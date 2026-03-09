Zoff um Rückkehr von Lionel Messi? Xavi tritt heftig gegen Vereinsführung des FC Barcelona nach

In der Zeit, in der "der Verein bereits beschlossen hatte, mich zu entlassen, aber niemand mir das ins Gesicht sagte" habe Flick bereits erste Vertragsgespräche mit den Katalanen geführt, sich im Anschluss aber persönlich bei ihm entschuldigt. Die beiden haben sich "über zwei Stunden lang" unterhalten, auch jetzt sei das Verhältnis zum deutschen Trainer noch "ausgezeichnet", erzählte Xavi: "Wir schreiben uns ständig Nachrichten."

Ansonsten fand der langjährige Mittelfeldstratege, der die Blaugrana nach seiner langen Spielerkarriere von 2021 bis 2024 als Trainer bereut hatte, aber harte Worte für die Vereinsführung um Präsident Joan Laporta. Der Klub brauche "eine grundlegende Veränderung" und zwar "in seiner Struktur, seiner Professionalität", erklärte Xavi: "Wir können uns nicht auf unehrliche Menschen verlassen."