"Zu allem fähig": Jose Mourinho hat überraschenden Kandidaten für den WM-Sieg auf dem Zettel

Mourinho bezog auch Stellung zur politischen Dimension des Turniers. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Teilnahme des Iran zwar bestätigt, doch die Rufe nach einem Ausschluss verstummen nicht. Paolo Zampolli, Sonderbeauftragter von US-Präsident Donald Trump, drängte lautstark darauf, Italien als Nachrücker für den Iran zu nominieren, sollten die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren.

Mourinho hat hierzu eine unmissverständliche Meinung und stellt sich schützend vor die Sportler: "Das eine ist Politik, das andere ist Sport", betonte er. Für ihn zählt nur das sportliche Verdienst: "Die iranischen Spieler, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, an der zu viele Mannschaften teilnehmen werden, haben es verdient, dort zu spielen."