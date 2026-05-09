Jose Mourinho ist davon überzeugt, dass sein Heimatland Portugal auch bei der WM im Sommer groß auftrumpfen kann. In einem Interview mit der Zeitschrift Sport Week sagte der Coach von Benfica: "Portugal ist zu allem fähig. Sie haben eine unglaubliche Generation. Vor einem Jahr haben sie die Nations League gewonnen. Wir haben 2016 die EM gewonnen und diese Generation ist technisch besser als jene Mannschaft. Natürlich gibt es Carlo Ancelottis Brasilien und Argentinien, aber Portugal kann diese Weltmeisterschaft gewinnen."
"Zu allem fähig": Jose Mourinho hat überraschenden Kandidaten für den WM-Sieg auf dem Zettel
Mourinho bezog auch Stellung zur politischen Dimension des Turniers. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Teilnahme des Iran zwar bestätigt, doch die Rufe nach einem Ausschluss verstummen nicht. Paolo Zampolli, Sonderbeauftragter von US-Präsident Donald Trump, drängte lautstark darauf, Italien als Nachrücker für den Iran zu nominieren, sollten die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren.
Mourinho hat hierzu eine unmissverständliche Meinung und stellt sich schützend vor die Sportler: "Das eine ist Politik, das andere ist Sport", betonte er. Für ihn zählt nur das sportliche Verdienst: "Die iranischen Spieler, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, an der zu viele Mannschaften teilnehmen werden, haben es verdient, dort zu spielen."
Mourinho mit großem Lob für Zidane
Mourinho sprach zudem noch über weitere Themen. Gefragt nach dem Inbegriff fußballerischer Ästhetik und einem Spieler, der Eleganz perfekt verkörpere, zögerte er nicht lange. "Der erste Name, der mir in den Sinn kommt, ist Zinedine Zidane", sagte Mourinho. "Marco Materazzi wird vielleicht sauer auf mich sein, weil ich das sage, aber Zizou beim Spielen zuzusehen, war pure Schönheit."
Zur Erinnerung: Zwischen Zidane und Ex-Mou-Schützling Materazzi herrscht seit dem legendären Kopfstoß im Finale der WM 2006 eine Eiszeit.
- AFP
Rom ist für Mourinho "die schönste Stadt der Welt"
Zudem wurde Mourinho auf seinen Ruf als taktisches Genie angesprochen. Sein ehemaliger Spieler bei der Roma, Nicolo Zaniolo, behauptete einst, der Portugiese könne fast perfekt vorhersagen, was in einem Spiel passiert.
"Fast", antwortete Mourinho. Eine Vorhersage blieb ihm besonders im Gedächtnis: "Eine Sache, die ich vorhergesagt hatte und die tatsächlich eintraf, war, dass Zaniolo das entscheidende Tor im Conference-League-Finale zwischen meiner Roma-Mannschaft und Feyenoord schießen würde."
Trotz seines Wechsels zu Benfica blieb sein Herz offenbar in der italienischen Hauptstadt hängen. Auf die Frage nach seiner Lieblingsstadt als Trainer antwortete er: "Das Wichtigste ist, mit den Menschen zusammen zu sein, die ich liebe. Es könnte sogar die Sahara sein." Doch dann wurde er konkret: "Für mich jedenfalls ist Rom die schönste Stadt der Welt."
Mourinho: Rückkehr zu Real Madrid?
Derweil nimmt eine Rückkehr von Mourinho zum krisengebeutelten Real Madrid offenbar immer mehr Formen an. Wie Sky Sport berichtete, soll der Portugiese, der die Königlichen bereits von 2010 bis 2013 trainiert hatte, mittlerweile in der Pole Position sein - allerdings auch zwei klare Forderungen haben.
Mourinho selbst scheint nicht abgeneigt, doch er fordere offenbar einerseits "volle Kontrolle" sowie "großes Mitspracherecht bei Transfers", um einem erneuten Engagement bei den Königlichen zuzustimmen.
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.