezeichnete, wenn die Eintracht in Mainz drei Punkte mitgenommen hätte. Dabei verwies er darauf, dass Frankfurt in den letzten 21 Auswärtsspielen in Mainz nur einmal gewonnen habe. "Heute haben wir das Wunder nicht vollbracht", sagte er und führte aus: "Denn ich würde sagen, hier zu gewinnen ist ein Wunder – denn in 21 Spielen hat Eintracht nur ein einziges Mal in Mainz gewonnen. Von 21 einmal. Das bedeutet, wenn wir hergekommen wären, und gewonnen hätten, wäre es ein Wunder gewesen. Wir haben das Wunder also nicht vollbracht."

Zum anderen schwinde der Rückhalt für Riera innerhalb der Mannschaft, die dessen taktischen Vorgaben als zu komplex ansehen würden. Die vielen Sitzungen, die sich teilweise über eine Stunde lang ziehen sollen, würden die Frankfurter überfrachten. Die Kader-Ausbootung von Mario Götze in Mainz, obwohl dieser vor einer Vertragsverlängerung stehen soll, und das öffentliche Anzählen nach der Pleite gegen die Nullfünfer sei ebenfalls in Teilen nicht gut angekommen.